Newsblog zum Ukraine-Krieg Kiew: Können bis zu 20 Millionen Drohnen herstellen
Die Ukraine braucht mehr Geld zur Herstellung von Drohnen. Russland rückt im Südosten des Landes weiter vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 16. November
Kiew: Können bis zu 20 Millionen Drohnen herstellen
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat die Unterstützer seines Landes im Abwehrkampf gegen Russland um Geld für die Drohnenproduktion gebeten. Kremlchef Putin werde den Krieg nur beenden, wenn zwei Faktoren einträten, schrieb er auf der Plattform X. Zum einen müsse Putin "die Illusion verlieren", dass er noch auf dem Schlachtfeld gewinnen könne. Zum anderen müsse der Preis für die Fortführung des Kriegs den Preis für ein Ende des Kriegs übersteigen.
"Das moderne Rüstungsrennen dreht sich nicht um Atomwaffen, sondern um Millionen preiswerter Drohnen", schrieb der Minister. "Wer die Produktion schneller hochfahren kann, wird den Frieden sichern." Dafür brauche die ukrainische Rüstungsindustrie Geld. "Wir können im nächsten Jahr bis zu 20 Millionen Drohnen herstellen, wenn wir eine ausreichende Finanzierung erhalten." Eine konkrete Summe nannte Sybiha nicht.
Die Ukraine stellt seit Monaten Zehntausende verschiedene Drohnen her. Die unbemannten Flugobjekte werden sowohl von der klassischen Rüstungsindustrie als auch von privaten Firmen gefertigt, die mit innovativen Produkten versuchen, der Ukraine einen technologischen Vorsprung zu verschaffen. In der Tat haben Drohnen, die für einen Bruchteil des Werts teurer Waffensysteme produziert werden, bereits für neue Formen der Kriegsführung gesorgt. Sowohl Russland als auch die Ukraine setzen Drohnen in großen Stückzahlen ein. Genaue Produktionszahlen nennen die Kriegsparteien jedoch nicht.
Griechenland liefert Ukraine US-Flüssigerdgas für den Winter
Griechenland liefert der Ukraine in den Wintermonaten Flüssigerdgas (LNG) aus den USA. Die Lieferungen sollen von Dezember bis März 2026 erfolgen, teilt ein griechischer Regierungsvertreter mit. Das Abkommen sei zwischen der griechischen Gasgesellschaft DEPA und der ukrainischen Naftogaz während eines Besuchs von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Athen unterzeichnet worden.
Gas ist die wichtigste Heizenergiequelle der Ukraine. Laut Selenskyj hat Kiew Finanzierungsvereinbarungen über Gasimporte im Wert von "fast zwei Milliarden Euro" abgeschlossen, um die Produktionsausfälle infolge der russischen Angriffe auszugleichen. Diese Summe kommt demnach von der ukrainischen Regierung, europäischen Banken unter der Garantie der Europäischen Kommission, ukrainischen Banken sowie von Norwegen.
Russland griff zuletzt massiv Energieversorgungs- und Produktionsanlagen in der Ukraine an. Nach Angaben Kiews startete Moskau im vergangenen Monat die schwersten Bombenangriffe gegen ukrainische Gasanlagen seit Beginn der russischen Invasion 2022. Dadurch seien rund 60 Prozent der Gasproduktion lahmgelegt worden.
Russland meldet Vormarsch in Saporischschja
Russland hat nach eigenen Angaben bei seinem Vormarsch in der südostukrainischen Region Saporischschja die beiden Ortschaften Mala Tokmatschka und Riwnopillja eingenommen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Damit gerieten die südlichen Städte Huljajpole und Orichiw in Gefahr, Ziel russischer Zangenangriffe zu werden. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor. Ziel des russischen Vorstoßes ist es, die Kontrolle über die gesamte Region Saporischschja zu erlangen.
Die Ukraine mit ihrer kleineren Armee steht vor der Herausforderung, die Verteidigung in der Region Donezk zu verstärken und gleichzeitig den Rest der Front unter dem intensiven Artillerie- und Drohnenbeschuss hochmobiler russischer Einheiten stabil zu halten. Ukrainischen Soldaten und Kommandeuren zufolge reichen die eigenen Truppen nicht aus, um alle Verteidigungsstellungen zu halten.
Seit dem Vordringen in die Region Dnipropetrowsk Ende Juni seien die russischen Streitkräfte dort und in der benachbarten Region Saporischschja an einer relativ breiten Front um mindestens 30 Kilometer vorgerückt, hieß es unter Berufung auf pro-ukrainische Karten. Derzeit kontrolliert Russland etwa 19 Prozent der Ukraine, was 115.476 Quadratkilometern entspricht. Das ist ein Prozentpunkt mehr als vor zwei Jahren. Nach russischen Angaben kontrolliert Moskau etwa 75 Prozent der Region Saporischschja. Die Ukraine hält dort jedoch noch etwa 7.000 Quadratkilometer, einschließlich der gleichnamigen Stadt Saporischschja.
Russland nutzt offenbar Nebel für Angriff aus
Russische Truppen haben nach einem Bericht des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) in der ukrainischen Stadt Nowopawliwka, etwa 50 Kilometer von Saporischschja entfernt, die Wetterbedingungen ausgenutzt, um durch ukrainische Linien zu brechen. Mehrere russische Militärblogger berichteten, dass russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge am Freitag den dichten Nebel ausnutzten, um in Straßenzüge am Stadtrand zu gelangen.
Die ukrainischen Truppen hätten den Angriff zu spät gemerkt und bei einer Gegenattacke nur einen russischen Panzer zerstören können, so der Bericht des ISW. Durch das schlechte Wetter konnten keine Drohnen eingesetzt werden, die eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Ukraine spielen. Russischen Truppen sei es auch gelungen, provisorische Brücken über den Fluss Wowtscha zu errichten.
Russischer Ölhafen muss Export unterbrechen
Ukrainische Drohnen haben den russischen Hafen Noworossijsk schwer getroffen – mit Folgen für die globale Ölversorgung. Der Angriff legte Teile des Terminals lahm und ließ den Ölpreis kurzzeitig steigen.
Samstag, 15. November
Kiew und Moskau reden wieder über Gefangenenaustausch
Der zum Erliegen gekommene Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Kiew und Moskau wird nach ukrainischen Angaben wieder aufgenommen. Der Prozess werde in Kürze wieder aktiviert, es gehe um die Rückholung von 1.200 ukrainischen Soldaten aus russischer Gefangenschaft, schrieb der inzwischen zum ukrainischen Botschafter in den USA bestellte Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf Telegram. Umjerow hatte im Frühjahr die ukrainische Verhandlungsdelegation bei Gesprächen mit Russland geführt.
Wichtigstes Ergebnis der Verhandlungen im Mai und Juni war die Vereinbarung von Gefangenenaustauschen, die im Frühjahr und Sommer liefen. Seit geraumer Zeit gibt es aber keine neuen Freilassungen mehr. Auch der Gesprächsprozess zwischen Moskau und Kiew über eine Beendigung des mehr als dreieinhalb Jahre dauernden Kriegs liegt nach der Versetzung Umjerows auf Eis.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters