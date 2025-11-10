Newsblog zum Ukraine-Krieg Wichtiges Land kappt Verbindung zu russischem Öl-Riesen

Förderturm am Ölfeld West-Qurna-2 im Irak, einem der größten der Welt: Bis jetzt verdiente Russland daran etwa 14 Millionen Euro im Monat. (Quelle: Alexandr Polyakov)

News folgen Artikel teilen

Russlands zweitgrößter Ölkonzern gerät in die Bredouille. Der Korruptionsskandal in der Ukraine zieht weitere Kreise. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 11. November

Wichtiges Ölland kappt Verbindung zu Lukoil

Die Ende Oktober von den USA und Großbritannien verhängten Sanktionen gegen Russlands zweitgrößten Ölkonzern Lukoil zeigen offenbar immer weiter Wirkung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat nun der Irak sämtliche Geldzahlungen und Rohöllieferungen an Lukoil eingestellt. Lukoil ist mit 75 Prozent am irakischen Ölfeld West-Qurna-2 beteiligt, das zu den größten Öllagerstätten der Welt gehört. Lukoil verdient an der Ölproduktion im Irak etwa 14 Millionen Euro monatlich.

Das US-Finanzministerium hatte eine Frist bis zum 21. November gesetzt, um alle Geschäfte mit Lukoil und dem größten russischen Förderer Rosneft abzuwickeln. Nach der Ankündigung der Sanktionen hatte sich Lukoil auf die Suche nach einem Käufer für sein Auslandsgeschäft gemacht und war zunächst bei dem in der Schweiz ansässigen Rohstoffhändler Gunvor fündig geworden. Wegen Widerstands der US-Regierung sah Gunvor aber vom Kauf des Lukoil-Auslandsgeschäfts ab.

Auch Bulgarien hat auf die Sanktionen gegen Lukoil reagiert und vorige Woche die gesetzliche Grundlage geschaffen, um die Kontrolle über eine Lukoil-Raffinerie zu übernehmen. Die Anlage an der bulgarischen Schwarzmeerküste ist die größte Raffinerie auf dem Balkan und zugleich Bulgariens größtes Unternehmen. Sie machte 2024 einen Umsatz von rund 4,7 Milliarden Euro. Die dazugehörige Vertriebseinheit hat mit einem Netzwerk aus Öldepots, Tankstellen sowie Unternehmen, die Schiffe und Flugzeuge beliefern, eine Quasi-Monopolstellung auf dem bulgarischen Markt.

Moskau: Ukraine wollte Kampfjet MiG-31 mit Rakete entführen

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB will nach eigenen Angaben die Entführung eines Kampfjets MiG-31 mitsamt Hyperschallrakete Kinschal durch die Ukraine verhindert haben. Für angeblich drei Millionen US-Dollar sollte ein russischer Pilot verleitet werden, mit seinem Flugzeug zu desertieren und den Nato-Stützpunkt Constanta in Rumänien anzusteuern. Das teilte der FSB in Moskau mit. Der FSB machte den ukrainischen Militärgeheimdienst HUR sowie britische Dienste für den Plan verantwortlich.