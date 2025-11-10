Newsblog zum Ukraine-Krieg Ex-Armeechef zu Nord-Stream-Bericht: "Werden noch Spaß haben"
Deutsche Behörden halten offenbar den ehemaligen ukrainischen Armeechef für den Drahtzieher hinter den Nord-Stream-Anschlägen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 10. November
Ex-Armeechef der Ukraine äußert sich zu Nord-Stream-Gerüchten
Walerij Saluschnyj, ehemaliger Oberkommandeur der ukrainischen Armee und heutiger Botschafter in London, hat auf einen Bericht reagiert, der ihn mit den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in Verbindung bringt. Auf Facebook kommentierte Saluschnyj einen entsprechenden Artikel der ukrainischen Zeitung "Ukrainska Pravda". Der Botschafter schrieb: "Wir werden noch viel Spaß haben, aber wir werden uns ganz sicher nie schämen müssen." Dazu setzte er ein Feuer-Emoji.
Zuvor hatte die US-Zeitung "Wall Street Journal" am Montag einen neuen Bericht über die Ermittlungen deutscher Behörden in dem Fall veröffentlicht. Dort heißt es: "Die deutsche Polizei, Staatsanwaltschaft und andere mit den Feinheiten des Falls vertraute Personen entwickelten (...) ein ihrer Meinung nach klares Bild davon, wie eine ukrainische Eliteeinheit unter der direkten Aufsicht des damaligen Oberbefehlshabers der Ukraine, General Walerij Saluschnyj, die Angriffe durchgeführt hatte." Die "Ukrainska Pravda" hatte diese Berichterstattung für einen eigenen Artikel aufgegriffen.
Unbekannte haben vor drei Jahren die Gasleitungen in der Ostsee mittels Sprengstoffexplosionen größtenteils zerstört. Ein Verdächtiger in dem Fall sitzt in Polen in Untersuchungshaft. Ein Auslieferungsgesuch der deutschen Behörden wurde jedoch abgelehnt. Ein weiterer Verdächtiger wurde in Italien festgenommen. Auch hier ist noch nicht klar, ob er nach Deutschland ausgeliefert wird. Gerichte beraten noch über den Fall.
Ukrainisches Militär spricht von Nachschubproblemen bei Pokrowsk
Das ukrainische Militär gesteht Probleme beim Nachschub für die bedrängten Städte Pokrowsk und Myrnohrad im Osten ein. Angaben über eine Einkesselung Myrnohrads stimmten aber nicht, sagte ein Sprecher des Generalstabs in Kiew dem Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda".
Major Andrij Kowaljow sagte nicht genau, welche Probleme es gebe. Die russischen Angreifer hätten keine vollständige Feuerkontrolle über die Logistikwege der ukrainischen Truppen, behauptete er. Die Verteidiger von Myrnohrad seien am Sonntag mit neuer Munition versorgt worden. Soldaten seien abgelöst, Verwundete abtransportiert worden.
Die Angaben erscheinen zweifelhaft, weil die auf wenige Quadratkilometer geschrumpften Stellungen der Ukrainer weitgehend im Blickfeld russischer Drohnen liegen. Jede Bewegung auf dem Gefechtsfeld zieht sofort Feuer auf sich. In der Stadt Pokrowsk bekämpften ukrainische Einheiten weiter eingedrungene russische Soldaten, sagte Kowaljow.
Die genaue Lage an dem strategisch wichtigen Frontabschnitt ist unklar, auch wenn die Eroberung von Pokrowsk und Myrnohrad nach mehr als einem Jahr erbitterter Kämpfe bevorzustehen scheint. Lageberichte des ukrainischen Generalstabs klangen zuletzt oft nach Zweckoptimismus.
Ukraine: Korruptionsnetzwerk in Energiebranche aufgedeckt
In der Ukraine gehen die Behörden mit einem großangelegten Einsatz gegen Korruption in der Energiebranche vor. Es sei eine hochrangige kriminelle Vereinigung aufgedeckt worden, teilte die Anti-Korruptionsbehörde auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Ermittlungen hätten 15 Monate gedauert und umfassten 1.000 Stunden Tonaufnahmen.
Den Angaben zufolge bauten die Beschuldigten ein weit verzweigtes Netzwerk auf, um wichtige Staatsunternehmen zu beeinflussen. Dies betreffe insbesondere den staatlichen Atomkraftwerksbetreiber Energoatom. Der Kampf gegen die weit verbreitete Korruption gilt als zentral für den von der Ukraine angestrebten Beitritt zur EU und die Sicherung milliardenschwerer Hilfsgelder westlicher Verbündeter.
Song gegen Putin: Russische Justiz verfolgt Straßensängerin
Wegen eines Auftritts mit Protestliedern gegen Kremlchef Wladimir Putin geht die russische Justiz weiter gegen eine Straßenmusikerin in St. Petersburg vor. Die Sängerin Diana Loginowa von der Gruppe Stoptime hätte eigentlich nach zwei Arreststrafen morgens entlassen werden sollen. Sie wurde aber sofort erneut festgenommen, wie das Bürgerrechtsportal "OVD-Info" berichtete. Auch der Gitarrist von Stoptime wurde wieder festgenommen, nur der Schlagzeuger kam frei.
Ukraine: Versorgung von umkämpfter Stadt Myrnohrad läuft weiter
Die ukrainische Armee kontrolliert nach eigenen Angaben weiterhin die Versorgungswege in die umkämpfte Stadt Myrnohrad. Die Logistik in die von russischen Truppen fast vollständig eingekesselte Stadt sei zwar kompliziert, werde aber aufrechterhalten, teilt das Militär mit. Es sei Nachschub geliefert und Truppen, darunter auch Verwundete, seien aus der Stadt gebracht worden.
Russland meldet Einnahme von drei Dörfern in der Ukraine
Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die ukrainischen Streitkräfte aus drei weiteren Dörfern verdrängt. Betroffen seien die Orte Solodke und Nowe in der Region Saporischschja sowie Hnatiwka in der Region Donezk, meldet die amtliche russische Nachrichtenagentur Tass. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüfen.
Russland: Ukrainische Seedrohnen vor Ölhafen Tuapse abgefangen
Russland hat nach eigenen Angaben nahe des Schwarzmeerhafens Tuapse vier ukrainische Drohnenboote zerstört. Eines der unbemannten Boote sei nahe der Küste explodiert, teilt der lokale Krisenstab mit. Die Druckwelle habe die Fensterscheiben im zweiten Stock eines zweistöckigen Gebäudes sowie eine Garage und ein Bootshaus beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben.
Tuapse ist ein wichtiger Hafen für den Export von Treibstoff. Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf die Infrastruktur am 2. November hatte der Hafen Branchenkreisen und Schiffsdaten zufolge die Treibstoffexporte ausgesetzt. Die örtliche Raffinerie stellte zudem die Verarbeitung von Rohöl ein. Die russische Bahn hat die Beschränkungen für Frachtlieferungen in Richtung Tuapse bis zum 13. November verlängert. Die Ukraine hat den Hafen Tuapse bereits mehrfach attackiert, um die Versorgung der russischen Invasionstruppen und die Einnahmequellen der Moskauer Führung zur Finanzierung ihres Angriffskriegs zu schwächen.
Russland: Luftabwehr zerstört 71 ukrainische Drohnen
Die russische Luftabwehr soll in der Nacht zum Montag 71 ukrainische Drohnen abgeschossen haben. Das meldet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.
