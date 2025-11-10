Vater und Sohn wollen über Tunnel in KZ

Trump kündigt Sanktionen für den Handel mit Russland an. Zehntausende Haushalte in der Ukraine sind nach russischen Angriffen ohne Strom. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 17. November

Über 36.000 Haushalte in Region Odessa nach Angriff ohne Strom

Ein russischer Angriff auf die südukrainische Region Odessa zerstört Teile der Energieversorgung. Der private Energieversorger DTEK meldet, dass 36.500 Haushalte ohne Strom sind. Rettungsdiensten zufolge werden an einem der Häfen der Oblast Odessa Brände entfacht. Dadurch werden Hafenanlagen und mehrere zivile Schiffe beschädigt, teilte der stellvertretende Ministerpräsident Olexij Kuleba mit.

Trump kündigt Sanktionen für Handel mit Russland an

Die Republikaner arbeiten nach den Worten von US-Präsident Donald Trump an einem Gesetzentwurf für Sanktionen gegen Länder, die mit Russland Handel betreiben. Jedes Land, das mit Russland Geschäfte mache, werde "sehr hart" sanktioniert, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern. "Sie könnten Iran zu dieser Liste hinzufügen", so Trump weiter.

Russland: 36 ukrainische Drohnen in der Nacht zerstört

Russische Flugabwehreinheiten haben Agenturberichten zufolge über Nacht 36 ukrainische Drohnen zerstört. Dies meldete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Ukraine: Drei Tote bei russischem Angriff auf Region Charkiw

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Balaklija in der ostukrainischen Region Charkiw sind ukrainischen Angaben zufolge drei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch drei Kinder, teilte der Leiter der Militärverwaltung von Balaklija, Witali Karabanow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Ukraine will Abkommen mit Frankreich über Kampfflugzeuge und Luftabwehr