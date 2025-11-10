Newsblog zum Ukraine-Krieg Kenia bestätigt: Hunderte Kenianer kämpfen für Russland

Kenianischer Soldat (Symbolbild): Vielen Kenianern wird erzählt, dass sie in Fabriken arbeiten würden. (Quelle: Copyright: xDreamstimexBumbleede/imago-images-bilder)

Kenianer kämpfen auf der Seite Russlands. Lars Klingbeil kündigt höhere Ukraine-Hilfen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 12. November

Mehr als 200 Kenianer kämpfen für Russland in der Ukraine

Mehr als 200 Kenianer kämpfen nach Angaben der Regierung in Nairobi für Russland gegen die Ukraine. Rekrutierungsnetzwerke seien sowohl in Kenia als auch in Russland weiterhin aktiv, teilte das Außenministerium mit. "Die Rekrutierungsmaßnahmen in Russland wurden Berichten zufolge auf afrikanische Staatsangehörige, einschließlich Kenianer, ausgeweitet." Die Ukraine hat vergangene Woche erklärt, dass mehr als 1.400 Bürger aus drei Dutzend afrikanischen Ländern an der Seite der russischen Streitkräfte kämpften.

Den Rekruten wurden dem Ministerium zufolge bis zu 18.000 Dollar für Visa, Reise und Unterkunft versprochen. Die kenianische Botschaft in Moskau habe Verletzungen bei einigen der Angeworbenen registriert. Bei einer Razzia bei Nairobi im September seien 21 Kenianer befreit worden, die für den Einsatz im Krieg vorbereitet worden seien. Die Geretteten seien über die Art ihrer Arbeit in die Irre geführt worden. Sie hätten geglaubt, für nicht-kämpferische Tätigkeiten wie den Zusammenbau von Drohnen, den Umgang mit Chemikalien oder Malerarbeiten rekrutiert worden zu sein.

Klingbeil kündigt massive Erhöhung der Ukraine-Hilfe an

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Pläne für eine deutliche Erhöhung der deutschen Ukraine-Hilfen im kommenden Jahr bestätigt. "Wir werden in der Bereinigungssitzung jetzt nochmal drei Milliarden zusätzlich in die Hand nehmen für die Stärkung der Ukraine", sagte Klingbeil am Mittwoch in Brüssel über die derzeit in Berlin stattfindenden abschließenden Haushaltsberatungen. "Das ist uns in Deutschland wichtig", fügte er hinzu.

Bisher waren für 2026 insgesamt 8,5 Milliarden Euro an Ukraine-Hilfen im Etat eingeplant. "Wir sind der größte europäische Unterstützer der Ukraine", betonte der Vizekanzler. Dennoch müssten "jetzt eben doch mittelfristig Lösungen finden, wie wir die Ukraine insgesamt als europäische Union auch tatkräftig unterstützen können", sagte Klingbeil mit Blick auf die Debatte um die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte.