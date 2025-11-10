Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine greift "wichtige russische Ziele" mit Flamingos an
Die Ukraine hat einen seltenen Angriff auf Russland gestartet. Merz spricht mit Selenskyj über den Korruptionsskandal. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 14. November
Ukraine greift "wichtige russische Ziele" mit Flamingos an
Ukrainische Streitkräfte haben bei nächtlichen Luftangriffen zahlreiche Ziele in russisch kontrollierten Gebieten und auf russischem Staatsgebiet attackiert. Laut einem Bericht des ukrainischen Generalstabs wurden dabei verschiedene Waffensysteme eingesetzt, darunter auch der Flamingo-Marschflugkörper – eine vergleichsweise neue Eigenentwicklung mit großer Reichweite, wie unter anderem der Telegram-Kanal "Crimean Wind" und staatliche Stellen in Kiew mitteilten. Laut Generalstab wurden "eine Reihe wichtiger Ziele" getroffen.
Die Attacken richteten sich nach Angaben aus Kiew gegen militärische Einrichtungen auf der Halbinsel Krim, darunter ein Hubschrauberlandeplatz, ein Drohnenlager, eine Radarstation sowie ein Treibstoffdepot. In der Stadt Feodosia kam es demnach zu heftigen Explosionen. Auch in der besonders umkämpften Region Saporischschja will die Ukraine zugeschlagen haben: Dort sollen unter anderem Kommandoposten zweier russischer Militäreinheiten sowie ein weiteres Treibstofflager getroffen worden sein. Die Angriffe reichten bis auf russisches Staatsgebiet. In der Stadt Orel war die Flugabwehr aktiv, während Aufnahmen einen Feuerregen über einem Wohngebiet zeigten.
Die Ukraine sprach von Angriffen mit Flamingo-Marschflugkörpern, Russland hingegen von sechs abgeschossenen Drohnen. Ein vom Generalstab veröffentlichtes Video zeigt den Start mehrerer Objekte bei Nacht – laut ukrainischen Angaben handelt es sich dabei um Flamingo-Marschflugkörper. Diese sollen eine Reichweite von bis zu 3.000 Kilometern haben. Solche großangelegten Luftangriffe durch die Ukraine kommen nicht so oft vor.
Russland: Ukrainischer Plan zu Mord an Regierungsmitarbeiter vereitelt
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Plan zur Ermordung eines ranghohen Mitarbeiters der Regierung in Moskau vereitelt. Die Führung in Kiew plane ähnliche Anschläge in anderen Teilen des Landes, warf der FSB der Ukraine vor. Das Komplott habe darauf abgezielt, die namentlich nicht genannte Person zu töten, wenn sie die Gräber von Angehörigen auf einem Moskauer Friedhof besucht. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben des Geheimdienstes nicht. Allerdings hat die Ukraine seit Beginn der großangelegten russischen Invasion im Februar 2022 russische Militärangehörige und Regierungsmitarbeiter innerhalb Russlands ins Visier genommen.
Ukrainischer Drohnenangriff auf russischen Schwarzmeerhafen
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk sind am frühen Freitagmorgen nach Behördenangaben drei Wohnhäuser, ein Öldepot und Küstenanlagen beschädigt worden. Drohnenteile hätten drei Wohnungen getroffen und Fenster zerschlagen, teilte der operative Stab der Region Krasnodar auf Telegram mit. Es gebe jedoch keine Verletzten.
Bürgermeister von Kiew meldet "massiven" russischen Angriff
Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, meldet eine "massiven" russischen Angriff auf die Hauptstadt der Ukraine. In der Stadt sind Explosionen zu hören. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, russische Raketen hätten Kiew und mehrere andere Regionen angegriffen.
Nach Angaben Klitschkos ist bei dem Angriff auch ein fünfstöckiges Wohnhaus von herabfallenden Trümmerteilen getroffen worden. Ein Hochhaus in einem anderen Stadtteil stehe in Flammen. Die ukrainische Luftabwehr sei im Einsatz. Es müssten Rettungskräfte in mehrere Stadtteile entsandt werden.
Donnerstag, 13. November
Ukrainischer Botschafter warnt Südafrika
Der ukrainische Botschafter in Südafrika, Oleksandr Schtscherba, hat vor einer Rekrutierung südafrikanischer Söldner durch Russland gewarnt. "Lasst euch bitte nicht täuschen", appellierte Schtscherba am Donnerstag im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Pretoria an die südafrikanischen Bürger. "Lasst euch nicht in diesen barbarischen, unfairen und ungerechten Krieg hineinziehen", warnte er. "Das ist nicht euer Krieg."
Schtscherba reagierte damit auf Berichte, denen zufolge Südafrikaner von Moskau als Soldaten für den Krieg in der Ukraine angeworben werden. Seitdem habe er E-Mails von Familienangehörigen der an die Front gelockten Männer erhalten, sagte der ukrainische Botschafter weiter und fügte hinzu: "Sie waren verzweifelt."
Russischer Kampfjet stürzt bei Übungsflug ab
In der Region Karelien im Norden Russlands ist ein Kampfflugzeug vom Typ Su-30 bei einem Übungsflug abgestürzt. Beide Piloten seien beim Absturz ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit. Am Boden gab es den Behörden zufolge keine weiteren Opfer. Die Maschine sei in einer unbewohnten Gegend abgestürzt.
Die SU-30 wurde zum Ende der Sowjetzeit entwickelt, ihr Erstflug war Ende 1989. Russland setzt den Mehrzweckkampfflieger auch intensiv in seinem bereits mehr als dreieinhalb Jahre dauernden Krieg gegen die Ukraine ein. Die Su-30 dient zur Luftraumüberwachung und dem Beschuss von Bodenzielen im angegriffenen Nachbarland. Etwa ein Dutzend Maschinen wurden bislang im Kriegsverlauf Medienberichten zufolge abgeschossen.
Merz: Ukrainer sollen in eigenem Land bleiben
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, dass insbesondere junge Männer aus der Ukraine statt einer Ausreise nach Deutschland "den Dienst in ihrem Land versehen" sollten. Er habe an diesem Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "darum gebeten, dafür zu sorgen", sagte Merz in einer Rede auf dem Handelskongress Deutschland am Nachmittag in Berlin. In der Ukraine "werden sie gebraucht", sagte Merz weiter.
Der Kanzler bekräftigte auch Pläne der Regierung, wonach Geflüchtete aus der Ukraine künftig keinen Anspruch mehr auf Bürgergeld erhalten sollen. Stattdessen sollen sie Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Mit Blick auf die in Deutschland lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer kündigte Merz zudem "konkrete Änderungen" an, damit die Arbeitsanreize größer sind als der Anreiz, "im Transfersystem zu bleiben".
Korruptionsskandal: Merz gibt Selenskyj einen Rat
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über den beispiellosen Korruptionsskandal in Kiew informieren lassen. "Der Bundeskanzler unterstrich die Erwartung der Bundesregierung, dass die Ukraine die Korruptionsbekämpfung und weitere Reformen insbesondere im Bereich der Rechtsstaatlichkeit energisch vorantreiben werde", teilte die Bundesregierung mit.
