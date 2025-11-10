Krieg in der Ukraine Ihnen steht das Wasser bis zum Hals
Nach fast vier Jahren Abnutzungskrieg bekommen die Ukraine und Russland immer größere Personalprobleme an der Front. Die Art des Ukraine-Krieges wird sich daher weiter verändern.
Die Ukraine erlebte in den vergangenen zwei Jahren größtenteils einen blutigen Stellungskrieg. Die russische Armee war zwar operativ in der Offensive, konnte Geländegewinne erzielen, aber nur sehr langsam. Pro Kriegsjahr erobert Russland im aktuellen Tempo etwa ein Prozent des ukrainischen Staatsgebietes.
Doch das ist in dem Abnutzungskrieg nicht entscheidend. Experten sind sich einig: Gewinnen wird am Ende die Seite, die über einen längeren Zeitraum mehr Soldaten, Kriegsgerät und Finanzmittel bereitstellen kann als die Gegenseite. Große Engpässe gibt es bereits auf beiden Seiten. Der Kreml und die ukrainische Regierung versuchen, mit jeweils unterschiedlichen Maßnahmen den Problemen entgegenzuwirken.
Vor allem bei der Mobilisierung von Soldaten ist die Lage für Russland und die Ukraine mittlerweile prekär – das zeigt sich im Kampf um die ostukrainische Stadt Pokrowsk. Die Frontlinie ist auf beiden Seiten so löchrig geworden, dass es keine klaren Linien mehr gibt, die die Angreifer von den Verteidigern trennt. Die Folge: Im umkämpften Stadtgebiet operieren kleinere Infanterieverbände. Aus der Entfernung werden sie von Artillerie und Drohnenschwärmen attackiert.
Somit zwingen die Personalprobleme die Ukraine und Russland dazu, ihre Kriegsstrategie auf absehbare Zeit zu verändern. Zwar werden Kiew und Moskau weiterhin um Söldner aus dem Ausland werben. Aber im Fokus stehen auch neue Waffensysteme.
Putin stellt Taktik um
Auf den ersten Blick scheint Russland in diesem Abnutzungskrieg zahlenmäßig überlegen zu sein. Immerhin leben in dem Land fast viermal so viele Menschen wie in der Ukraine, und Kremlchef Wladimir Putin ist offenbar bereit, für einen Erfolg in seinem Krieg sehr viele Menschenleben zu opfern. Aber so einfach ist die Rechnung nicht.
Militärhistoriker geben an, dass Angreifer in vergangenen Kriegen bei Kämpfen im urbanen Raum oftmals sechsmal so viele Soldaten verloren haben wie die Verteidiger. Waren Verteidigungsstellungen gut ausgebaut, konnte sich dieses Verhältnis für die Angreifer noch deutlich verschlechtern. Russland und die Ukraine veröffentlichen keine Verlustzahlen, doch es besteht kein Zweifel daran, dass die russische Kriegstaktik in den vergangenen zwei Jahren sehr verlustreich war.
Putin ließ – etwa im Kampf um Bachmut – immer wieder sogenannte "Fleischwellen", also Infanterie-Angriffswellen, gegen die ukrainischen Stellungen stürmen. So konnten unter immensen Verlusten Gebiete gewonnen werden. Auch, weil es den ukrainischen Verteidigern an Personal und Munition fehlte.
Doch auch Moskau konnte diese Taktik mit Blick auf die hohen Verlustraten nicht fortführen. In diesem Jahr greift die russische Armee mit kleinen Infiltrationsgruppen – mit ein bis zwei Soldaten – an sehr vielen Stellen der Front gleichzeitig an. Sie nutzen dabei die löchrige Front und die Personalprobleme der Ukraine aus, können etwa in Pokrowsk Gebäude besetzen und dort auf Nachschub warten. Noch immer sterben viele vorrückende russische Soldaten, aber da Russland die Frontlinie überdehnt, kommen auch immer mehr dieser Gruppen durch.
Neue Gesetze in Russland
Trotzdem muss der Kreml seine hohen Verluste an Personal irgendwie kompensieren. Putin scheut weiterhin vor einer Generalmobilmachung zurück, weil das den Unmut in der russischen Bevölkerung immens steigern würde und es der gebeutelten russischen Wirtschaft schon jetzt massiv an Arbeitskräften fehlt. Dennoch unterzeichnete der russische Präsident Anfang November zwei neue Gesetze.
Das erste erlaubt es, Reservisten zum Schutz kritischer Infrastruktur wie Ölraffinerien einzusetzen. Das zweite dehnt die Wehrpflicht aus: Künftig können Rekruten ganzjährig eingezogen werden – bisher war das nur im Frühling und Herbst möglich. Ein im Oktober verabschiedetes Gesetz erlaubt es außerdem, dass die russische Führung Reservisten auch ohne offiziell erklärten Krieg oder Mobilmachung im Ausland einsetzen darf.
Putin baut dementsprechend mit Blick auf die Personalengpässe vor. Russland mobilisiert schleichend im Hintergrund, setzt dafür aber immer mehr auf Zwang. Schließlich melden sich immer weniger Russen freiwillig für Putins Krieg. Durch finanzielle Engpässe spart Russland bereits bei den Entschädigungen für verwundete Soldaten.
Die letzte Eskalationsstufe könnte der Kremlchef mit einer Generalmobilmachung zünden. "Der russische Präsident verfügt bereits über die rechtlichen Mechanismen für eine großangelegte unfreiwillige Mobilisierung in beliebigem Umfang", heißt es in einem Bericht der US-Militäranalysten des Instituts für Kriegsstudien (ISW).
Kein Halt vor Kindern und Jugendlichen
Bislang setzt Russland aber vor allem auf Zwangsrekrutierungen und Söldner aus dem Ausland. So hat Nordkorea offenbar weitere Soldaten in Putins Reich geschickt. Aktuell werden sie vor allem für Schutzaufgaben in Russland eingesetzt. Aber das entlastet wiederum russische Truppenkontingente, die Moskau dann in die Ukraine schicken könnte.
Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass auch Nordkoreaner in der Ukraine kämpfen, wenn sie in russischer Kriegstaktik ausgebildet wurden und somit als Teil von Putins Armee operieren.
Die russische Führung hat dementsprechend schon Reaktionen auf die Personalprobleme eingeleitet. Dass sich Putin schon seit dem Jahr 2022 über die mittelfristige Zukunft Gedanken macht, zeigt eine andere Maßnahme.
Denn Russland hat mit Beginn seiner Vollinvasion angefangen, Kinder ab dem Grundschulalter militärisch zu indoktrinieren. Kriegsveteranen unterrichten an Schulen; es gibt an allen Schulen ein Pflichtunterrichtsfach in Patriotismus. In Jugendcamps werden Kinder in Militärspielen mit Attrappen an Gewehre und Handgranaten gewöhnt. Seit 2016 gibt es die "Junarmija“" – die "Junge Armee", in der mittlerweile 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Mitglied sein sollen.
Die Bilder von Kindern, die mit Fahnen, Holzgewehren und Uniformen durch den Schlamm robben, erinnern an die Hitlerjugend in der Zeit des NS-Regimes und damit an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Tatsächlich sind diese Entwicklungen auch eine Warnung an den Westen. Denn Putin wird wahrscheinlich keine Kinder in den Ukraine-Krieg schicken. Er bereitet seine Gesellschaft vielmehr auf künftige Kriege vor.
Ukraine will ihre Zukunft nicht opfern
In der Ukraine versucht man dagegen, die Jugend so gut wie möglich vor den Folgen des Krieges zu bewahren. Die ukrainische Führung möchte ihre Zukunft nicht für Putins Krieg opfern. Deshalb sind junge Männer unter 24 Jahren weiterhin von der Mobilisierung ausgenommen. Und weiter: Die Grenzen wurden für diese Bevölkerungsgruppe geöffnet, sodass auch junge Männer das Land verlassen können.
Das sind politische Entscheidungen, die auf militärischer Ebene kritisiert werden. Denn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verzichtet freiwillig auf eine Bevölkerungsgruppe, die historisch gesehen das Rückgrat vieler Kriege war. Aber Kiew setzt hier weiterhin auf Freiwilligkeit.
Wie lange Selenskyj das durchhalten kann, ist allerdings offen. Sollte Pokrowsk fallen und sollten damit die Probleme der Ukraine mit der personellen Besetzung an der Front noch offensichtlicher werden, steigt auch der Druck auf die politische Führung. Denn: Es geht nicht nur um eine Kompensation der eigenen Verluste, sondern auch um die Ablösung von erschöpften Soldaten, die oftmals schon seit ihrer Rekrutierung an der Front kämpfen.
Mit Söldnern und Langstreckenwaffen zum Erfolg?
Fest steht: Auch die Ukraine kann nicht weiter allein auf Freiwillige bauen. Zwar bot man zuletzt Menschen unter 25 Jahren Verträge mit hohen Gehältern an, aber es meldeten sich nur wenige Tausend. Deswegen bietet Kiew nun Straftätern eine Begnadigung an, wenn sie für die ukrainische Armee kämpfen. Außerdem wirbt Selenskyj erfolgreich um Söldner aus dem Ausland.
Zu Beginn der russischen Vollinvasion schlossen sich Tausende Staatsbürger aus dem Westen an, darunter vor allem Veteranen, die in Kriegen im Irak, in Afghanistan oder auf dem Balkan gekämpft hatten. Nun kämpfen immer mehr südamerikanische Söldner, vor allem aus Kolumbien, für die Ukraine. Schätzungsweise 2.000 Kolumbianer sollen sich bereits im Land befinden. Es handelt sich um gut ausgebildete Kämpfer, die nach dem Auslaufen ihrer Verträge in Kolumbien ihre Dienste gegen Bezahlung anbieten. Sie verfolgen dabei vor allem wirtschaftliche Interessen.
Wenn die Ukraine länger in dem Abnutzungskrieg bestehen will als Russland, ist weitere Waffenhilfe aus dem Westen und auf technische Innovation entscheidend. So entwickelt die Ukraine immer mehr kämpfende Drohnen, die aus der Luft und teilweise auch am Boden gegnerische Ziele bekämpfen können. Außerdem verhandelt Kiew weiterhin mit den Amerikanern über die Lieferung von Langstreckenwaffen.
Nur wenn die Ukraine die russische Ölindustrie weiterhin empfindlich treffen kann, könnte die russische Wirtschaft einbrechen und Putin an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Davon zumindest ist man in Kiew überzeugt.
