Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Truppen nutzen offenbar Nebel für Offensive
Russische Truppen rücken im Nebel auf die Stadt Nowopawliwka vor. Kiew setzt die Kampagne gegen Putins Ölwirtschaft fort. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 16. November
Russland nutzt offenbar Nebel für Angriff aus
Russische Truppen haben nach einem Bericht des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) in der ukrainischen Stadt Nowopawliwka, etwa 50 Kilometer von Saporischschja entfernt, die Wetterbedingungen ausgenutzt, um durch ukrainische Linien zu brechen. Mehrere russische Militärblogger berichteten, dass russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge am Freitag den dichten Nebel ausnutzten, um in Straßenzüge am Stadtrand zu gelangen.
Die ukrainischen Truppen hätten den Angriff zu spät gemerkt und bei einer Gegenattacke nur einen russischen Panzer zerstören können so der Bericht des ISW. Durch das schlechte Wetter konnten keine Drohnen eingesetzt werden, die eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Ukraine spielen, so der Bericht. Russischen Truppen sei es auch gelungen, provisorische Brücken über den Fluss Wowtscha zu errichten.
Russischer Ölhafen muss Export unterbrechen
Ukrainische Drohnen haben den russischen Hafen Noworossijsk schwer getroffen – mit Folgen für die globale Ölversorgung. Der Angriff legte Teile des Terminals lahm und ließ den Ölpreis kurzzeitig steigen.
Samstag, 15. November
Kiew und Moskau reden wieder über Gefangenenaustausch
Der zum Erliegen gekommene Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Kiew und Moskau wird nach ukrainischen Angaben wieder aufgenommen. Der Prozess werde in Kürze wieder aktiviert, es gehe um die Rückholung von 1.200 ukrainischen Soldaten aus russischer Gefangenschaft, schrieb der inzwischen zum ukrainischen Botschafter in den USA bestellte Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf Telegram. Umjerow hatte im Frühjahr die ukrainische Verhandlungsdelegation bei Gesprächen mit Russland geführt.
Wichtigstes Ergebnis der Verhandlungen im Mai und Juni war die Vereinbarung von Gefangenenaustauschen, die im Frühjahr und Sommer liefen. Seit geraumer Zeit gibt es aber keine neuen Freilassungen mehr. Auch der Gesprächsprozess zwischen Moskau und Kiew über eine Beendigung des mehr als dreieinhalb Jahre dauernden Kriegs liegt nach der Versetzung Umjerows auf Eis.
Ukraine greift offenbar Ölraffinerie nahe Moskau an
Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine russische Ölraffinerie nahe Moskau angegriffen. Wie die Armee am Samstag in Onlinediensten mitteilte, wurde eine Raffinerie in der Region Rjasan südöstlich der russischen Hauptstadt getroffen. Ziel sei es gewesen, "die Fähigkeit des Feindes für Raketen- und Bombenangriffe zu verringern". Die Raffinerie gehört zu den vier größten Russlands und produziert unter anderem Treibstoff für Kampfflugzeuge.
Der Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, erklärte, die russische Flugabwehr habe in der Nacht 25 ukrainische Drohnen über der Region abgeschossen. "Herabfallende Trümmer verursachten einen Brand auf dem Gelände eines Unternehmens", schrieb Malkow im Onlinedienst Telegram. Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem Russland Wohnblocks in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen hatte, wobei laut jüngsten Angaben der Behörden sieben Menschen getötet wurden.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 feuert Russland fast täglich Drohnen und Raketen auf die Ukraine ab. Kiew reagiert mit Angriffen auf russisches Territorium, insbesondere auf Einrichtungen der Energieinfrastruktur.
Drohnenkrieg: Toter in der Ukraine, Schäden in Russland
Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf das ostukrainische Gebiet Dnipro ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer sei verletzt worden, teilte Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko mit. In der Gebietshauptstadt Dnipro seien mehrere Brände ausgebrochen, Schäden gebe es aber auch in den kleineren Städten Nikopol, Marhanez, Tscherwonohryhoriwka und Synelnikowe sowie im Landkreis Myrowe. Getroffen wurden demnach vor allem private Wohnhäuser und Autos.
Auch Russland verzeichnete Schäden infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Während das Militär nur den Abschuss von 64 Drohnen über russischem Gebiet meldete, bestätigte der Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, zumindest einen Einschlag. "Durch herabfallende Trümmer kam es zu einem Brand auf dem Territorium eines Unternehmens", schrieb Malkow auf der Plattform Telegram. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, die Höhe des Schadens werde noch geprüft. Nach Angaben des Internetportals Astra soll es sich bei dem Unternehmen um die Raffinerie handeln.
Offenbar Angriff auf große russische Raffinerie
Ukrainische Drohnen haben offenbar die eine russische Raffinerie angegriffen – zum wiederholten Mal. Es soll sich um eine Anlage Rjasan handeln, eine der größten des Landes. Augenzeugen berichten in soziale Medien von mehreren Feuern, die brennen.
Freitag, 14. November
Ukraine startet Massenproduktion von Flugabwehrdrohnen
Die Ukraine hat mit der Massenproduktion neuer, im Inland entwickelter Abfangdrohnen zur Stärkung der Flugabwehr begonnen. Die ersten drei Hersteller hätten die Fertigung bereits aufgenommen, elf weitere seien in der Vorbereitung, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Drohnen basieren auf einer Technologie namens "Octopus". Sie sei auf das Abfangen von Shahed-Drohnen iranischer Bauart spezialisiert und im Kampfeinsatz getestet worden. Sie habe sich "nachts, unter dem Einfluss von Störsendern und in geringen Höhen" bewährt.
Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte als Ziel ausgegeben, bis zu 1.000 Drohnen pro Tag herzustellen. Sie kosten jeweils einige tausend Dollar und sind für die Ukraine auch deshalb wichtig, weil sie so ihre teureren Raketen für schnellere und gefährlichere Bedrohungen wie Marschflugkörper und ballistische Raketen einsetzen kann. Russland investiert seinerseits massiv in Langstreckendrohnen und hat die Zahl der bei einzelnen Angriffen auf die Ukraine eingesetzten Drohnen stetig erhöht.
