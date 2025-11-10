Newsblog zum Ukraine-Krieg Klingbeil kündigt massive Erhöhung der Ukraine-Hilfe an

Mittwoch, 12. November

Klingbeil kündigt massive Erhöhung der Ukraine-Hilfe an

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Pläne für eine deutliche Erhöhung der deutschen Ukraine-Hilfen im kommenden Jahr bestätigt. "Wir werden in der Bereinigungssitzung jetzt nochmal drei Milliarden zusätzlich in die Hand nehmen für die Stärkung der Ukraine", sagte Klingbeil am Mittwoch in Brüssel über die derzeit in Berlin stattfindenden abschließenden Haushaltsberatungen. "Das ist uns in Deutschland wichtig", fügte er hinzu.

Bisher waren für 2026 insgesamt 8,5 Milliarden Euro an Ukraine-Hilfen im Etat eingeplant. "Wir sind der größte europäische Unterstützer der Ukraine", betonte der Vizekanzler. Dennoch müssten "jetzt eben doch mittelfristig Lösungen finden, wie wir die Ukraine insgesamt als europäische Union auch tatkräftig unterstützen können", sagte Klingbeil mit Blick auf die Debatte um die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte.

Die EU-Finanzminister diskutieren am Donnerstag über die weitere Unterstützung der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs der EU konnten sich Ende Oktober nicht auf ein eindeutiges Ja zum Kommissionsvorschlag durchringen, in Belgien eingefrorene russische Zentralbank-Gelder für sogenannte Reparationsdarlehen für Kiew zu nutzen. Stattdessen soll die Kommission ein Optionspapier vorlegen, in dem neben den Reparationsdarlehen noch andere Möglichkeiten der Finanzierung vorgeschlagen werden.

Warum der Kremlchef drei identische Büros besitzt

Serbien: Russland verhandelt über Rückzug aus Ölkonzern NIS

Einen Monat nach dem Inkrafttreten von US-Sanktionen gegen das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte serbische Ölunternehmen NIS verhandelt die russische Seite nach serbischen Angaben über ihren Rückzug aus dem Konzern. Die russischen Eigentümer von NIS hätten bei der US-Behörde OFAC einen Antrag auf Verlängerung der Betriebslizenz gestellt, erklärte Serbiens Energieministerin Dubravka Djedovic am Dienstag im Onlinedienst Instagram. Der Antrag deute darauf hin, "dass die russische Seite bereit ist, die Kontrolle und den Einfluss auf NIS an einen Dritten abzugeben".