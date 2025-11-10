Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Truppen nutzen offenbar Nebel für Offensive

Russische Truppen rücken im Nebel auf die Stadt Nowopawliwka vor. Kiew setzt die Kampagne gegen Putins Ölwirtschaft fort. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 16. November

Russland nutzt offenbar Nebel für Angriff aus

Russische Truppen haben nach einem Bericht des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) in der ukrainischen Stadt Nowopawliwka, etwa 50 Kilometer von Saporischschja entfernt, die Wetterbedingungen ausgenutzt, um durch ukrainische Linien zu brechen. Mehrere russische Militärblogger berichteten, dass russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge am Freitag den dichten Nebel ausnutzten, um in Straßenzüge am Stadtrand zu gelangen.

Die ukrainischen Truppen hätten den Angriff zu spät gemerkt und bei einer Gegenattacke nur einen russischen Panzer zerstören können so der Bericht des ISW. Durch das schlechte Wetter konnten keine Drohnen eingesetzt werden, die eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Ukraine spielen, so der Bericht. Russischen Truppen sei es auch gelungen, provisorische Brücken über den Fluss Wowtscha zu errichten.

Russischer Ölhafen muss Export unterbrechen

Ukrainische Drohnen haben den russischen Hafen Noworossijsk schwer getroffen – mit Folgen für die globale Ölversorgung. Der Angriff legte Teile des Terminals lahm und ließ den Ölpreis kurzzeitig steigen.

Samstag, 15. November

Kiew und Moskau reden wieder über Gefangenenaustausch

Der zum Erliegen gekommene Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Kiew und Moskau wird nach ukrainischen Angaben wieder aufgenommen. Der Prozess werde in Kürze wieder aktiviert, es gehe um die Rückholung von 1.200 ukrainischen Soldaten aus russischer Gefangenschaft, schrieb der inzwischen zum ukrainischen Botschafter in den USA bestellte Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf Telegram. Umjerow hatte im Frühjahr die ukrainische Verhandlungsdelegation bei Gesprächen mit Russland geführt.

Wichtigstes Ergebnis der Verhandlungen im Mai und Juni war die Vereinbarung von Gefangenenaustauschen, die im Frühjahr und Sommer liefen. Seit geraumer Zeit gibt es aber keine neuen Freilassungen mehr. Auch der Gesprächsprozess zwischen Moskau und Kiew über eine Beendigung des mehr als dreieinhalb Jahre dauernden Kriegs liegt nach der Versetzung Umjerows auf Eis.

Ukraine greift offenbar Ölraffinerie nahe Moskau an