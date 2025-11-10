Newsblog zum Ukraine-Krieg Geschäfte mit Russland: Trump droht mit "sehr harten" Sanktionen
Trump kündigt Sanktionen für den Handel mit Russland an. Zehntausende Haushalte in der Ukraine sind nach russischen Angriffen ohne Strom. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 17. November
Über 36.000 Haushalte in Region Odessa nach Angriff ohne Strom
Ein russischer Angriff auf die südukrainische Region Odessa zerstört Teile der Energieversorgung. Der private Energieversorger DTEK meldet, dass 36.500 Haushalte ohne Strom sind. Rettungsdiensten zufolge werden an einem der Häfen der Oblast Odessa Brände entfacht. Dadurch werden Hafenanlagen und mehrere zivile Schiffe beschädigt, teilte der stellvertretende Ministerpräsident Olexij Kuleba mit.
Trump kündigt Sanktionen für Handel mit Russland an
Die Republikaner arbeiten nach den Worten von US-Präsident Donald Trump an einem Gesetzentwurf für Sanktionen gegen Länder, die mit Russland Handel betreiben. Jedes Land, das mit Russland Geschäfte mache, werde "sehr hart" sanktioniert, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern. "Sie könnten Iran zu dieser Liste hinzufügen", so Trump weiter.
Russland: 36 ukrainische Drohnen in der Nacht zerstört
Russische Flugabwehreinheiten haben Agenturberichten zufolge über Nacht 36 ukrainische Drohnen zerstört. Dies meldete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.
Ukraine: Drei Tote bei russischem Angriff auf Region Charkiw
Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Balaklija in der ostukrainischen Region Charkiw sind ukrainischen Angaben zufolge drei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch drei Kinder, teilte der Leiter der Militärverwaltung von Balaklija, Witali Karabanow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.
Ukraine will Abkommen mit Frankreich über Kampfflugzeuge und Luftabwehr
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will bei einem Besuch in Paris am Montag ein Abkommen über die Lieferung von Luftabwehrsystemen, Kampfflugzeugen und Raketen besiegeln. Selenskyj sprach am Sonntag auf der Plattform X von einem "historischen Abkommen", das die Kampffliegerei und die Luftverteidigung seines Landes erheblich stärken werde. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte im vergangenen Monat weitere Mirage-Kampfjets und Aster-30-Raketen zugesagt. Insidern zufolge könnte es bei dem Besuch auch um eine strategische Vereinbarung über die Lieferung von Rafale-Kampfjets gehen.
Sonntag, 16. November
Kiew: Können bis zu 20 Millionen Drohnen herstellen
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat die Unterstützer seines Landes im Abwehrkampf gegen Russland um Geld für die Drohnenproduktion gebeten. Kremlchef Putin werde den Krieg nur beenden, wenn zwei Faktoren einträten, schrieb er auf der Plattform X. Zum einen müsse Putin "die Illusion verlieren", dass er noch auf dem Schlachtfeld gewinnen könne. Zum anderen müsse der Preis für die Fortführung des Kriegs den Preis für ein Ende des Kriegs übersteigen.
"Das moderne Rüstungsrennen dreht sich nicht um Atomwaffen, sondern um Millionen preiswerter Drohnen", schrieb der Minister. "Wer die Produktion schneller hochfahren kann, wird den Frieden sichern." Dafür brauche die ukrainische Rüstungsindustrie Geld. "Wir können im nächsten Jahr bis zu 20 Millionen Drohnen herstellen, wenn wir eine ausreichende Finanzierung erhalten." Eine konkrete Summe nannte Sybiha nicht.
Die Ukraine stellt seit Monaten Zehntausende verschiedene Drohnen her. Die unbemannten Flugobjekte werden sowohl von der klassischen Rüstungsindustrie als auch von privaten Firmen gefertigt, die mit innovativen Produkten versuchen, der Ukraine einen technologischen Vorsprung zu verschaffen. In der Tat haben Drohnen, die für einen Bruchteil des Werts teurer Waffensysteme produziert werden, bereits für neue Formen der Kriegsführung gesorgt. Sowohl Russland als auch die Ukraine setzen Drohnen in großen Stückzahlen ein. Genaue Produktionszahlen nennen die Kriegsparteien jedoch nicht.
Griechenland liefert Ukraine US-Flüssigerdgas für den Winter
Griechenland liefert der Ukraine in den Wintermonaten Flüssigerdgas (LNG) aus den USA. Die Lieferungen sollen von Dezember bis März 2026 erfolgen, teilt ein griechischer Regierungsvertreter mit. Das Abkommen sei zwischen der griechischen Gasgesellschaft DEPA und der ukrainischen Naftogaz während eines Besuchs von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Athen unterzeichnet worden.
Gas ist die wichtigste Heizenergiequelle der Ukraine. Laut Selenskyj hat Kiew Finanzierungsvereinbarungen über Gasimporte im Wert von "fast zwei Milliarden Euro" abgeschlossen, um die Produktionsausfälle infolge der russischen Angriffe auszugleichen. Diese Summe kommt demnach von der ukrainischen Regierung, europäischen Banken unter der Garantie der Europäischen Kommission, ukrainischen Banken sowie von Norwegen.
Russland griff zuletzt massiv Energieversorgungs- und Produktionsanlagen in der Ukraine an. Nach Angaben Kiews startete Moskau im vergangenen Monat die schwersten Bombenangriffe gegen ukrainische Gasanlagen seit Beginn der russischen Invasion 2022. Dadurch seien rund 60 Prozent der Gasproduktion lahmgelegt worden.
Russland meldet Vormarsch in Saporischschja
Russland hat nach eigenen Angaben bei seinem Vormarsch in der südostukrainischen Region Saporischschja die beiden Ortschaften Mala Tokmatschka und Riwnopillja eingenommen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Damit gerieten die südlichen Städte Huljajpole und Orichiw in Gefahr, Ziel russischer Zangenangriffe zu werden. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor. Ziel des russischen Vorstoßes ist es, die Kontrolle über die gesamte Region Saporischschja zu erlangen.
Die Ukraine mit ihrer kleineren Armee steht vor der Herausforderung, die Verteidigung in der Region Donezk zu verstärken und gleichzeitig den Rest der Front unter dem intensiven Artillerie- und Drohnenbeschuss hochmobiler russischer Einheiten stabil zu halten. Ukrainischen Soldaten und Kommandeuren zufolge reichen die eigenen Truppen nicht aus, um alle Verteidigungsstellungen zu halten.
Seit dem Vordringen in die Region Dnipropetrowsk Ende Juni seien die russischen Streitkräfte dort und in der benachbarten Region Saporischschja an einer relativ breiten Front um mindestens 30 Kilometer vorgerückt, hieß es unter Berufung auf pro-ukrainische Karten. Derzeit kontrolliert Russland etwa 19 Prozent der Ukraine, was 115.476 Quadratkilometern entspricht. Das ist ein Prozentpunkt mehr als vor zwei Jahren. Nach russischen Angaben kontrolliert Moskau etwa 75 Prozent der Region Saporischschja. Die Ukraine hält dort jedoch noch etwa 7.000 Quadratkilometer, einschließlich der gleichnamigen Stadt Saporischschja.
