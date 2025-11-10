Newsblog zum Ukraine-Krieg Ex-Armeechef zu Nord-Stream-Bericht: "Werden noch Spaß haben"



Von Simon Cleven , Martin Küper 10.11.2025 - 16:10 Uhr

Walerij Saluschnyj (Archivbild): Der ehemalige Oberkommandeur der ukrainischen Armee ist heute Botschafter seines Landes in Großbritannien. (Quelle: IMAGO/Thomas Krych/imago)

Deutsche Behörden halten offenbar den ehemaligen ukrainischen Armeechef für den Drahtzieher hinter den Nord-Stream-Anschlägen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 10. November

Ex-Armeechef der Ukraine äußert sich zu Nord-Stream-Gerüchten

Walerij Saluschnyj, ehemaliger Oberkommandeur der ukrainischen Armee und heutiger Botschafter in London, hat auf einen Bericht reagiert, der ihn mit den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in Verbindung bringt. Auf Facebook kommentierte Saluschnyj einen entsprechenden Artikel der ukrainischen Zeitung "Ukrainska Pravda". Der Botschafter schrieb: "Wir werden noch viel Spaß haben, aber wir werden uns ganz sicher nie schämen müssen." Dazu setzte er ein Feuer-Emoji.

Zuvor hatte die US-Zeitung "Wall Street Journal" am Montag einen neuen Bericht über die Ermittlungen deutscher Behörden in dem Fall veröffentlicht. Dort heißt es: "Die deutsche Polizei, Staatsanwaltschaft und andere mit den Feinheiten des Falls vertraute Personen entwickelten (...) ein ihrer Meinung nach klares Bild davon, wie eine ukrainische Eliteeinheit unter der direkten Aufsicht des damaligen Oberbefehlshabers der Ukraine, General Walerij Saluschnyj, die Angriffe durchgeführt hatte." Die "Ukrainska Pravda" hatte diese Berichterstattung für einen eigenen Artikel aufgegriffen.

Unbekannte haben vor drei Jahren die Gasleitungen in der Ostsee mittels Sprengstoffexplosionen größtenteils zerstört. Ein Verdächtiger in dem Fall sitzt in Polen in Untersuchungshaft. Ein Auslieferungsgesuch der deutschen Behörden wurde jedoch abgelehnt. Ein weiterer Verdächtiger wurde in Italien festgenommen. Auch hier ist noch nicht klar, ob er nach Deutschland ausgeliefert wird. Gerichte beraten noch über den Fall.

Ukrainisches Militär spricht von Nachschubproblemen bei Pokrowsk

Das ukrainische Militär gesteht Probleme beim Nachschub für die bedrängten Städte Pokrowsk und Myrnohrad im Osten ein. Angaben über eine Einkesselung Myrnohrads stimmten aber nicht, sagte ein Sprecher des Generalstabs in Kiew dem Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda".

Major Andrij Kowaljow sagte nicht genau, welche Probleme es gebe. Die russischen Angreifer hätten keine vollständige Feuerkontrolle über die Logistikwege der ukrainischen Truppen, behauptete er. Die Verteidiger von Myrnohrad seien am Sonntag mit neuer Munition versorgt worden. Soldaten seien abgelöst, Verwundete abtransportiert worden.

Die Angaben erscheinen zweifelhaft, weil die auf wenige Quadratkilometer geschrumpften Stellungen der Ukrainer weitgehend im Blickfeld russischer Drohnen liegen. Jede Bewegung auf dem Gefechtsfeld zieht sofort Feuer auf sich. In der Stadt Pokrowsk bekämpften ukrainische Einheiten weiter eingedrungene russische Soldaten, sagte Kowaljow.