Korruptionsskandal erschüttert Ukraine Selenskyj-Vertrauter setzt sich ins Ausland ab
Bestechung, Geldwäsche in Millionenhöhe: Die Ukraine wird vom größten Korruptionsskandal seit Kriegsbeginn erschüttert. Nun steigt auch der Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
Der Korruptionsskandal in der Ukraine spitzt sich immer weiter zu. Angesichts von Ermittlungen der Behörden im Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk zum Rücktritt aufgefordert. "Ich bitte die Parlamentsabgeordneten, diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef am Mittwoch in einer Videobotschaft.
Der ehemalige Energieminister Haluschtschenko ist einer von mehreren Verdächtigen in einem Korruptionsskandal in der Ukraine, der in der Regierungszeit von Präsident Wolodymyr Selenskyj beispiellos ist. Das Land wird in seinem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg auch mit Milliardenhilfen aus dem Westen unterstützt. Die Energiewirtschaft steht besonders jetzt in der kalten Jahreszeit im Fokus, weil viele Anlagen durch die russischen Drohnen- und Raketenangriffe beschädigt oder zerstört sind.
Für die ukrainische Führung kommt der Skandal zur Unzeit, weil viele Menschen in Kälte und Dunkelheit sitzen, während sich Beamte bei illegalen Geschäften bereichert haben sollen. Wie tief reicht der Skandal? Und können die Ermittlungen auch Folgen für Selenskyj haben?
Worum geht es genau?
Das Nationale Antikorruptionsbüro (Nabu) und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (Sap) der Ukraine hatten am Montag Ermittlungen bei dem für den Betrieb der Kernkraftwerke zuständigen Staatskonzern Energoatom bekanntgemacht. Es geht um Bestechungsgeld, das beim Bau von Schutzvorrichtungen für Energieanlagen gegen russische Luftangriffe geflossen sein soll.
Am Dienstag sprach das Antikorruptionsbüro von fünf Festnahmen und sieben Verdachtsfällen. Die Gruppe soll etwa 100 Millionen US-Dollar (86,4 Millionen Euro) an Schmiergeld gewaschen haben. Die Ermittler veröffentlichten auch ein Foto mit einem Berg an noch eingeschweißten Dollarscheinen.
Energoatom sprach von einem "Vorfall", der keinen Einfluss auf die finanzielle Stabilität des Unternehmens, die Stromproduktion und die Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke habe. Der Staatskonzern gilt als besonders bedeutend, weil in dem Land der Hauptteil der Energieerzeugung von Atomkraftwerken kommt.
Die Vorwürfe wiegen schwer: Die Verdächtigen sollen bei Aufträgen von Energoatom zwischen 10 und 15 Prozent kassiert und das Geld dann über ein Netz von Firmen gewaschen haben. Geld soll laut Nabu ins Ausland abgeflossen sein, darunter auch nach Russland. Es scheint um den größten Bestechungsskandal der Ukraine zu Zeiten des seit mehr als dreieinhalb Jahren dauernden Krieges zu gehen.
Der Hauptverdächtige habe Einfluss auf staatliche Entscheidungen "im Energie- und im Rüstungsbereich" genommen, teilten die Ermittler nach 15-monatiger Arbeit an ihrer Operation "Midas" mit. Sie haben demnach auch 1.000 Stunden abgehörte Gespräche der nun Beschuldigten aufgezeichnet.
Welche Personen stehen im Zentrum der Ermittlungen?
Von den Ermittlungen sind mehrere ehemalige und amtierende Regierungsmitglieder betroffen, darunter Justizminister Haluschtschenko und der Ex-Vizeregierungschef Olexij Tschernyschow, der als enger Vertrauter Selenskyjs gilt. Haluschtschenko war bis zum Sommer Energieminister und übernahm anschließend das Justizressort. Auf Bitte Selensyjs trat er nun zurück.
Haluschtschenko erklärte, er habe mit Regierungschefin Julia Swyrydenko gesprochen und unterstütze die Entscheidung. Er wies die Vorwürfe gegen sich zurück. "Ich werde mich vor Gericht verteidigen", kündigte er an. Die Antikorruptions-Staatsanwaltschaft warf ihm vor, in den Skandal verstrickt zu sein. Sie beschuldigte ihn, "persönliche Vorteile" erhalten zu haben – im Gegenzug für die Kontrolle über die Geldflüsse im Energiesektor.
Im Zentrum der Ermittlungen gegen die "hochkarätige kriminelle Organisation" steht aber Selenskyjs langjähriger Wegbegleiter Tymur Minditsch – ihm wird Korruption vorgeworfen. Die Beschuldigten sollen sich Decknamen zugelegt haben – Minditsch wird demnach auch "Karlson" genannt. Der 46-Jährige habe nicht nur Einfluss auf Haluschtschenko ausgeübt, sondern auch auf Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow, wie Staatsanwalt Serhij Sawyzkyj Medienberichten zufolge sagte. Umjerow, der heute Sekretär des Rates für Nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine ist, räumte in einer Stellungnahme zwar Kontakte zu Minditsch ein, wies aber Korruptionsvorwürfe strikt zurück.
Laut ukrainischen Medien könnte Minditsch auch in der für die Ukraine wichtigen Rüstungsindustrie illegale Geschäfte gemacht und sich bereichert haben. Dem Staatsanwalt zufolge übte er "Kontrolle über die Anhäufung, Verteilung und Legalisierung von Geldern aus, die durch kriminelle Handlungen im Energiesektor der Ukraine erlangt wurden". Er soll sich nach einem Tipp zu einer bevorstehenden Hausdurchsuchung ins Ausland abgesetzt haben. Medienberichten zufolge befindet er sich in Israel.
Das Nabu hat im Zuge der Razzien die Häuser von Haluschtschenko und Minditsch durchsucht. Die Behörde sprach von einer "hochrangigen kriminellen Organisation". Diese habe ein "großangelegtes Korruptionssystem aufgebaut, um strategische Unternehmen im staatlichen Sektor zu beeinflussen".
Was bedeuten die Ermittlungen für Selenskyj?
Der ukrainische Präsident steht in der Kritik. Minditsch ist ein Vertrauter und Geschäftspartner von Selenskyj aus dessen Zeiten als Schauspieler. Der Geschäftsmann gehörte vor Selenskyjs Wahl zum Präsidenten 2019 zu dessen wichtigsten Begleitern – er ist unter anderem Miteigentümer des von Selenskyj gegründeten Studios "Kwartal-95". Im Raum steht der Vorwurf, dass Minditsch mit seiner Nähe zu Selenskyj Einfluss auf Personalentscheidungen in der Regierung genommen haben könnte.
Selenskyj gerät daher durchaus in Bedrängnis. Die ukrainische Führung stand bereits im Sommer in der Kritik, weil sie versuchte, den beiden Ermittlungseinheiten Nabu und Sapo die Unabhängigkeit zu entziehen. Das Parlament hatte dazu ein Gesetz verabschiedet, das die beiden Antikorruptionsstellen der Generalstaatsanwaltschaft unterstellen sollte – nach heftigen Protesten in der Ukraine und seitens der Europäischen Union wurde dies rückgängig gemacht.
Die Vorwürfe der Veruntreuung von Geldern im Energiesektor haben in der ukrainischen Bevölkerung Empörung ausgelöst, insbesondere da die Energieinfrastruktur des Landes seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 von der russischen Armee mit Raketen und Drohnen angegriffen wird. Viele Ukrainer fordern einen besseren Schutz des Netzwerks, gerade jetzt angesichts des nahenden Winters.
Hinzu kommt: 2013 gingen bei den Euromaidan-Protesten Hunderttausende auf die Straße, demonstrierten gegen den russischen Einfluss und das korrupte System in der Ukraine. Dementsprechend erschüttert der aktuelle Skandal jene, die mit Blick auf Wladimir Putins Krieg für die Unabhängigkeit der Ukraine kämpfen.
Selenskyj hat sich bisher nur kurz in seiner abendlichen Videobotschaft zu den Ermittlungen gegen Energoatom geäußert, ohne auf Details oder Namen einzugehen. Schuldige sollten verurteilt werden, sagte er. Zugleich rief er die Regierungsbeamten zur Zusammenarbeit mit den Ermittlern des Nabu auf.
Hat der Korruptionsskandal Folgen für den Krieg?
Zwar haben die Ermittlungen keine konkreten militärischen Folgen, trotzdem kommt der Skandal für die Ukraine zur Unzeit. Der ukrainischen Bevölkerung steht ein harter Winter bevor, immer wieder lässt der Kreml die ukrainische Energieinfrastruktur bombardieren, um die Menschen in dem Land zu demoralisieren. Im vierten Jahr des Abnutzungskrieges geht es für die Verteidiger nicht nur um stetigen Nachschub an Soldaten und Waffen, sondern auch maßgeblich um eine Aufrechterhaltung der Moral.
Wie viel Unruhe die Ermittlungen auslösen werden, hängt davon ab, wie sehr Selenskyj persönlich in die Vorfälle hineingezogen werden kann. Klar ist: Es gibt in Kiew politische Akteure, wie den ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko oder den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, die Selenskyjs Machtfülle kritisieren. Innenpolitische Grabenkämpfe, die sich das Land im Kampf um seine Existenz eigentlich aktuell nicht leisten kann.
