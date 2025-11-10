Newsblog zum Ukraine-Krieg Deutschland kauft weitere US-Waffen für die Ukraine
Berlin verspricht Kiew weitere 150 Millionen Euro an Waffen. Die Ukraine hat einen seltenen Angriff auf Russland gestartet. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 14. November
Acht Tote in Ukraine nach massiven russischen Luftangriffen
Bei neuen russischen Angriffen mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern sind in der Ukraine mindestens acht Menschen getötet worden. In der Hauptstadt Kiew kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, 35 weitere wurden verletzt, wie Militärverwalter Tymur Tkatschenko mitteilte. 15 der Verletzten werden demnach im Krankenhaus behandelt. In der südlichen Region Odessa wurden nach Angaben von Gouverneur Oleh Kiper zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt. Russland habe einen Markt in der Stadt Tschornomorsk angegriffen, schrieb Kiper bei Telegram.
Die ukrainische Flugabwehr zählte bis zum Morgen 430 russische Drohnenangriffe und 19 Schläge mit Raketen und Marschflugkörpern. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in sozialen Medien von einem "hinterhältigen Beschuss" und veröffentlichte Fotos und Videos, auf denen stark beschädigte Häuser zu sehen waren. Der Angriff habe darauf abgezielt, Menschen und ziviler Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen, schrieb er. In der Hauptstadt sei auch die Botschaft Aserbaidschans von Trümmern einer Rakete getroffen worden. Das Außenministerium in Baku reagierte verärgert und bestellte nach eigenen Angaben den russischen Botschafter ein.
Infolge der Explosion wurde demnach ein Teil einer Wand der Botschaft vollständig zerstört. Außerdem gebe es unter anderem Schäden an Fahrzeugen und dem Verwaltungsgebäude. Es sei auch an vorherige Vorfälle erinnert worden und daran, dass Baku Moskau die Koordinaten seiner Botschaft in Kiew zuvor habe zukommen lassen. All das werfe Fragen über einen absichtlichen Charakter der Angriffe auf, hieß es in der Mitteilung.
Deutschland kauft weitere US-Waffen für die Ukraine
Deutschland will eine weitere dreistellige Millionensumme für amerikanische Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine bereitstellen. Man habe sich darauf verständigt, sich mit mindestens 150 Millionen Euro an einem neuen Paket der sogenannten Purl-Initiative zu beteiligen, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius nach einem Treffen mit Amtskollegen aus wichtigen europäischen Ländern sowie der EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in Berlin. Es sei klar, dass man die Ukraine nicht alleine lassen werde.
Zu den aktuellen russischen Angriffen auf das Land sagte Pistorius, es gehe Kremlchef Putin derzeit erkennbar darum, den Winter für die Ukraine so unerträglich wie möglich zu machen und den Widerstandswillen Ukrainer zu brechen. Mehr Menschenverachtung sei kaum vorstellbar. Die sogenannte Purl-Initiative sieht vor, dass in den USA hergestellte Munition und Waffen an die europäischen Verbündeten und Kanada verkauft werden – und diese sie dann der Ukraine zur Verfügung stellen. Purl steht für "Prioritised Ukraine Requirements List". Auf Deutsch bedeutet das etwa: Priorisierte Bedarfsliste für die Ukraine.
Die Initiative war gestartet worden, um Forderungen von US-Präsident Donald Trump nachzukommen. Dieser ist der Ansicht, dass die USA in der Vergangenheit einen deutlich zu großen Anteil an der Ukraine-Unterstützung hatten und will nun, dass die anderen Alliierten für weitere US-Militärhilfen zahlen. Deutschland hat bereits vor einiger Zeit 500 Millionen US-Dollar (430 Mio. Euro) für die Initiative zugesagt. Am Donnerstag hatten zuletzt die nordischen und baltischen Nato-Länder die Finanzierung eines 500-Millionen-Dollar Pakets zugesagt.
Pistorius: Putin macht Winter für Ukraine möglichst unerträglich
Russland greife die Ukraine im vierten Kriegswinter bewusst bei der Energieinfrastruktur an, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Präsident Wladimir Putin gehe es darum, den Winter für die Ukraine möglichst unerträglich zu machen, die Moral der Menschen zu zerstören und ihren Widerstandswillen zu brechen. "Das gelingt ihm nicht." Die Angriffe seien furchtbar und verstießen massiv gegen das Völkerrecht.
"Mehr Menschenverachtung ist kaum vorstellbar", sagt Pistorius nach einem Treffen mit den Verteidigungsministern oder deren Vertretern aus Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien in Berlin. Man werde die Ukraine nicht allein lassen. "Sie kann sich weiter auf uns verlassen." Frankreichs Verteidigungsministerin Catherine Vautrin betont ebenfalls, dass man die Ukraine so lange wie nötig unterstützen werde.
Ukraine bestätigt Angriff auf Ölterminal in Noworossijsk
Die Ukraine bestätigt, dass ihre Streitkräfte einen Ölterminal im russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk angegriffen haben. "Jede getroffene Ölraffinerie oder jedes Ölterminal bedeutet Millionen von Dollar weniger für die Kriegsmaschinerie des Kremls", sagt ein Vertreter der ukrainischen Sicherheitsdienste.
"Wir werden dem Aggressor weiter die Ressourcen entziehen, bis er die Fähigkeit verliert, diesen Krieg zu führen." Zuvor hatten zwei Insider gesagt, dass der Hafen von Noworossijsk nach einem ukrainischen Drohnenangriff die Ölexporte eingestellt habe. Auch der Pipeline-Monopolist Transneft habe die Rohöllieferungen dorthin ausgesetzt, hieß es.
Macron empfängt Selenskyj am Montag in Paris
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt den ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag zu Gesprächen in Paris. Dabei solle die langfristige Unterstützung Frankreichs für die Ukraine bekräftigt werden, teilt das französische Präsidialamt mit. Das Treffen solle an die Dynamik des Gipfels der "Koalition der Willigen" vom Vormonat anknüpfen. Zudem wollen Macron und Selenskyj über die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Verteidigung sprechen. Für Selenskyj ist es die neunte Reise nach Frankreich seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022.
Stromausfall in Teilen der Ukraine nach Angriffen
In mehreren Gebieten der Ukraine ist es nach dem russischen Angriff in der Nacht zum Freitag zu Stromausfällen gekommen. Betroffen seien Teile der Regionen Kiew, Odessa und Donezk, teilt das Energieministerium mit. Die russischen Streitkräfte hätten Energieanlagen angegriffen, worauf die Stromversorgung teilweise unterbrochen wurde.
Tödliche Krankheit breitet sich in ukrainischen Schützengräben aus
Die Kämpfe in der Ukraine wecken Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg: In Schützengräben breitet sich offenbar der Gasbrand rapide aus. Die Krankheit galt als ausgerottet. Lesen Sie hier mehr dazu.
Russland hat 430 Drohnen und 18 Raketen abgefeuert: Vier Tote
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Nacht zu Freitag mit rund 430 Drohnen angegriffen. Zudem seien 18 Raketen abgefeuert worden. "Dies war ein bewusst kalkulierter Angriff mit dem Ziel, maximalen Schaden für Menschen und die zivile Infrastruktur zu verursachen", schreibt Selenskyj auf X. Die Ukraine antworte auf diese Angriffe mit weitreichenden Mitteln. "Die Welt muss diese Angriffe auf Leben mit Sanktionen stoppen."
In der Hauptstadt Kiew wurden mindestens vier Menschen getötet und 27 weitere verletzt, wie Militärverwalter Tymur Tkatschenko erklärte. 15 der Verletzten werden demnach im Krankenhaus behandelt.
