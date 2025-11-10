Das sind politische Entscheidungen, die auf militärischer Ebene kritisiert werden. Denn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verzichtet freiwillig auf eine Bevölkerungsgruppe, die historisch gesehen das Rückgrat vieler Kriege war. Aber Kiew setzt hier weiterhin auf Freiwilligkeit.

Wie lange Selenskyj das durchhalten kann, ist allerdings offen. Sollte Pokrowsk fallen und sollten damit die Probleme der Ukraine mit der personellen Besetzung an der Front noch offensichtlicher werden, steigt auch der Druck auf die politische Führung. Denn: Es geht nicht nur um eine Kompensation der eigenen Verluste, sondern auch um die Ablösung von erschöpften Soldaten, die oftmals schon seit ihrer Rekrutierung an der Front kämpfen.

Mit Söldnern und Langstreckenwaffen zum Erfolg?

Fest steht: Auch die Ukraine kann nicht weiter allein auf Freiwillige bauen. Zwar bot man zuletzt Menschen unter 25 Jahren Verträge mit hohen Gehältern an, aber es meldeten sich nur wenige Tausend. Deswegen bietet Kiew nun Straftätern eine Begnadigung an, wenn sie für die ukrainische Armee kämpfen. Außerdem wirbt Selenskyj erfolgreich um Söldner aus dem Ausland.

Zu Beginn der russischen Vollinvasion schlossen sich Tausende Staatsbürger aus dem Westen an, darunter vor allem Veteranen, die in Kriegen im Irak, in Afghanistan oder auf dem Balkan gekämpft hatten. Nun kämpfen immer mehr südamerikanische Söldner, vor allem aus Kolumbien, für die Ukraine. Schätzungsweise 2.000 Kolumbianer sollen sich bereits im Land befinden. Es handelt sich um gut ausgebildete Kämpfer, die nach dem Auslaufen ihrer Verträge in Kolumbien ihre Dienste gegen Bezahlung anbieten. Sie verfolgen dabei vor allem wirtschaftliche Interessen.

Wenn die Ukraine länger in dem Abnutzungskrieg bestehen will als Russland, ist weitere Waffenhilfe aus dem Westen und auf technische Innovation entscheidend. So entwickelt die Ukraine immer mehr kämpfende Drohnen, die aus der Luft und teilweise auch am Boden gegnerische Ziele bekämpfen können. Außerdem verhandelt Kiew weiterhin mit den Amerikanern über die Lieferung von Langstreckenwaffen.