Was können die Einheiten angesichts der russischen Übermacht noch ausrichten?

Sie versuchen, die Russen zurückzudrängen, was aber oft sehr verlustreich für die eigene Truppe ist. Das Wichtigste ist nun, den Zugangskorridor zur Stadt offen zu halten. Dieser liegt mittlerweile zwar schon unter russischer Feuerkontrolle, ist aber der einzige Rückzugsweg für die Ukrainer. Es stehen sich zwar auf beiden Seiten mehrere Hundert Mann gegenüber. Die eigentlichen Gefechte finden aber in deutlich kleinerem Rahmen statt. Auch in diesem urbanen Gebiet spielen Drohnen eine große Rolle, sodass es seltener einen klassischen Häuserkampf gibt.

Was ist das Ziel der Russen in dieser Schlacht?

Pokrowsk soll der Ausgangspunkt für weitere offensive Operationen werden. Das russische Hauptziel für das kommende Jahr wird sein, den gesamten Donbass unter Kontrolle zu bringen. Es ist möglicherweise nur noch eine Frage der Zeit, ob Russland Pokrowsk erobern kann – es sei denn, die Ukrainer sind bereit, eine Abnutzungsschlacht mit den Russen um die Stadt zu führen. Bei einer Eroberung würde sich der Angriffsradius der russischen Drohnen und Artillerie erhöhen. Die Ukrainer kämen dann in einem Umkreis von 15 bis 25 Kilometern in Bedrängnis. Von dort aus wäre dann Dobropillja als Nächstes im Visier der Russen. Dort waren wir zuletzt auch.

Noch liegt die Stadt entfernt von der Front. Wie sieht das Leben in Dobropillja aktuell aus?

Es schien wie eine Geisterstadt. Wir haben nur einen einzigen Zivilisten gesehen. Auch auf dem Weg dorthin waren wir allein auf der Straße. Die Drohnengefahr ist schon jetzt sehr hoch. Das ist auch die russische Strategie: Sobald eine Stadt in Reichweite ihrer Drohnen kommt, muss die Zivilbevölkerung wegen der Bedrohung den Ort verlassen. Dann werden Zufahrtsstraßen mittels Drohnen blockiert, um den Nachschub der Ukrainer abzuschneiden. Die Stadt wird langsam erdrosselt, bis sich die Verteidiger zurückziehen.

Warum geht die russische Armee so vor?

Russland fehlt es an ausgebildetem Personal, um in den Häuserkampf zu gehen. Artillerie, Drohnen und Gleitbomben sind ihre bevorzugten Mittel, um urbanes Gelände zu nehmen.

Wie würden die Russen nach einer Eroberung von Dobropillja ihre Offensive fortsetzen?

Letztlich geht es ihnen darum, in den Rücken, also in das Gebiet westlich der strategisch wichtigen Festungsstädte Kramatorsk und Slowjansk zu kommen. Dabei nehmen die Russen eine Zangenbewegung vor. Denn nicht nur von Südwesten aus stoßen sie vor, sondern auch aus dem Norden. Dort setzen sie aktuell den Frontabschnitt rund um die Stadt Lyman unter Druck. Wenn sie dort weiter fortschreiten, können sie die Verbindungsstraße zwischen Isjum und Slowjansk abschneiden sowie im Endeffekt Feuerkontrolle über eine der beiden Festungsstädte erlangen, um diese wie zuvor andere Städte zu "erdrosseln".