Newsblog zum Ukraine-Krieg "Massiver" Angriff auf Kiew – Hochaus steht in Flammen
Merz spricht mit Selenskyj über den Korruptionsskandal. Bürgermeister von Kiew meldet "massiven" russischen Angriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Bürgermeister von Kiew meldet "massiven" russischen Angriff
- Merz: Ukrainer sollen in eigenem Land bleiben
- Korruptionsskandal: Merz gibt Selenskyj einen Rat
- Selenskyj besteht auf eingefrorene russische Milliarden
- Mehr als 200 Kenianer kämpfen für Russland in der Ukraine
- Klingbeil kündigt massive Erhöhung der Ukraine-Hilfe an
Freitag, 14. November
Bürgermeister von Kiew meldet "massiven" russischen Angriff
Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, meldet eine "massiven" russischen Angriff auf die Hauptstadt der Ukraine. In der Stadt sind Explosionen zu hören. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, russische Raketen hätten Kiew und mehrere andere Regionen angegriffen.
Nach Angaben Klitschkos ist bei dem Angriff auch ein fünfstöckiges Wohnhaus von herabfallenden Trümmerteilen getroffen worden. Ein Hochhaus in einem anderen Stadtteil stehe in Flammen. Die ukrainische Luftabwehr sei im Einsatz. Es müssten Rettungskräfte in mehrere Stadtteile entsandt werden.
Donnerstag, 13. November
Ukrainischer Botschafter warnt Südafrika
Der ukrainische Botschafter in Südafrika, Oleksandr Schtscherba, hat vor einer Rekrutierung südafrikanischer Söldner durch Russland gewarnt. "Lasst euch bitte nicht täuschen", appellierte Schtscherba am Donnerstag im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Pretoria an die südafrikanischen Bürger. "Lasst euch nicht in diesen barbarischen, unfairen und ungerechten Krieg hineinziehen", warnte er. "Das ist nicht euer Krieg."
Schtscherba reagierte damit auf Berichte, denen zufolge Südafrikaner von Moskau als Soldaten für den Krieg in der Ukraine angeworben werden. Seitdem habe er E-Mails von Familienangehörigen der an die Front gelockten Männer erhalten, sagte der ukrainische Botschafter weiter und fügte hinzu: "Sie waren verzweifelt."
Russischer Kampfjet stürzt bei Übungsflug ab
In der Region Karelien im Norden Russlands ist ein Kampfflugzeug vom Typ Su-30 bei einem Übungsflug abgestürzt. Beide Piloten seien beim Absturz ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit. Am Boden gab es den Behörden zufolge keine weiteren Opfer. Die Maschine sei in einer unbewohnten Gegend abgestürzt.
Die SU-30 wurde zum Ende der Sowjetzeit entwickelt, ihr Erstflug war Ende 1989. Russland setzt den Mehrzweckkampfflieger auch intensiv in seinem bereits mehr als dreieinhalb Jahre dauernden Krieg gegen die Ukraine ein. Die Su-30 dient zur Luftraumüberwachung und dem Beschuss von Bodenzielen im angegriffenen Nachbarland. Etwa ein Dutzend Maschinen wurden bislang im Kriegsverlauf Medienberichten zufolge abgeschossen.
Merz: Ukrainer sollen in eigenem Land bleiben
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, dass insbesondere junge Männer aus der Ukraine statt einer Ausreise nach Deutschland "den Dienst in ihrem Land versehen" sollten. Er habe an diesem Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "darum gebeten, dafür zu sorgen", sagte Merz in einer Rede auf dem Handelskongress Deutschland am Nachmittag in Berlin. In der Ukraine "werden sie gebraucht", sagte Merz weiter.
Der Kanzler bekräftigte auch Pläne der Regierung, wonach Geflüchtete aus der Ukraine künftig keinen Anspruch mehr auf Bürgergeld erhalten sollen. Stattdessen sollen sie Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Mit Blick auf die in Deutschland lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer kündigte Merz zudem "konkrete Änderungen" an, damit die Arbeitsanreize größer sind als der Anreiz, "im Transfersystem zu bleiben".
Korruptionsskandal: Merz gibt Selenskyj einen Rat
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über den beispiellosen Korruptionsskandal in Kiew informieren lassen. "Der Bundeskanzler unterstrich die Erwartung der Bundesregierung, dass die Ukraine die Korruptionsbekämpfung und weitere Reformen insbesondere im Bereich der Rechtsstaatlichkeit energisch vorantreiben werde", teilte die Bundesregierung mit.
Selenskyj berichtete auch von dem Telefonat, erwähnte in seiner Mitteilung jedoch nicht, dass es um den Korruptionsskandal ging. Er erklärte aber, dass er sich für den Rat des Kanzlers bedanke und alles tun werde, um das Vertrauen der Partner zu stärken.
Die Korruptionsermittlungen richten sich gegen ehemalige und aktuelle Regierungsmitglieder sowie Unternehmer. Zwei Minister sind zurückgetreten. Selenskyj belegte auch den Hauptverdächtigen, seinen langjährigen Geschäftspartner Tymur Minditsch, mit Sanktionen. Minditsch hat sich nach Israel abgesetzt.
Putins Taktik geht auf
Die ukrainische Südfront gerät ins Wanken. Grund dafür ist eine erprobte Taktik, die Putins Truppen nun erneut anwenden. So gehen die russischen Soldaten konkret vor.
Selenskyj besteht auf eingefrorene russische Milliarden
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht auf Freigabe der in Belgien eingefrorenen Milliarden aus russischem Staatsvermögen für sein von Moskaus Angriffskrieg gezeichnetes Land. Die Ukraine brauche diese 140 bis 160 Milliarden Euro, und für Kremlchef Wladimir Putin und sein Umfeld "wäre das ein großer Verlust", teilte Selenskyj in den sozialen Netzwerken mit. Die Ukraine brauche das Geld auch für ihre Verteidigung. So soll es etwa für den Kauf von Luftverteidigungssystemen und Raketen eingesetzt werden.
"Das Geld einzufrieren ist eine Sache, es ist etwas anderes, es der Ukraine zu geben", sagte Selenskyj, der mehr Druck auf Russland fordert. Die Freigabe der russischen Zentralbankgelder sei ein großer Sanktionsschritt. "Das ist ein wichtiges Instrument, um Frieden zu bringen", betonte er.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters