Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine greift offenbar Ölraffinerie nahe Moskau an
Kiew setzt die Kampagne gegen Putins Ölwirtschaft fort. In der Ukraine stirbt mindestens ein Mensch bei einem russischen Angriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 15. November
Ukraine greift offenbar Ölraffinerie nahe Moskau an
Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine russische Ölraffinerie nahe Moskau angegriffen. Wie die Armee am Samstag in Onlinediensten mitteilte, wurde eine Raffinerie in der Region Rjasan südöstlich der russischen Hauptstadt getroffen. Ziel sei es gewesen, "die Fähigkeit des Feindes für Raketen- und Bombenangriffe zu verringern".
Der Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, erklärte, die russische Flugabwehr habe in der Nacht 25 ukrainische Drohnen über der Region abgeschossen. "Herabfallende Trümmer verursachten einen Brand auf dem Gelände eines Unternehmens", schrieb Malkow im Onlinedienst Telegram. Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem Russland Wohnblocks in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen hatte, wobei laut jüngsten Angaben der Behörden sieben Menschen getötet wurden.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 feuert Russland fast täglich Drohnen und Raketen auf die Ukraine ab. Kiew reagiert mit Angriffen auf russisches Territorium, insbesondere auf Einrichtungen der Energieinfrastruktur.
Drohnenkrieg: Toter in der Ukraine, Schäden in Russland
Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf das ostukrainische Gebiet Dnipro ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer sei verletzt worden, teilte Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko mit. In der Gebietshauptstadt Dnipro seien mehrere Brände ausgebrochen, Schäden gebe es aber auch in den kleineren Städten Nikopol, Marhanez, Tscherwonohryhoriwka und Synelnikowe sowie im Landkreis Myrowe. Getroffen wurden demnach vor allem private Wohnhäuser und Autos.
Auch Russland verzeichnete Schäden infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Während das Militär nur den Abschuss von 64 Drohnen über russischem Gebiet meldete, bestätigte der Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, zumindest einen Einschlag. "Durch herabfallende Trümmer kam es zu einem Brand auf dem Territorium eines Unternehmens", schrieb Malkow auf der Plattform Telegram. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, die Höhe des Schadens werde noch geprüft. Nach Angaben des Internetportals Astra soll es sich bei dem Unternehmen um die Raffinerie handeln.
Offenbar Angriff auf große russische Raffinerie
Ukrainische Drohnen haben offenbar die eine russische Raffinerie angegriffen – zum wiederholten Mal. Es soll sich um eine Anlage Rjasanhandeln, eine der größten des Landes. Augenzeugen berichten in soziale Medien von mehreren Feuern, die brennen.
Freitag, 14. November
Ukraine startet Massenproduktion von Flugabwehrdrohnen
Die Ukraine hat mit der Massenproduktion neuer, im Inland entwickelter Abfangdrohnen zur Stärkung der Flugabwehr begonnen. Die ersten drei Hersteller hätten die Fertigung bereits aufgenommen, elf weitere seien in der Vorbereitung, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Drohnen basieren auf einer Technologie namens "Octopus". Sie sei auf das Abfangen von Shahed-Drohnen iranischer Bauart spezialisiert und im Kampfeinsatz getestet worden. Sie habe sich "nachts, unter dem Einfluss von Störsendern und in geringen Höhen" bewährt.
Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte als Ziel ausgegeben, bis zu 1.000 Drohnen pro Tag herzustellen. Sie kosten jeweils einige tausend Dollar und sind für die Ukraine auch deshalb wichtig, weil sie so ihre teureren Raketen für schnellere und gefährlichere Bedrohungen wie Marschflugkörper und ballistische Raketen einsetzen kann. Russland investiert seinerseits massiv in Langstreckendrohnen und hat die Zahl der bei einzelnen Angriffen auf die Ukraine eingesetzten Drohnen stetig erhöht.
Dem ukrainischen Militär zufolge setzt Russland zudem verstärkt sogenannte FPV-Drohnen ein, die über spezielle Glasfaserkabel gesteuert werden. Sie sind immun gegen die Störsender, mit denen funkgesteuerte Drohnen abgewehrt werden. Erst am Freitag hatte das russische Militär die Ukraine Selenskyj zufolge mit 430 Drohnen und 18 Raketen attackiert.
Ukraine warnt vor russischen Gleitbomben
Russland will nach Erkenntnissen des ukrainischen Geheimdienstes in diesem Jahr insgesamt bis zu 120.000 Gleitbomben herstellen. Darunter seien 500 einer neuen Version mit einer längeren Reichweite von bis zu 200 Kilometern, sagte der stellvertretende Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Generalmajor Wadym Skybizkyj, in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die russischen Streitkräfte setzen demnach täglich zwischen 200 und 250 dieser Bomben ein.
Gleitbomben werden in der Regel von Kampfjets abgeworfen. Sie sind in der Herstellung deutlich billiger als Marschflugkörper, aber ungleich präziser als konventionelle Fallbomben. Zudem können diese Bomben von Kampfflugzeugen noch außerhalb der Reichweite der gegnerischen Luftabwehr ausgeklinkt werden. Russland konzentriert seine Luftangriffe derzeit auf die ukrainische Infrastruktur, etwa Kraftwerke und Umspannwerke.
Skybizkyj zufolge will Russland mit den intensivierten Angriffen die Ukraine zu Zugeständnissen bei möglichen Friedensverhandlungen zwingen. "Sie wollen uns zweifellos brechen", sagte er. Russland werde 2025 zudem rund 70.000 Langstreckendrohnen herstellen, darunter 30.000 vom Typ Schahed iranischer Bauart. Die Lieferungen von Millionen Artilleriegranaten aus Nordkorea hätten Russland 2024 zwar geholfen, den starken Beschuss aufrechtzuerhalten. Die Zahl habe sich in diesem Jahr jedoch mehr als halbiert, da die nordkoreanischen Bestände zur Neige gingen, sagte Skybizkyj.
Ukrainischer Botschafter äußert sich zu Korruptionsskandal
Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat sich zum Korruptionsskandal in der Ukraine geäußert. "Korruption im Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschen, die uns schützen. Deshalb gibt es in der Ukraine keine Toleranz gegenüber Korruption", schrieb Makeiev bei Linkedin. Das gelte "für den Präsidenten, für die Regierung, für die Antikorruptionsbehörden, für eine aktive Zivilgesellschaft. Und für mich persönlich als Botschafter und als Bürger der Ukraine."
Nach dem Aufdecken des "kriminellen Netzwerks" im Energiesektor habe die Politik reagiert. An Deutschland gerichtete schrieb Makeiev: "Für unsere Partner in Deutschland gilt derselbe Grundsatz. Vertrauen beruht auf Transparenz. Wo Vertrauen besteht, gibt es keine Tabus und keine geschlossenen Themen. Wer die Ukraine unterstützt, hat das Recht, kritische Fragen zu stellen. Unsere gemeinsame Antwort ist nicht weniger Unterstützung, sondern mehr Kontrolle, mehr Reformen und mehr gemeinsame Verantwortung."
