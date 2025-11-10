Newsblog zum Ukraine-Krieg Klingbeil kündigt massive Erhöhung der Ukraine-Hilfe an
Lars Klingbeil kündigt höhere Ukraine-Hilfen an. Russlands zweitgrößter Ölkonzern gerät in die Bredouille. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 12. November
Klingbeil kündigt massive Erhöhung der Ukraine-Hilfe an
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Pläne für eine deutliche Erhöhung der deutschen Ukraine-Hilfen im kommenden Jahr bestätigt. "Wir werden in der Bereinigungssitzung jetzt nochmal drei Milliarden zusätzlich in die Hand nehmen für die Stärkung der Ukraine", sagte Klingbeil am Mittwoch in Brüssel über die derzeit in Berlin stattfindenden abschließenden Haushaltsberatungen. "Das ist uns in Deutschland wichtig", fügte er hinzu.
Bisher waren für 2026 insgesamt 8,5 Milliarden Euro an Ukraine-Hilfen im Etat eingeplant. "Wir sind der größte europäische Unterstützer der Ukraine", betonte der Vizekanzler. Dennoch müssten "jetzt eben doch mittelfristig Lösungen finden, wie wir die Ukraine insgesamt als europäische Union auch tatkräftig unterstützen können", sagte Klingbeil mit Blick auf die Debatte um die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte.
Die EU-Finanzminister diskutieren am Donnerstag über die weitere Unterstützung der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs der EU konnten sich Ende Oktober nicht auf ein eindeutiges Ja zum Kommissionsvorschlag durchringen, in Belgien eingefrorene russische Zentralbank-Gelder für sogenannte Reparationsdarlehen für Kiew zu nutzen. Stattdessen soll die Kommission ein Optionspapier vorlegen, in dem neben den Reparationsdarlehen noch andere Möglichkeiten der Finanzierung vorgeschlagen werden.
Serbien: Russland verhandelt über Rückzug aus Ölkonzern NIS
Einen Monat nach dem Inkrafttreten von US-Sanktionen gegen das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte serbische Ölunternehmen NIS verhandelt die russische Seite nach serbischen Angaben über ihren Rückzug aus dem Konzern. Die russischen Eigentümer von NIS hätten bei der US-Behörde OFAC einen Antrag auf Verlängerung der Betriebslizenz gestellt, erklärte Serbiens Energieministerin Dubravka Djedovic am Dienstag im Onlinedienst Instagram. Der Antrag deute darauf hin, "dass die russische Seite bereit ist, die Kontrolle und den Einfluss auf NIS an einen Dritten abzugeben".
Zu einem potenziellen Käufer machte die Ministerin keine Angaben. Sie erklärte aber, die serbische Regierung habe die russische Anfrage "offiziell unterstützt". Das OFAC könne noch diese Woche eine Antwort geben. "Wir müssen eine Lösung finden", fügte sie hinzu. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic bestätigte am Dienstag die Gespräche zwischen dem "russischen Staat (...) und einem Dritten". Im regierungsnahen Sender Pink TV sagte er, dass derzeit seiner Kenntnis nach über die Führungsstruktur von NIS verhandelt werde. Ob die USA damit zufrieden sein würden, bleibe abzuwarten, sagte Vucic und bekräftigte seine Entschlossenheit, "serbische Interessen zu schützen".
NIS gehört zu 45 Prozent der Gazprom Neft. Die Muttergesellschaft Gazprom hat ihren elfprozentigen Anteil im September an Intelligence übertragen - das Unternehmen mit Sitz in St. Petersburg ist ebenfalls mit dem russischen Energiekonzern verbunden. Der serbische Staat hält fast 30 Prozent an NIS, der Rest ist im Besitz von Minderheitsaktionären. NIS deckt mehr als 80 Prozent des Diesel- und Benzinbedarfs Serbiens.
Ukrainische Ermittler beschuldigen Selenskyj-Vertrauten
Einen Tag nach Razzien im Energiesektor haben Antikorruptionsermittler in der Ukraine einen engen Vertrauten von Präsident Wolodymyr Selenskyj der weitverzweigten Korruption beschuldigt. Timur Minditsch habe "beschlossen, sich unrechtmäßig zu bereichern, indem er Straftaten in verschiedenen Bereichen der ukrainischen Wirtschaft organisierte", erklärte ein Vertreter der Antikorruptions-Staatsanwaltschaft (Sapo) am Dienstag vor Gericht. Der Verdächtige habe "freundschaftliche Beziehungen zum Präsidenten der Ukraine" für seine kriminellen Aktivitäten genutzt.
Minditsch ist Miteigentümer der Produktionsfirma Kwartal 95. Die Firma war von Selenskyj gegründet worden, der früher als Komiker und Schauspieler auftrat, bevor er für das Präsidentschaftsamt kandidierte. Dem Staatsanwalt zufolge übte Minditsch "Kontrolle über die Anhäufung, Verteilung und Legalisierung von Geldern aus, die durch kriminelle Handlungen im Energiesektor der Ukraine erlangt wurden".
Auch der ukrainische Justizminister Herman Haluschtschenko, der früher Energieminister war, ist der Sapo zufolge in den Skandal verstrickt. Ihm wirft die Behörde vor, "persönliche Vorteile" von Minditsch erhalten zu haben - im Gegenzug für die Kontrolle über die Geldflüsse im Energiesektor.
Ukrainischer Oberbefehlshaber: Lage in Saporischschja verschlechtert
Russische Truppen nehmen nach ukrainischen Angaben im Südosten des Landes drei Ortschaften ein. Die Lage habe sich in Teilen der Region Saporischschja erheblich verschlechtert, schreibt der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj auf Telegram. Der Feind nutze seine zahlenmäßige Überlegenheit bei Personal und Material.
Minister: Rumänien sollte Kontrolle über Lukoil-Tochter übernehmen
Rumänien muss nach Ansicht von Energieminister Bogdan Ivan die Kontrolle über die rumänische Tochtergesellschaft des russischen Ölkonzerns Lukoil übernehmen. Dies sei notwendig, um die internationalen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs durchzusetzen, die Stabilität des nationalen Energiesystems zu sichern und Arbeitsplätze zu schützen, sagt Ivan. Was der Staat genau übernehmen soll und auf welche Weise, erläuterte der Minister zunächst nicht. Lukoil betreibt in Rumänien 320 Tankstellen sowie die drittgrößte Raffinerie des Landes und ist an der Suche nach Gasvorkommen vor der rumänischen Küste im Schwarzen Meer beteiligt.
Dienstag, 11. November
Wichtiges Ölland kappt Verbindung zu Lukoil
Die Ende Oktober von den USA und Großbritannien verhängten Sanktionen gegen Russlands zweitgrößten Ölkonzern Lukoil zeigen offenbar immer weiter Wirkung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat nun der Irak sämtliche Geldzahlungen und Rohöllieferungen an Lukoil eingestellt. Lukoil ist mit 75 Prozent am irakischen Ölfeld West-Qurna-2 beteiligt, das zu den größten Öllagerstätten der Welt gehört. Lukoil verdient an der Ölproduktion im Irak etwa 14 Millionen Euro monatlich.
Das US-Finanzministerium hatte eine Frist bis zum 21. November gesetzt, um alle Geschäfte mit Lukoil und dem größten russischen Förderer Rosneft abzuwickeln. Nach der Ankündigung der Sanktionen hatte sich Lukoil auf die Suche nach einem Käufer für sein Auslandsgeschäft gemacht und war zunächst bei dem in der Schweiz ansässigen Rohstoffhändler Gunvor fündig geworden. Wegen Widerstands der US-Regierung sah Gunvor aber vom Kauf des Lukoil-Auslandsgeschäfts ab.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters