Sänger wird mit 64 noch mal Vater

Das steckt dahinter Zahl der Ukraine-Geflüchteten in der EU steigt rasant

Von dpa 10.11.2025 - 19:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das Ankunftszentrum für Ukraine-Flüchtlinge in Berlin-Tegel (Archivbild): Im September sind deutlich mehr Geflüchtete in die EU eingereist als im Vormonat. (Quelle: Maurizio Gambarini/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im September sind knapp 50 Prozent mehr Flüchtlinge aus der Ukraine in die EU gekommen als im August. Das liegt vor allem an einem neuen Gesetz in dem kriegsgeplagten Land.

Im September sind so viele Menschen aus der Ukraine in die EU geflohen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Rund 79.000 Flüchtlingen sei vorübergehender Schutz gewährt worden, wie aus Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat hervorgeht. Das seien 49 Prozent mehr gewesen als im August.

Der Anstieg folgt auf eine Lockerung des Ausreiseverbots aus der Ukraine für Männer. Diese erlaubt jungen Männern zwischen 18 und 22 Jahren Grenzübertritte. Zuvor hatten sie wie wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 23 und 60 Jahre das Land in der Regel nicht verlassen dürfen. Hintergrund sind das geltende Kriegsrecht und die Mobilmachung nach dem russischen Überfall im Februar 2022.

Mehr als 4,3 Millionen Ukrainer vor Krieg geflüchtet

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind den Angaben zufolge mehr als 4,3 Millionen Menschen aus der Ukraine in die EU geflohen. Deutschland hat mit über 1,2 Millionen die meisten Geflüchteten aufgenommen (28,3 Prozent).