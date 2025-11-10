Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine greift offenbar erneut russische Raffinerie an

Player wird geladen Video soll Abschuss des Marschflugkörpers zeigen (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Berlin verspricht Kiew weitere 150 Millionen Euro an Waffen. Eine russische Raffinerie ist offenbar in Brand geraten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Samstag, 15. November

Offenbar Angriff auf große russische Raffinerie

Ukrainische Drohnen haben offenbar die eine russische Raffinerie angegriffen – zum wiederholten Mal. Es soll sich um eine Anlage Ryazan handeln, eine der größten des Landes. Augenzeugen berichten in soziale Medien von mehreren Feuern, die brennen.

Freitag, 14. November

Ukraine startet Massenproduktion von Flugabwehrdrohnen

Die Ukraine hat mit der Massenproduktion neuer, im Inland entwickelter Abfangdrohnen zur Stärkung der Flugabwehr begonnen. Die ersten drei Hersteller hätten die Fertigung bereits aufgenommen, elf weitere seien in der Vorbereitung, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Drohnen basieren auf einer Technologie namens "Octopus". Sie sei auf das Abfangen von Shahed-Drohnen iranischer Bauart spezialisiert und im Kampfeinsatz getestet worden. Sie habe sich "nachts, unter dem Einfluss von Störsendern und in geringen Höhen" bewährt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte als Ziel ausgegeben, bis zu 1.000 Drohnen pro Tag herzustellen. Sie kosten jeweils einige tausend Dollar und sind für die Ukraine auch deshalb wichtig, weil sie so ihre teureren Raketen für schnellere und gefährlichere Bedrohungen wie Marschflugkörper und ballistische Raketen einsetzen kann. Russland investiert seinerseits massiv in Langstreckendrohnen und hat die Zahl der bei einzelnen Angriffen auf die Ukraine eingesetzten Drohnen stetig erhöht.

Dem ukrainischen Militär zufolge setzt Russland zudem verstärkt sogenannte FPV-Drohnen ein, die über spezielle Glasfaserkabel gesteuert werden. Sie sind immun gegen die Störsender, mit denen funkgesteuerte Drohnen abgewehrt werden. Erst am Freitag hatte das russische Militär die Ukraine Selenskyj zufolge mit 430 Drohnen und 18 Raketen attackiert.

Ukraine warnt vor russischen Gleitbomben

Russland will nach Erkenntnissen des ukrainischen Geheimdienstes in diesem Jahr insgesamt bis zu 120.000 Gleitbomben herstellen. Darunter seien 500 einer neuen Version mit einer längeren Reichweite von bis zu 200 Kilometern, sagte der stellvertretende Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Generalmajor Wadym Skybizkyj, in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die russischen Streitkräfte setzen demnach täglich zwischen 200 und 250 dieser Bomben ein.