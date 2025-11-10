Russland blockiert jetzt SIM-Karten

Montag, 10. November

Russlands Personalprobleme: Ihnen steht das Wasser bis zum Hals

Nach fast vier Jahren Abnutzungskrieg bekommen die Ukraine und Russland immer größere Personalprobleme an der Front. Die Art des Ukraine-Krieges wird sich daher weiter verändern, analysiert t-online-Redakteur Patrick Diekmann.

Ukrainischer Oberkommandeur zur Frontlage: "Diese Vorstellung ist nicht wahr"

Die ostukrainische Stadt Pokrowsk steht im Zentrum der aktuell größten russischen Offensive – doch Kiews Truppen verteidigen sie weiterhin. Das sagte Armeechef Oleksandr Syrskyj in einem Interview mit der "New York Post". Die Lage sei "wirklich angespannt", so der Oberbefehlshaber. "Der Feind führt eine strategische Offensivoperation durch. Sie haben den Großteil ihrer Kräfte gesammelt, eine Überlegenheit geschaffen in dem Versuch, unsere Verteidigungslinie zu durchbrechen (…), um das Gebiet einzunehmen."

Trotz Behauptungen in russischen Staatsmedien, Pokrowsk sei gefallen, widerspricht Syrskyj entschieden: "Diese Vorstellung – dass der Feind praktisch alles eingenommen hat und kurz vor dem Sieg steht – ist nicht wahr." Bei einer ukrainischen Gegenoffensive im September habe man rund 165 Quadratmeilen zurückerobert, die russischen Verluste hätten bei etwa 13.000 Mann gelegen.

Russland hat laut Syrskyj rund 150.000 Soldaten allein für den Vorstoß auf Pokrowsk zusammengezogen, darunter mechanisierte Verbände und vier Marinebrigaden – insgesamt soll Russland 700.000 Soldaten in der ganzen Ukraine haben. Ziel der Truppen bei Pokrowsk sei es, die Stadt von Norden, Süden und Osten einzukreisen. Der Widerstand sei jedoch gut vorbereitet, so Syrskyj: "Unsere Städte können große feindliche Truppenmassen aufhalten."

Selenskyj will 27 Patriot-Systeme in den USA kaufen

Die Ukraine will von den USA 27 weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot kaufen und bittet bis zu deren Lieferung um Leihgaben der Waffe von den europäischen Verbündeten. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj dem britischen "Guardian". Weitere Details nannte der Präsident nicht. Die von Raytheon, Lockheed Martin und Boeing produzierte Waffe gilt als effektivster Schutz der Ukraine gegen russische Raketen und Marschflugkörper, mit denen Russland zuletzt wieder vor allem die Energieinfrastruktur attackiert.

Schätzungen zufolge verfügt die Ukraine derzeit über sechs bis acht Patriot-Systeme, die jeweils aus einem Radarfahrzeug, einer Kommandostelle und mehreren Abschussrampen für Flugabwehrraketen bestehen. Deutschland soll insgesamt fünf der Systeme geliefert haben, der genaue Umfang ist aber unbekannt. Mit ihren Patriot-Systemen schützt die Ukraine besonders sensible Ziele und große Städte. Ihre Zahl reicht aber nicht aus, immer wieder durchdringen russische Raketen den Abwehrschild und richten große Schäden an.