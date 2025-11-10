Newsblog zum Ukraine-Krieg Armeechef zur Frontlage: "Diese Vorstellung ist nicht wahr"
Die Lage bei Pokrowsk ist laut der Ukraine "wirklich angespannt". Deutsche Behörden halten wohl den ehemaligen ukrainischen Armeechef für den Drahtzieher hinter den Nord-Stream-Anschlägen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Ukrainischer Oberkommandeur zur Frontlage: "Diese Vorstellung ist nicht wahr"
- Selenskyj will 27 Patriot-Systeme in den USA kaufen
- Energieministerin verspricht Transparenz bei Korruptionsermittlung
- Ex-Armeechef der Ukraine äußert sich zu Nord-Stream-Gerüchten
- Ukrainisches Militär spricht von Nachschubproblemen bei Pokrowsk
Montag, 10. November
Russlands Personalprobleme: Ihnen steht das Wasser bis zum Hals
Nach fast vier Jahren Abnutzungskrieg bekommen die Ukraine und Russland immer größere Personalprobleme an der Front. Die Art des Ukraine-Krieges wird sich daher weiter verändern, analysiert t-online-Redakteur Patrick Diekmann.
Ukrainischer Oberkommandeur zur Frontlage: "Diese Vorstellung ist nicht wahr"
Die ostukrainische Stadt Pokrowsk steht im Zentrum der aktuell größten russischen Offensive – doch Kiews Truppen verteidigen sie weiterhin. Das sagte Armeechef Oleksandr Syrskyj in einem Interview mit der "New York Post". Die Lage sei "wirklich angespannt", so der Oberbefehlshaber. "Der Feind führt eine strategische Offensivoperation durch. Sie haben den Großteil ihrer Kräfte gesammelt, eine Überlegenheit geschaffen in dem Versuch, unsere Verteidigungslinie zu durchbrechen (…), um das Gebiet einzunehmen."
Trotz Behauptungen in russischen Staatsmedien, Pokrowsk sei gefallen, widerspricht Syrskyj entschieden: "Diese Vorstellung – dass der Feind praktisch alles eingenommen hat und kurz vor dem Sieg steht – ist nicht wahr." Bei einer ukrainischen Gegenoffensive im September habe man rund 165 Quadratmeilen zurückerobert, die russischen Verluste hätten bei etwa 13.000 Mann gelegen.
Russland hat laut Syrskyj rund 150.000 Soldaten allein für den Vorstoß auf Pokrowsk zusammengezogen, darunter mechanisierte Verbände und vier Marinebrigaden – insgesamt soll Russland 700.000 Soldaten in der ganzen Ukraine haben. Ziel der Truppen bei Pokrowsk sei es, die Stadt von Norden, Süden und Osten einzukreisen. Der Widerstand sei jedoch gut vorbereitet, so Syrskyj: "Unsere Städte können große feindliche Truppenmassen aufhalten."
Selenskyj will 27 Patriot-Systeme in den USA kaufen
Die Ukraine will von den USA 27 weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot kaufen und bittet bis zu deren Lieferung um Leihgaben der Waffe von den europäischen Verbündeten. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj dem britischen "Guardian". Weitere Details nannte der Präsident nicht. Die von Raytheon, Lockheed Martin und Boeing produzierte Waffe gilt als effektivster Schutz der Ukraine gegen russische Raketen und Marschflugkörper, mit denen Russland zuletzt wieder vor allem die Energieinfrastruktur attackiert.
Schätzungen zufolge verfügt die Ukraine derzeit über sechs bis acht Patriot-Systeme, die jeweils aus einem Radarfahrzeug, einer Kommandostelle und mehreren Abschussrampen für Flugabwehrraketen bestehen. Deutschland soll insgesamt fünf der Systeme geliefert haben, der genaue Umfang ist aber unbekannt. Mit ihren Patriot-Systemen schützt die Ukraine besonders sensible Ziele und große Städte. Ihre Zahl reicht aber nicht aus, immer wieder durchdringen russische Raketen den Abwehrschild und richten große Schäden an.
Schon im Oktober berichtete das Magazin "Politico" über Verhandlungen zwischen Kiew und Washington über den Kauf von 25 Patriot-Systemen. Die Lieferung würde sich über mehrere Jahre hinziehen. Unklar ist, welchen Preis Kiew für die US-Waffen entrichten müsste. Die US-Armee zahlt mehr als eine Milliarde Dollar pro Batterie, im Export liegt der Preis bei bis zu 2,5 Milliarden Dollar. Eine einzelne Rakete soll im Export bis zu zehn Millionen Dollar kosten.
Energieministerin verspricht Transparenz bei Korruptionsermittlung
Die ukrainische Energieministerin Switlana Hryntschuk hat zugesichert, bei den Ermittlungen gegen Korruption in der Energiebranche für Transparenz zu sorgen. Die Einzelheiten der Ermittlungen seien ihr zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, sagt sie vor der Presse. "Ich hoffe, dass die Transparenz der Ermittlungen unsere internationalen Partner beruhigen wird."
Zuvor hatten die Behörden für den Kampf gegen Korruption einen Bestechungsskandal in Millionenhöhe beim staatlichen Betreiber der Atomkraftwerke, Energoatom, aufgedeckt. "Die Haupttätigkeit der kriminellen Organisation bestand darin, systematisch unrechtmäßige Vorteile von Vertragspartnern von Energoatom in Höhe von 10 bis 15 Prozent des Vertragswerts zu erlangen", teilten das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) bei Telegram mit. Dabei sei es vor allem um Schutzbauten für Energieanlagen gegen russische Raketen- und Drohnenangriffe gegangen.
Insgesamt seien so mit Beteiligung im Ausland ansässiger Firmen Gelder von umgerechnet rund 86 Millionen Euro "gewaschen" worden. Der Staatskonzern Energoatom bestätigte Hausdurchsuchungen in einer Mitteilung und versicherte, mit den Behörden zu kooperieren. Weitere Details zum Umfang der Razzien und eventuellen Festnahmen machte er nicht. Gegen den Ex-Chef von Energoatom, Petro Kotin, waren bereits im Januar Ermittlungen wegen des Kaufs einer Villa bei Kiew eingeleitet worden. Er hat das Land laut Medienberichten nach seinem Rauswurf erlassen.
Ex-Armeechef der Ukraine äußert sich zu Nord-Stream-Gerüchten
Walerij Saluschnyj, ehemaliger Oberkommandeur der ukrainischen Armee und heutiger Botschafter in London, hat auf einen Bericht reagiert, der ihn mit den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in Verbindung bringt. Auf Facebook kommentierte Saluschnyj einen entsprechenden Artikel der ukrainischen Zeitung "Ukrajinska Pravda". Der Botschafter schrieb: "Wir werden noch viel Spaß haben, aber wir werden uns ganz sicher nie schämen müssen." Dazu setzte er ein Feuer-Emoji.
Zuvor hatte die US-Zeitung "Wall Street Journal" am Montag einen neuen Bericht über die Ermittlungen deutscher Behörden in dem Fall veröffentlicht. Dort heißt es: "Die deutsche Polizei, Staatsanwaltschaft und andere mit den Feinheiten des Falls vertraute Personen entwickelten (...) ein ihrer Meinung nach klares Bild davon, wie eine ukrainische Eliteeinheit unter der direkten Aufsicht des damaligen Oberbefehlshabers der Ukraine, General Walerij Saluschnyj, die Angriffe durchgeführt hatte." Die "Ukrainska Pravda" hatte diese Berichterstattung für einen eigenen Artikel aufgegriffen.
Unbekannte haben vor drei Jahren die Gasleitungen in der Ostsee mittels Sprengstoffexplosionen größtenteils zerstört. Ein Verdächtiger in dem Fall sitzt in Polen in Untersuchungshaft. Ein Auslieferungsgesuch der deutschen Behörden wurde jedoch abgelehnt. Ein weiterer Verdächtiger wurde in Italien festgenommen. Auch hier ist noch nicht klar, ob er nach Deutschland ausgeliefert wird. Gerichte beraten noch über den Fall.
Ukrainisches Militär spricht von Nachschubproblemen bei Pokrowsk
Das ukrainische Militär gesteht Probleme beim Nachschub für die bedrängten Städte Pokrowsk und Myrnohrad im Osten ein. Angaben über eine Einkesselung Myrnohrads stimmten aber nicht, sagte ein Sprecher des Generalstabs in Kiew dem Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda".
Major Andrij Kowaljow sagte nicht genau, welche Probleme es gebe. Die russischen Angreifer hätten keine vollständige Feuerkontrolle über die Logistikwege der ukrainischen Truppen, behauptete er. Die Verteidiger von Myrnohrad seien am Sonntag mit neuer Munition versorgt worden. Soldaten seien abgelöst, Verwundete abtransportiert worden.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters