Ukraine greift "wichtige russische Ziele" mit Flamingos an

Die Ukraine hat einen seltenen Angriff auf Russland gestartet. Merz spricht mit Selenskyj über den Korruptionsskandal. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 14. November

Ukraine greift "wichtige russische Ziele" mit Flamingos an

Ukrainische Streitkräfte haben bei nächtlichen Luftangriffen zahlreiche Ziele in russisch kontrollierten Gebieten und auf russischem Staatsgebiet attackiert. Laut einem Bericht des ukrainischen Generalstabs wurden dabei verschiedene Waffensysteme eingesetzt, darunter auch der Flamingo-Marschflugkörper – eine vergleichsweise neue Eigenentwicklung mit großer Reichweite, wie unter anderem der Telegram-Kanal "Crimean Wind" und staatliche Stellen in Kiew mitteilten. Laut Generalstab wurden "eine Reihe wichtiger Ziele" getroffen.

Die Attacken richteten sich nach Angaben aus Kiew gegen militärische Einrichtungen auf der Halbinsel Krim, darunter ein Hubschrauberlandeplatz, ein Drohnenlager, eine Radarstation sowie ein Treibstoffdepot. In der Stadt Feodosia kam es demnach zu heftigen Explosionen. Auch in der besonders umkämpften Region Saporischschja will die Ukraine zugeschlagen haben: Dort sollen unter anderem Kommandoposten zweier russischer Militäreinheiten sowie ein weiteres Treibstofflager getroffen worden sein. Die Angriffe reichten bis auf russisches Staatsgebiet. In der Stadt Orel war die Flugabwehr aktiv, während Aufnahmen einen Feuerregen über einem Wohngebiet zeigten.

Die Ukraine sprach von Angriffen mit Flamingo-Marschflugkörpern, Russland hingegen von sechs abgeschossenen Drohnen. Ein vom Generalstab veröffentlichtes Video zeigt den Start mehrerer Objekte bei Nacht – laut ukrainischen Angaben handelt es sich dabei um Flamingo-Marschflugkörper. Diese sollen eine Reichweite von bis zu 3.000 Kilometern haben. Solche großangelegten Luftangriffe durch die Ukraine kommen nicht so oft vor.

Russland: Ukrainischer Plan zu Mord an Regierungsmitarbeiter vereitelt

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Plan zur Ermordung eines ranghohen Mitarbeiters der Regierung in Moskau vereitelt. Die Führung in Kiew plane ähnliche Anschläge in anderen Teilen des Landes, warf der FSB der Ukraine vor. Das Komplott habe darauf abgezielt, die namentlich nicht genannte Person zu töten, wenn sie die Gräber von Angehörigen auf einem Moskauer Friedhof besucht. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben des Geheimdienstes nicht. Allerdings hat die Ukraine seit Beginn der großangelegten russischen Invasion im Februar 2022 russische Militärangehörige und Regierungsmitarbeiter innerhalb Russlands ins Visier genommen.

Ukrainischer Drohnenangriff auf russischen Schwarzmeerhafen