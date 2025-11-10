Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland blockiert jetzt SIM-Karten
Russland blockiert SIM-Karten. Selenskyj will 27 Patriot-Systeme in den USA kaufen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Russland blockiert SIM-Karten – "zum Schutz vor Drohnen"
- Ukrainischer Oberkommandeur zur Frontlage: "Diese Vorstellung ist nicht wahr"
- Selenskyj will 27 Patriot-Systeme in den USA kaufen
- Energieministerin verspricht Transparenz bei Korruptionsermittlung
- Ex-Armeechef der Ukraine äußert sich zu Nord-Stream-Gerüchten
- Ukrainisches Militär spricht von Nachschubproblemen bei Pokrowsk
Dienstag, 11. November
Russland blockiert SIM-Karten – "zum Schutz vor Drohnen"
Aus Sicherheitsgründen für den Kampf gegen Drohnenangriffe aus der Ukraine lässt Moskaus Staatsführung neuerdings SIM-Karten in Telefonen für 24 Stunden nach Ankunft in Russland blockieren. Das Digitalministerium sprach beschönigend von einer "Abkühlphase", wenn sich eine SIM-Karte etwa zeitweilig im Ausland befand oder 72 Stunden nicht aktiviert war. "Wenn eine SIM-Karte aus dem Ausland nach Russland gelangt, muss bestätigt werden, dass sie von einer Person verwendet wird und nicht in eine Drohne eingebaut ist", erklärte das Ministerium bei Telegram.
Für die Zeit der Überprüfung werde die Karte deshalb gesperrt für mobiles Internet und das Senden und Empfangen von Kurznachrichten (SMS). Reisende hatten sich nach der Ankunft in Russland zuletzt bisweilen gewundert, dass zwar Telefonieren möglich war, aber das mobile Internet nicht funktionierte, um etwa ein Taxi über eine App zu bestellen. Es handele sich um eine Maßnahme für den Schutz der Bürger, begründete das Ministerium den Schritt.
"SIM-Karten mit mobilem Internet können sich in feindlichen unbemannten Flugobjekten befinden und für deren Navigation verwendet werden. Vorübergehende Sperren ermöglichen einen besseren Schutz vor Drohnen", teilte das Ministerium weiter mit. Die Wiederherstellung des Zugangs zum Internet sei auch vor Ablauf der 24 Stunden möglich – über eine Autorisierung beim Mobilfunkanbieter entweder über einen Link oder einen direkten Anruf, teilte das Ministerium weiter mit.
Selenskyj fordert Urteile nach Schmiergeld bei Atomkonzern
Nach dem Bekanntwerden von Ermittlungen und Razzien wegen des Verdachts auf Korruption beim ukrainischen Staatskonzern Energoatom hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Verurteilungen gefordert. "Die Reinhaltung des Unternehmens hat Priorität", betonte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Es sei jeder zu bestrafen, der an Korruptionsschemen beteiligt war. Selenskyj erinnerte dabei daran, dass die Atomkraftwerke von Energoatom den Hauptteil der Elektroenergie erzeugen. Nach russischen Drohnen- und Raketenangriffen steht in vielen Regionen des Landes Strom nur stundenweise zur Verfügung.
Zuvor hatten die Korruptionsermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros und der auf Korruptionsbekämpfung spezialisierten Staatsanwaltschaft über Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe bei Energoatom informiert. Dabei sei es um Errichtung von Schutzbauten für Energieanlagen gegangen. Unter den Verdächtigen soll Medienberichten zufolge auch ein enger Vertrauter und Geschäftspartner von Selenskyj sein. Er hat den Berichten zufolge aber rechtzeitig das Land verlassen können.
Die Ukraine wehrt sich mit massiver westlicher finanzieller Unterstützung gegen eine russische Invasion. Trotz neu geschaffener Behörden zur Korruptionsbekämpfung gilt das Land weiter als einer der korruptesten Staaten Europas.
Montag, 10. November
Russlands Personalprobleme: Ihnen steht das Wasser bis zum Hals
Nach fast vier Jahren Abnutzungskrieg bekommen die Ukraine und Russland immer größere Personalprobleme an der Front. Die Art des Ukraine-Krieges wird sich daher weiter verändern, analysiert t-online-Redakteur Patrick Diekmann.
Ukrainischer Oberkommandeur zur Frontlage: "Diese Vorstellung ist nicht wahr"
Die ostukrainische Stadt Pokrowsk steht im Zentrum der aktuell größten russischen Offensive – doch Kiews Truppen verteidigen sie weiterhin. Das sagte Armeechef Oleksandr Syrskyj in einem Interview mit der "New York Post". Die Lage sei "wirklich angespannt", so der Oberbefehlshaber. "Der Feind führt eine strategische Offensivoperation durch. Sie haben den Großteil ihrer Kräfte gesammelt, eine Überlegenheit geschaffen in dem Versuch, unsere Verteidigungslinie zu durchbrechen (…), um das Gebiet einzunehmen."
Trotz Behauptungen in russischen Staatsmedien, Pokrowsk sei gefallen, widerspricht Syrskyj entschieden: "Diese Vorstellung – dass der Feind praktisch alles eingenommen hat und kurz vor dem Sieg steht – ist nicht wahr." Bei einer ukrainischen Gegenoffensive im September habe man rund 165 Quadratmeilen zurückerobert, die russischen Verluste hätten bei etwa 13.000 Mann gelegen.
Russland hat laut Syrskyj rund 150.000 Soldaten allein für den Vorstoß auf Pokrowsk zusammengezogen, darunter mechanisierte Verbände und vier Marinebrigaden – insgesamt soll Russland 700.000 Soldaten in der ganzen Ukraine haben. Ziel der Truppen bei Pokrowsk sei es, die Stadt von Norden, Süden und Osten einzukreisen. Der Widerstand sei jedoch gut vorbereitet, so Syrskyj: "Unsere Städte können große feindliche Truppenmassen aufhalten."
Selenskyj will 27 Patriot-Systeme in den USA kaufen
Die Ukraine will von den USA 27 weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot kaufen und bittet bis zu deren Lieferung um Leihgaben der Waffe von den europäischen Verbündeten. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj dem britischen "Guardian". Weitere Details nannte der Präsident nicht. Die von Raytheon, Lockheed Martin und Boeing produzierte Waffe gilt als effektivster Schutz der Ukraine gegen russische Raketen und Marschflugkörper, mit denen Russland zuletzt wieder vor allem die Energieinfrastruktur attackiert.
Schätzungen zufolge verfügt die Ukraine derzeit über sechs bis acht Patriot-Systeme, die jeweils aus einem Radarfahrzeug, einer Kommandostelle und mehreren Abschussrampen für Flugabwehrraketen bestehen. Deutschland soll insgesamt fünf der Systeme geliefert haben, der genaue Umfang ist aber unbekannt. Mit ihren Patriot-Systemen schützt die Ukraine besonders sensible Ziele und große Städte. Ihre Zahl reicht aber nicht aus, immer wieder durchdringen russische Raketen den Abwehrschild und richten große Schäden an.
Schon im Oktober berichtete das Magazin "Politico" über Verhandlungen zwischen Kiew und Washington über den Kauf von 25 Patriot-Systemen. Die Lieferung würde sich über mehrere Jahre hinziehen. Unklar ist, welchen Preis Kiew für die US-Waffen entrichten müsste. Die US-Armee zahlt mehr als eine Milliarde Dollar pro Batterie, im Export liegt der Preis bei bis zu 2,5 Milliarden Dollar. Eine einzelne Rakete soll im Export bis zu zehn Millionen Dollar kosten.
Energieministerin verspricht Transparenz bei Korruptionsermittlung
Die ukrainische Energieministerin Switlana Hryntschuk hat zugesichert, bei den Ermittlungen gegen Korruption in der Energiebranche für Transparenz zu sorgen. Die Einzelheiten der Ermittlungen seien ihr zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, sagt sie vor der Presse. "Ich hoffe, dass die Transparenz der Ermittlungen unsere internationalen Partner beruhigen wird."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters