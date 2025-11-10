Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland meldet Vormarsch in Saporischschja
Russland rückt im Südosten der Ukraine weiter vor. Kiew setzt die Kampagne gegen Putins Ölwirtschaft fort. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 16. November
Russland meldet Vormarsch in Saporischschja
Russland hat nach eigenen Angaben bei seinem Vormarsch in der südostukrainischen Region Saporischschja die beiden Ortschaften Mala Tokmatschka und Riwnopillja eingenommen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Damit gerieten die südlichen Städte Huljajpole und Orichiw in Gefahr, Ziel russischer Zangenangriffe zu werden. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor. Ziel des russischen Vorstoßes ist es, die Kontrolle über die gesamte Region Saporischschja zu erlangen.
Die Ukraine mit ihrer kleineren Armee steht vor der Herausforderung, die Verteidigung in der Region Donezk zu verstärken und gleichzeitig den Rest der Front unter dem intensiven Artillerie- und Drohnenbeschuss hochmobiler russischer Einheiten stabil zu halten. Ukrainischen Soldaten und Kommandeuren zufolge reichen die eigenen Truppen nicht aus, um alle Verteidigungsstellungen zu halten.
Seit dem Vordringen in die Region Dnipropetrowsk Ende Juni seien die russischen Streitkräfte dort und in der benachbarten Region Saporischschja an einer relativ breiten Front um mindestens 30 Kilometer vorgerückt, hieß es unter Berufung auf pro-ukrainische Karten. Derzeit kontrolliert Russland etwa 19 Prozent der Ukraine, was 115.476 Quadratkilometern entspricht. Das ist ein Prozentpunkt mehr als vor zwei Jahren. Nach russischen Angaben kontrolliert Moskau etwa 75 Prozent der Region Saporischschja. Die Ukraine hält dort jedoch noch etwa 7.000 Quadratkilometer, einschließlich der gleichnamigen Stadt Saporischschja.
Russland nutzt offenbar Nebel für Angriff aus
Russische Truppen haben nach einem Bericht des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) in der ukrainischen Stadt Nowopawliwka, etwa 50 Kilometer von Saporischschja entfernt, die Wetterbedingungen ausgenutzt, um durch ukrainische Linien zu brechen. Mehrere russische Militärblogger berichteten, dass russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge am Freitag den dichten Nebel ausnutzten, um in Straßenzüge am Stadtrand zu gelangen.
Die ukrainischen Truppen hätten den Angriff zu spät gemerkt und bei einer Gegenattacke nur einen russischen Panzer zerstören können, so der Bericht des ISW. Durch das schlechte Wetter konnten keine Drohnen eingesetzt werden, die eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Ukraine spielen. Russischen Truppen sei es auch gelungen, provisorische Brücken über den Fluss Wowtscha zu errichten.
Russischer Ölhafen muss Export unterbrechen
Ukrainische Drohnen haben den russischen Hafen Noworossijsk schwer getroffen – mit Folgen für die globale Ölversorgung. Der Angriff legte Teile des Terminals lahm und ließ den Ölpreis kurzzeitig steigen.
Samstag, 15. November
Kiew und Moskau reden wieder über Gefangenenaustausch
Der zum Erliegen gekommene Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Kiew und Moskau wird nach ukrainischen Angaben wieder aufgenommen. Der Prozess werde in Kürze wieder aktiviert, es gehe um die Rückholung von 1.200 ukrainischen Soldaten aus russischer Gefangenschaft, schrieb der inzwischen zum ukrainischen Botschafter in den USA bestellte Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf Telegram. Umjerow hatte im Frühjahr die ukrainische Verhandlungsdelegation bei Gesprächen mit Russland geführt.
Wichtigstes Ergebnis der Verhandlungen im Mai und Juni war die Vereinbarung von Gefangenenaustauschen, die im Frühjahr und Sommer liefen. Seit geraumer Zeit gibt es aber keine neuen Freilassungen mehr. Auch der Gesprächsprozess zwischen Moskau und Kiew über eine Beendigung des mehr als dreieinhalb Jahre dauernden Kriegs liegt nach der Versetzung Umjerows auf Eis.
"Dann ändert sich die ganze Dynamik an der Front"
Seit Monaten tobt eine Schlacht um Pokrowsk. Dabei nimmt der Einsatz von Drohnen weiter zu und erschafft eine sogenannte Todeszone. Was das bedeutet, erklärt Militäranalyst Franz-Stefan Gady nach seinem jüngsten Frontbesuch.
Ukraine greift offenbar Ölraffinerie nahe Moskau an
Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine russische Ölraffinerie nahe Moskau angegriffen. Wie die Armee am Samstag in Onlinediensten mitteilte, wurde eine Raffinerie in der Region Rjasan südöstlich der russischen Hauptstadt getroffen. Ziel sei es gewesen, "die Fähigkeit des Feindes für Raketen- und Bombenangriffe zu verringern". Die Raffinerie gehört zu den vier größten Russlands und produziert unter anderem Treibstoff für Kampfflugzeuge.
Der Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, erklärte, die russische Flugabwehr habe in der Nacht 25 ukrainische Drohnen über der Region abgeschossen. "Herabfallende Trümmer verursachten einen Brand auf dem Gelände eines Unternehmens", schrieb Malkow im Onlinedienst Telegram. Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem Russland Wohnblocks in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen hatte, wobei laut jüngsten Angaben der Behörden sieben Menschen getötet wurden.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 feuert Russland fast täglich Drohnen und Raketen auf die Ukraine ab. Kiew reagiert mit Angriffen auf russisches Territorium, insbesondere auf Einrichtungen der Energieinfrastruktur.
Drohnenkrieg: Toter in der Ukraine, Schäden in Russland
Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf das ostukrainische Gebiet Dnipro ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer sei verletzt worden, teilte Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko mit. In der Gebietshauptstadt Dnipro seien mehrere Brände ausgebrochen, Schäden gebe es aber auch in den kleineren Städten Nikopol, Marhanez, Tscherwonohryhoriwka und Synelnikowe sowie im Landkreis Myrowe. Getroffen wurden demnach vor allem private Wohnhäuser und Autos.
Auch Russland verzeichnete Schäden infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Während das Militär nur den Abschuss von 64 Drohnen über russischem Gebiet meldete, bestätigte der Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, zumindest einen Einschlag. "Durch herabfallende Trümmer kam es zu einem Brand auf dem Territorium eines Unternehmens", schrieb Malkow auf der Plattform Telegram. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, die Höhe des Schadens werde noch geprüft. Nach Angaben des Internetportals Astra soll es sich bei dem Unternehmen um die Raffinerie handeln.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters