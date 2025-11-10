Russland meldet Vormarsch in Saporischschja

Die ukrainischen Truppen hätten den Angriff zu spät gemerkt und bei einer Gegenattacke nur einen russischen Panzer zerstören können, so der Bericht des ISW. Durch das schlechte Wetter konnten keine Drohnen eingesetzt werden, die eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Ukraine spielen. Russischen Truppen sei es auch gelungen, provisorische Brücken über den Fluss Wowtscha zu errichten.

Russischer Ölhafen muss Export unterbrechen

Ukrainische Drohnen haben den russischen Hafen Noworossijsk schwer getroffen – mit Folgen für die globale Ölversorgung. Der Angriff legte Teile des Terminals lahm und ließ den Ölpreis kurzzeitig steigen.

Samstag, 15. November

Kiew und Moskau reden wieder über Gefangenenaustausch

Der zum Erliegen gekommene Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Kiew und Moskau wird nach ukrainischen Angaben wieder aufgenommen. Der Prozess werde in Kürze wieder aktiviert, es gehe um die Rückholung von 1.200 ukrainischen Soldaten aus russischer Gefangenschaft, schrieb der inzwischen zum ukrainischen Botschafter in den USA bestellte Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf Telegram. Umjerow hatte im Frühjahr die ukrainische Verhandlungsdelegation bei Gesprächen mit Russland geführt.

Wichtigstes Ergebnis der Verhandlungen im Mai und Juni war die Vereinbarung von Gefangenenaustauschen, die im Frühjahr und Sommer liefen. Seit geraumer Zeit gibt es aber keine neuen Freilassungen mehr. Auch der Gesprächsprozess zwischen Moskau und Kiew über eine Beendigung des mehr als dreieinhalb Jahre dauernden Kriegs liegt nach der Versetzung Umjerows auf Eis.

"Dann ändert sich die ganze Dynamik an der Front"

Seit Monaten tobt eine Schlacht um Pokrowsk. Dabei nimmt der Einsatz von Drohnen weiter zu und erschafft eine sogenannte Todeszone. Was das bedeutet, erklärt Militäranalyst Franz-Stefan Gady nach seinem jüngsten Frontbesuch.

Ukraine greift offenbar Ölraffinerie nahe Moskau an

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine russische Ölraffinerie nahe Moskau angegriffen. Wie die Armee am Samstag in Onlinediensten mitteilte, wurde eine Raffinerie in der Region Rjasan südöstlich der russischen Hauptstadt getroffen. Ziel sei es gewesen, "die Fähigkeit des Feindes für Raketen- und Bombenangriffe zu verringern". Die Raffinerie gehört zu den vier größten Russlands und produziert unter anderem Treibstoff für Kampfflugzeuge.

Der Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, erklärte, die russische Flugabwehr habe in der Nacht 25 ukrainische Drohnen über der Region abgeschossen. "Herabfallende Trümmer verursachten einen Brand auf dem Gelände eines Unternehmens", schrieb Malkow im Onlinedienst Telegram. Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem Russland Wohnblocks in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen hatte, wobei laut jüngsten Angaben der Behörden sieben Menschen getötet wurden.