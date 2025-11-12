Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bestechung, Geldwäsche in Millionenhöhe: Die Ukraine wird vom größten Korruptionsskandal seit Kriegsbeginn erschüttert. Nun steigt auch der Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Der Korruptionsskandal in der Ukraine spitzt sich immer weiter zu. Angesichts von Ermittlungen der Behörden im Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk zum Rücktritt aufgefordert. "Ich bitte die Parlamentsabgeordneten, diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef am Mittwoch in einer Videobotschaft.

Der ehemalige Energieminister Haluschtschenko ist einer von mehreren Verdächtigen in einem Korruptionsskandal in der Ukraine, der in der Regierungszeit von Präsident Wolodymyr Selenskyj beispiellos ist. Das Land wird in seinem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg auch mit Milliardenhilfen aus dem Westen unterstützt. Die Energiewirtschaft steht besonders jetzt in der kalten Jahreszeit im Fokus, weil viele Anlagen durch die russischen Drohnen- und Raketenangriffe beschädigt oder zerstört sind.

Für die ukrainische Führung kommt der Skandal zur Unzeit, weil viele Menschen in Kälte und Dunkelheit sitzen, während sich Beamte bei illegalen Geschäften bereichert haben sollen. Wie tief reicht der Skandal? Und können die Ermittlungen auch Folgen für Selenskyj haben?

t-online beantwortet die wichtigsten Fragen:

Worum geht es genau?

Das Nationale Antikorruptionsbüro (Nabu) und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (Sap) der Ukraine hatten am Montag Ermittlungen bei dem für den Betrieb der Kernkraftwerke zuständigen Staatskonzern Energoatom bekanntgemacht. Es geht um Bestechungsgeld, das beim Bau von Schutzvorrichtungen für Energieanlagen gegen russische Luftangriffe geflossen sein soll.

Am Dienstag sprach das Antikorruptionsbüro von fünf Festnahmen und sieben Verdachtsfällen. Die Gruppe soll etwa 100 Millionen US-Dollar (86,4 Millionen Euro) an Schmiergeld gewaschen haben. Die Ermittler veröffentlichten auch ein Foto mit einem Berg an noch eingeschweißten Dollarscheinen.

Energoatom sprach von einem "Vorfall", der keinen Einfluss auf die finanzielle Stabilität des Unternehmens, die Stromproduktion und die Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke habe. Der Staatskonzern gilt als besonders bedeutend, weil in dem Land der Hauptteil der Energieerzeugung von Atomkraftwerken kommt.