Lage im Ukraine-Krieg "Dann ändert sich die ganze Dynamik an der Front"
Seit Monaten tobt eine Schlacht um Pokrowsk. Dabei nimmt der Einsatz von Drohnen weiter zu und erschafft eine sogenannte Todeszone. Was das bedeutet, erklärt Militäranalyst Franz-Stefan Gady nach seinem jüngsten Frontbesuch.
Drohnen, Nebel, erschöpfte Soldaten – die Ukraine geht auf den vierten Kriegswinter zu. Noch vor Jahresende will Russland die seit Monaten umkämpfte Stadt Pokrowsk im Donbass erobern. Doch die Ukraine hat nochmals Verstärkungen in die Stadt geschickt.
Der Militäranalyst Franz-Stefan Gady war kürzlich als Beobachter an der Front. Im Gespräch mit t-online schildert er, wie sich der Krieg seit seinem vorangegangenen Besuch verändert hat. "Die ukrainischen Infanteristen wehren sich nur noch dann aktiv, wenn die Russen sie entdecken", sagt er. Darüber hinaus erklärt Gady, warum Russland derzeit taktische Vorteile hat, welche Rolle der Winter spielen könnte und was ihm mit Blick auf die ukrainischen Verteidiger Sorgen bereitet.
t-online: Herr Gady, kürzlich haben Sie eine neue Reise in die Ukraine unternommen, die Sie an die Front im Donbass geführt hat. Was können Sie davon berichten?
Franz-Stefan Gady: Die Todeszone verschiebt sich immer weiter hinter die ukrainischen Linien. Als solche wird das Gebiet bezeichnet, in dem Drohnen nahezu andauernd im Einsatz sind und gegnerische Ziele angreifen. Bis zum Jahresbeginn lag diese noch eher auf russischer Seite der Front. Mittlerweile aber hat sie sich auf zwischen 30 und 40 Kilometer hinter die ukrainischen Stellungen verschoben.
Zur Person
Franz-Stefan Gady (*1982) ist unabhängiger Militäranalyst. Er reist regelmäßig in die Ukraine und war zuvor als Beobachter auch in Afghanistan und im Irak. Sein Buch "Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen" war für den Deutschen Sachbuchpreis 2025 nominiert. Zuletzt ist sein englischsprachiges Werk "How the United States Would Fight China" bei C. Hurst & Co. erschienen.
Was bedeutet das für die Ukrainer?
Ihnen entgleitet nach und nach die Überlegenheit in der Drohnenkriegsführung. In dieser Todeszone machen die Russen systematisch Jagd auf die Ukrainer, vor allem ihre Drohnenlogistik und -teams. Die Speerspitze dieser Taktik sind die Rubikon-Einheiten, mittlerweile gibt es aber auch andere, ähnliche Drohnentrupps. Die gefährlichste Zone liegt auf den ersten paar Kilometern ab den vordersten Stellungen. Diese sind jedoch nur noch selten trennscharf und verschwimmen vor allem im Donbass.
Warum?
Es lässt sich weder für die Ukrainer noch für die Russen dort immer eindeutig identifizieren, wo genau sich ihre eigenen Stellungen befinden. Es ist ein Niemandsland, in dem die Front immer wieder hin- und herschwankt, ohne dass das Gebiet von einer Seite vollständig kontrolliert wird.
Welche Folgen hat diese Entwicklung für die Kriegsführung?
Die Rolle der Infanterie ist dadurch noch passiver geworden als bei meinem letzten Besuch im Sommer. Die ukrainischen Infanteristen wehren sich nur noch dann aktiv mit Handfeuerwaffen, wenn die Russen sie entdecken und in ihre Stellungen eindringen. Sonst hält sich die Infanterie versteckt, lässt die russischen Truppen teilweise sogar durchziehen, um unerkannt zu bleiben und nicht Ziel von Drohnen, Artillerie und Gleitbomben zu werden.
Laufen die Ukrainer so nicht Gefahr, überrannt zu werden?
Die Gefahr ist durchaus da. So ist den Russen im Sommer auch ihr tiefer Vorstoß bei Dobropillja gelungen. Die Abstände zwischen den ukrainischen Stellungen sind schlicht zu groß, da es an Personal mangelt. So kann die russische Armee kleine Stoßtrupps mit maximal vier Soldaten losschicken, die zwischen den Stellungen langsam in den ukrainischen Raum eindringen. Haben sich dann einmal genügend Soldaten dort eingefunden, können sie weiter vorstoßen.
Welche Konsequenzen hat die Ausweitung der Todeszone noch?
Eine aus militärischer Sicht interessante Entwicklung spielt sich bei den Verlustzahlen ab. Historisch betrachtet, machte die Infanterie in Kriegen, die vergleichbar intensiv geführt wurden, 70 bis 80 Prozent der Verluste aus. Die Drohnentaktik der Russen ändert das: Das Verhältnis von Verlusten in der ukrainischen Infanterie und anderen Truppengattungen wie Drohnen-, Artillerie- oder Logistikeinheiten liegt bei etwa 50 zu 50. Das zeigt, dass sich Russland dezidiert auf das Rückgrat der ukrainischen Verteidigung konzentriert.
Das klingt, als würden Drohnen den Krieg bald vollständig übernehmen.
Nein, das ist eine falsche Annahme. Denn auch die Drohnen stoßen gerade in diesen Tagen an ihre Grenzen. Regelmäßig ist vom sogenannten gläsernen Gefechtsfeld die Rede, also von einer dauerhaft durch Drohnen überwachten Front. Meist stimmt das auch, aber dieses Gefechtsfeld kann zumindest teilweise und temporär schnell wieder intransparent werden: etwa bei schlechtem Wetter, bei Sturm und Schnee oder jetzt im Spätherbst bei dichtem Bodennebel. Dann ändert sich die ganze Dynamik an der Front.
Bitte erklären Sie das.
Dann dominieren wieder Artillerie und Gleitbomben anstatt Drohnen. Das ist zu sehen, zu hören und zu spüren, wenn man bei Schlechtwetter nahe der Front ist. Ich habe das persönlich erlebt. Letztlich zeigt das die Grenzen der unbemannten Systeme. Wetterbedingungen werden noch wichtiger, wenn man auf solche Drohnen setzt. Aktuell begünstigt das wohl die Russen.
Nun steht der Winter bevor. Ändert das noch einmal etwas an der Kriegsführung?
Zunächst einmal fällt die Tarnung weg, da Bäume keine Blätter mehr tragen. Das kann ein Vorteil für die Ukrainer sein. Beide Seiten sind mittlerweile aber sehr gut im Tarnen und Täuschen mit versteckten Stellungen oder Attrappen. Wenn es ein milder, regnerischer Winter wird, kommen Angreifer nur langsam voran. So war es in den vergangenen Jahren. Insgesamt aber verlangt der Winter den Soldaten in den Schützengräben körperlich einiges ab. Krankheitsfälle nehmen zu und die niedrigen Temperaturen sind nur schwer auszuhalten. Ein entscheidender Faktor sollte der Winter aber nicht sein.
Was denn dann?
Mir bereitet vor allem der ukrainische Personalmangel Kopfzerbrechen. Irgendwann könnte die Front so stark ausgedünnt sein, dass aus taktischen Durchbrüchen der Russen operative Durchbrüche werden. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass die Qualität der russischen Infanterie stark abgebaut hat. Dort gibt es eine Diskrepanz zu den gut ausgebildeten Drohnenteams. Die Gefahr eines russischen operativen Durchbruchs ist daher zwar wegen der zahlenmäßigen Überlegenheit gegeben, ich halte das Risiko aber nicht für sehr hoch.
Zuletzt kursierte ein Video von einer Zufahrtsstraße in das umkämpfte Pokrowsk: Dutzende Russen drangen im Schutz des Nebels auf Motorrädern und in umgebauten Zivilfahrzeugen oder zu Fuß in die Stadt ein. Wie ist die Lage dort?
Russland hat rund um die Stadt eine beachtliche Anzahl von Truppen zusammengezogen. Mehrere Hundert davon sollen bereits in die Stadt eingedrungen sein. Für die ukrainische Armee ist das ein Problem. Denn setzen sich die Russen einmal fest, ist es extrem schwierig und kostspielig, sie wieder zurückzuschlagen. Die ukrainische Militärführung sieht Pokrowsk als wichtig an und hat daher Verstärkungen dorthin geschickt.
Was können die Einheiten angesichts der russischen Übermacht noch ausrichten?
Sie versuchen, die Russen zurückzudrängen, was aber oft sehr verlustreich für die eigene Truppe ist. Das Wichtigste ist nun, den Zugangskorridor zur Stadt offen zu halten. Dieser liegt mittlerweile zwar schon unter russischer Feuerkontrolle, ist aber der einzige Rückzugsweg für die Ukrainer. Es stehen sich zwar auf beiden Seiten mehrere Hundert Mann gegenüber. Die eigentlichen Gefechte finden aber in deutlich kleinerem Rahmen statt. Auch in diesem urbanen Gebiet spielen Drohnen eine große Rolle, sodass es seltener einen klassischen Häuserkampf gibt.
Was ist das Ziel der Russen in dieser Schlacht?
Pokrowsk soll der Ausgangspunkt für weitere offensive Operationen werden. Das russische Hauptziel für das kommende Jahr wird sein, den gesamten Donbass unter Kontrolle zu bringen. Es ist möglicherweise nur noch eine Frage der Zeit, ob Russland Pokrowsk erobern kann – es sei denn, die Ukrainer sind bereit, eine Abnutzungsschlacht mit den Russen um die Stadt zu führen. Bei einer Eroberung würde sich der Angriffsradius der russischen Drohnen und Artillerie erhöhen. Die Ukrainer kämen dann in einem Umkreis von 15 bis 25 Kilometern in Bedrängnis. Von dort aus wäre dann Dobropillja als Nächstes im Visier der Russen. Dort waren wir zuletzt auch.
Noch liegt die Stadt entfernt von der Front. Wie sieht das Leben in Dobropillja aktuell aus?
Es schien wie eine Geisterstadt. Wir haben nur einen einzigen Zivilisten gesehen. Auch auf dem Weg dorthin waren wir allein auf der Straße. Die Drohnengefahr ist schon jetzt sehr hoch. Das ist auch die russische Strategie: Sobald eine Stadt in Reichweite ihrer Drohnen kommt, muss die Zivilbevölkerung wegen der Bedrohung den Ort verlassen. Dann werden Zufahrtsstraßen mittels Drohnen blockiert, um den Nachschub der Ukrainer abzuschneiden. Die Stadt wird langsam erdrosselt, bis sich die Verteidiger zurückziehen.
Warum geht die russische Armee so vor?
Russland fehlt es an ausgebildetem Personal, um in den Häuserkampf zu gehen. Artillerie, Drohnen und Gleitbomben sind ihre bevorzugten Mittel, um urbanes Gelände zu nehmen.
Wie würden die Russen nach einer Eroberung von Dobropillja ihre Offensive fortsetzen?
Letztlich geht es ihnen darum, in den Rücken, also in das Gebiet westlich der strategisch wichtigen Festungsstädte Kramatorsk und Slowjansk zu kommen. Dabei nehmen die Russen eine Zangenbewegung vor. Denn nicht nur von Südwesten aus stoßen sie vor, sondern auch aus dem Norden. Dort setzen sie aktuell den Frontabschnitt rund um die Stadt Lyman unter Druck. Wenn sie dort weiter fortschreiten, können sie die Verbindungsstraße zwischen Isjum und Slowjansk abschneiden sowie im Endeffekt Feuerkontrolle über eine der beiden Festungsstädte erlangen, um diese wie zuvor andere Städte zu "erdrosseln".
Herr Gady, vielen Dank für das Gespräch.
- Telefoninterview mit Franz-Stefan Gady, 12. November 2025