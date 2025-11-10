Sänger wird mit 64 noch mal Vater

Von afp Aktualisiert am 11.11.2025 - 00:43 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Seit 21 Jahren ist er ein treuer Helfer und Profiteur des autoritären Putin-Regimes: Sergej Lawrow. (Quelle: IMAGO/Roman Naumov)

Was läuft da zwischen Putin und Lawrow? Nicht mehr viel berichten ausländische Medien. Doch der Kreml dementiert ein Zerwürfnis der beiden Männer.

Der Kreml hat Berichte über ein Zerwürfnis zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem langjährigen Außenminister Sergej Lawrow dementiert. "All diese Berichte sind absolut falsch", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag zu Journalisten. Lawrow übe sein Amt weiterhin "aktiv" aus und werde weiter öffentliche Termine wahrnehmen.

Lawrow war zuletzt Ende Oktober öffentlich aufgetreten. In mehreren ausländischen Medien wurde darüber spekuliert, dass der Minister in Ungnade gefallen sei. Der Hintergrund sei, dass es ihm nicht gelungen war, sich mit seinem US-Kollegen Marco Rubio auf die Modalitäten eines Treffens von Putin und US-Präsident Donald Trump in Budapest zu einigen. Der Gipfel wurde vorerst abgesagt. Ende Oktober verhängten die USA dann Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil.