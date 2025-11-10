Newsblog zum Ukraine-Krieg Wichtiges Land kappt Verbindung zu russischem Öl-Riesen
Russlands zweitgrößter Ölkonzern gerät in die Bredouille. Der Korruptionsskandal in der Ukraine zieht weitere Kreise. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Wichtiges Ölland kappt Verbindung zu Lukoil
- Moskau: Ukraine wollte Kampfjet MiG-31 mit Rakete entführen
- Ukraine: Korruptionsermittler durchsuchen Haus von Minister
- Mutmaßliche Drohnen-Trümmer in Rumänien gefunden
- Russischer Drohnenangriff auf Infrastruktur in Odessa
- Russland blockiert SIM-Karten – "zum Schutz vor Drohnen"
- Ukrainischer Oberkommandeur zur Frontlage: "Diese Vorstellung ist nicht wahr"
Dienstag, 11. November
Wichtiges Ölland kappt Verbindung zu Lukoil
Die Ende Oktober von den USA und Großbritannien verhängten Sanktionen gegen Russlands zweitgrößten Ölkonzern Lukoil zeigen offenbar immer weiter Wirkung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat nun der Irak sämtliche Geldzahlungen und Rohöllieferungen an Lukoil eingestellt. Lukoil ist mit 75 Prozent am irakischen Ölfeld West-Qurna-2 beteiligt, das zu den größten Öllagerstätten der Welt gehört. Lukoil verdient an der Ölproduktion im Irak etwa 14 Millionen Euro monatlich.
Das US-Finanzministerium hatte eine Frist bis zum 21. November gesetzt, um alle Geschäfte mit Lukoil und dem größten russischen Förderer Rosneft abzuwickeln. Nach der Ankündigung der Sanktionen hatte sich Lukoil auf die Suche nach einem Käufer für sein Auslandsgeschäft gemacht und war zunächst bei dem in der Schweiz ansässigen Rohstoffhändler Gunvor fündig geworden. Wegen Widerstands der US-Regierung sah Gunvor aber vom Kauf des Lukoil-Auslandsgeschäfts ab.
Auch Bulgarien hat auf die Sanktionen gegen Lukoil reagiert und vorige Woche die gesetzliche Grundlage geschaffen, um die Kontrolle über eine Lukoil-Raffinerie zu übernehmen. Die Anlage an der bulgarischen Schwarzmeerküste ist die größte Raffinerie auf dem Balkan und zugleich Bulgariens größtes Unternehmen. Sie machte 2024 einen Umsatz von rund 4,7 Milliarden Euro. Die dazugehörige Vertriebseinheit hat mit einem Netzwerk aus Öldepots, Tankstellen sowie Unternehmen, die Schiffe und Flugzeuge beliefern, eine Quasi-Monopolstellung auf dem bulgarischen Markt.
Moskau: Ukraine wollte Kampfjet MiG-31 mit Rakete entführen
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB will nach eigenen Angaben die Entführung eines Kampfjets MiG-31 mitsamt Hyperschallrakete Kinschal durch die Ukraine verhindert haben. Für angeblich drei Millionen US-Dollar sollte ein russischer Pilot verleitet werden, mit seinem Flugzeug zu desertieren und den Nato-Stützpunkt Constanta in Rumänien anzusteuern. Das teilte der FSB in Moskau mit. Der FSB machte den ukrainischen Militärgeheimdienst HUR sowie britische Dienste für den Plan verantwortlich.
Beim Anflug auf Constanta hätte die MiG dann abgeschossen werden sollen, hieß es in der Mitteilung. Quellen außerhalb des FSB dafür gab es nicht. Der Geheimdienst versah sie mit angeblichen Beweisvideos. Er stellte es so dar, als sei die Kontaktaufnahme mit einem russischen Piloten über das journalistische Recherchenetzwerk Bellingcat gelaufen. Bellingcat wies jede Verwicklung in die angebliche Aktion zurück. Alle Vorwürfe seien falsch.
Ukraine: Korruptionsermittler durchsuchen Haus von Minister
Die Korruptionsermittlungen beim staatlichen ukrainischen Atomkonzern Energoatom gehen mit Durchsuchungen beim ehemaligen Energieminister Herman Haluschtschenko weiter. Dieser ist seit Juli Justizminister, und sein neues Ministerium in Kiew bestätigte die Maßnahmen. "Der Minister unterstützt die Strafverfolgungsbehörden in vollem Umfang, um eine umfassende, objektive und unvoreingenommene Untersuchung zu gewährleisten", hieß es in einer Mitteilung. Das Justizministerium halte sich konsequent "an den Grundsatz der Nulltoleranz gegenüber Korruption". Details zu möglichen Vorwürfen wurden nicht genannt.
Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) der Ukraine hatten am Vortag Ermittlungen bei Energoatom bekanntgemacht. Es geht um Bestechungsgelder, die beim Bau von Schutzvorrichtungen um Energieanlagen gegen russische Luftangriffe geflossen sein sollen. Am Dienstag sprach das NABU von fünf Festnahmen und sieben Verdachtsfällen. Die Gruppe solle etwa 100 Millionen US-Dollar (86,4 Millionen Euro) an Schmiergeld gewaschen haben.
Die Spuren führen auch zu einem Vertrauten und Geschäftspartner von Präsident Wolodymyr Selenskyj aus dessen Zeiten als Schauspieler. Der Mann soll die Ukraine verlassen haben. Selenskyj forderte, dass Schuldige ohne Ansehen der Person verurteilt werden sollten.
Ukraine: Rund 300 russische Soldaten in Pokrowsk
In der umkämpften ostukrainischen Stadt Pokrowsk halten sich nach Angaben des ukrainischen Militärs rund 300 russische Soldaten auf. Russland habe in den vergangenen Tagen seine Bemühungen verstärkt, weitere Truppen in die Stadt zu bringen. Dabei sei dichter Nebel als Deckung genutzt worden. "Ihr Ziel bleibt unverändert – die nördlichen Grenzen von Pokrowsk zu erreichen und dann zu versuchen, den Ballungsraum einzukesseln", teilt das 7. Fallschirmjägerkorps der Ukraine auf Facebook mit. In der Umgebung von Pokrowsk, das ein wichtiger ukrainischer Straßen- und Schienenknotenpunkt war und heute weitgehend zerstört ist, toben seit Monaten erbitterte Kämpfe.
Selenskyj besucht Frontstadt Cherson
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht die Stadt Cherson an der Front im Süden der Ukraine. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von den russischen Stellungen auf der anderen Seite des Flusses Dnipro entfernt und wird von dort aus ständig mit Bomben und Drohnen angegriffen. Selenskyj veröffentlicht ein Video, in dem er eine Rede zum Gedenken an den dritten Jahrestag des russischen Rückzugs aus Cherson im Jahr 2022 hält. Die gleichnamige Region steht zum Teil unter Kontrolle der russischen Truppen. Sie liegt gegenüber der Halbinsel Krim, die Russland bereits 2014 annektiert hat, was international nicht anerkannt wird.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Siebter Angriff: Ukraine beschießt Raffinerie in Saratow
Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben zum wiederholten Mal die Raffinerie der russischen Stadt Saratow an der Wolga mit Drohnen angegriffen. An der Anlage seien Explosionen und Brände zu beobachten gewesen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Der russische Telegramkanal Astra bestätigte den Angriff, gestützt auf Videoaufnahmen aus Saratow. Es sei in diesem Jahr die siebte Attacke auf die Raffinerie gewesen, die dem von den USA sanktionierten Ölkonzern Rosneft gehört.
Offiziell sprach Gebietsgouverneur Roman Bussargin auf Telegram lediglich von einem Angriff auf ein ziviles Objekt in dem Stadtteil von Saratow, in dem die Raffinerie liegt. Er sprach von einer Verletzten.
Der ukrainische Generalstab nannte als weiteres Ziel die Ölverladeanlage des Hafens Feodossija auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die Ukraine versucht in ihrem Abwehrkampf, systematisch die russische Ölindustrie zu schwächen.
Mutmaßliche Drohnen-Trümmer in Rumänien gefunden
In Rumänien sind nach einem russischen Angriff auf ukrainische Häfen an der Donau erneut mutmaßliche Drohnenteile gefunden worden. Die Trümmer seien nahe des Dorfes Grindu, fünf Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, entdeckt worden. Das teilt das rumänische Verteidigungsministerium mit. Da sich die Objekte zuvor in Rumäniens Luftraum befunden haben müssen, handelt es sich offenbar um eine weitere Verletzung von Nato-Luftraum – mutmaßlich durch Russland.
Die Luftverteidigung wurde nach rumänischen Angaben zwar in Alarmbereitschaft versetzt, wegen des Wetters hätten keine Kampfflugzeuge aufsteigen können. Die Bevölkerung in dem Gebiet sei alarmiert worden, es sei allerdings keine Gefahr für die Bewohner ausgegangen. Militäreinheiten wurden entsandt, um das Gebiet abzusichern und Trümmerteile zu bergen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters