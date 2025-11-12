Soldatenmangel in der Ukraine Klitschko will Mobilisierungsalter absenken

Vitali Klitschko: Der ehemalige Box-Champion ist seit vielen Jahren Bürgermeister der Stadt Kiew. (Archivbild) (Quelle: André Hirtz / FUNKE Foto Services)

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko klagt über Engpässe in der ukrainischen Armee. Jetzt macht er einen konkreten Vorschlag, wie er das Militär personell stärken will.

Nach fast vier Jahren Krieg ist der Soldatenmangel der ukrainischen Armee gravierend. Nun hat der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, gefordert, das Mobilisierungsalter abzusenken.

"Momentan kannst du in der Ukraine erst ab 25 mobilisiert werden. Man könnte es um ein oder zwei Jahre absenken – auf 23 oder 22", sagte er in einem Interview für das Axel Springer Global Reporters Network. Zu viele wehrpflichtige Ukrainer seien zudem aus dem Land geflohen.

Erst im August hatte die ukrainische Regierung Männern bis zum Alter von einschließlich 23 Jahren die Ausreise gestattet, was zu einer neuen Fluchtwelle aus dem Kriegsland führte. Wehrpflichtige im Alter zwischen 24 und 60 Jahren dürfen weiterhin nur in Ausnahmefällen das Land verlassen.

Klitschkos Söhne sind wohl im Ausland

Prominente Ukrainer rufen zwar häufig zum Kriegsdienst auf, sind aber oft selbst nicht bereit, in die Armee zu gehen und bringen ihre Kinder rechtzeitig ins Ausland. Medienberichten nach befinden sich die 20- und 25-jährigen Söhne Klitschkos im Ausland.