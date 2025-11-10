Ukraine: Militärische Lage in Saporischschja verschlechtert

Das US-Finanzministerium hatte eine Frist bis zum 21. November gesetzt, um alle Geschäfte mit Lukoil und dem größten russischen Förderer Rosneft abzuwickeln. Nach der Ankündigung der Sanktionen hatte sich Lukoil auf die Suche nach einem Käufer für sein Auslandsgeschäft gemacht und war zunächst bei dem in der Schweiz ansässigen Rohstoffhändler Gunvor fündig geworden. Wegen Widerstands der US-Regierung sah Gunvor aber vom Kauf des Lukoil-Auslandsgeschäfts ab.

Auch Bulgarien hat auf die Sanktionen gegen Lukoil reagiert und vorige Woche die gesetzliche Grundlage geschaffen, um die Kontrolle über eine Lukoil-Raffinerie zu übernehmen. Die Anlage an der bulgarischen Schwarzmeerküste ist die größte Raffinerie auf dem Balkan und zugleich Bulgariens größtes Unternehmen. Sie machte 2024 einen Umsatz von rund 4,7 Milliarden Euro. Die dazugehörige Vertriebseinheit hat mit einem Netzwerk aus Öldepots, Tankstellen sowie Unternehmen, die Schiffe und Flugzeuge beliefern, eine Quasi-Monopolstellung auf dem bulgarischen Markt.

Moskau: Ukraine wollte Kampfjet MiG-31 mit Rakete entführen

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB will nach eigenen Angaben die Entführung eines Kampfjets MiG-31 mitsamt Hyperschallrakete Kinschal durch die Ukraine verhindert haben. Für angeblich drei Millionen US-Dollar sollte ein russischer Pilot verleitet werden, mit seinem Flugzeug zu desertieren und den Nato-Stützpunkt Constanta in Rumänien anzusteuern. Das teilte der FSB in Moskau mit. Der FSB machte den ukrainischen Militärgeheimdienst HUR sowie britische Dienste für den Plan verantwortlich.

Beim Anflug auf Constanta hätte die MiG dann abgeschossen werden sollen, hieß es in der Mitteilung. Quellen außerhalb des FSB dafür gab es nicht. Der Geheimdienst versah sie mit angeblichen Beweisvideos. Er stellte es so dar, als sei die Kontaktaufnahme mit einem russischen Piloten über das journalistische Recherchenetzwerk Bellingcat gelaufen. Bellingcat wies jede Verwicklung in die angebliche Aktion zurück. Alle Vorwürfe seien falsch.

Ukraine: Korruptionsermittler durchsuchen Haus von Minister

Die Korruptionsermittlungen beim staatlichen ukrainischen Atomkonzern Energoatom gehen mit Durchsuchungen beim ehemaligen Energieminister Herman Haluschtschenko weiter. Dieser ist seit Juli Justizminister, und sein neues Ministerium in Kiew bestätigte die Maßnahmen. "Der Minister unterstützt die Strafverfolgungsbehörden in vollem Umfang, um eine umfassende, objektive und unvoreingenommene Untersuchung zu gewährleisten", hieß es in einer Mitteilung. Das Justizministerium halte sich konsequent "an den Grundsatz der Nulltoleranz gegenüber Korruption". Details zu möglichen Vorwürfen wurden nicht genannt.