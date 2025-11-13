Ukrainische Truppen unter Druck Putins Taktik geht auf

Von Nilofar Breuer Aktualisiert am 13.11.2025 - 13:33 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russlands Präsident Wladimir Putin: Seine Truppen setzen die Ukraine an der Südfront unter Druck. (Quelle: IMAGO/Vladimir Gerdo/imago)

Die ukrainische Südfront gerät ins Wanken. Grund dafür ist eine erprobte Taktik, die Putins Truppen nun erneut anwenden. So gehen die russischen Soldaten konkret vor.

Verkohlte, von Kugeln durchsiebte Fahrzeuge liegen umgestürzt auf den Straßen, hinter zerstörten Gebäudemauern ragen ramponierte Haushaltsgeräte hervor. In der ukrainischen Stadt Huljajpole im südlichen Gebiet Saporischschja zeugen Trümmer und Ruinen von der Zerstörung nach fast vier Jahren Krieg – und in jüngster Zeit sind die dortigen Kämpfe intensiver denn je.

Am Mittwoch erklärte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Olexandr Syrskyj, die Lage bei Huljajpole habe sich erheblich verschlimmert. Auch die Heeresgruppe Süd teilte mit, an den Frontabschnitten Olexandriwka und Huljajpole würden "seit mehreren Tagen intensive Kämpfe toben".

Das südliche operative Kommando der Ukraine berichtete am Mittwoch, dass russische Streitkräfte alle vorhandenen Waffenarten einsetzen, um ukrainische Verteidigungsstellungen zu zerstören und die ukrainischen Truppen zurückzudrängen. Zudem nutzen sie offenbar die schlechten Wetterbedingungen aus, um zwischen den ukrainischen Stellungen vorzudringen – mit Erfolg: Nordöstlich der Kleinstadt Huljajpole zog sich die ukrainische Armee aus Nowouspeniwske und Nowe zurück. Schwer umkämpft seien außerdem die Orte Jablukowe, Riwnopillja und Solodke.

Der Rückzugsbefehl sei nach der "faktischen Zerstörung aller Unterstände und Befestigungen" nach intensivem Artilleriebeschuss erfolgt, so die Heeresgruppe Süd. Dabei seien etwa 2.000 Geschosse auf ukrainische Stellungen niedergegangen. Den ukrainischen Angaben nach ist damit ein Rückzug um etwa zehn Kilometer erfolgt.

Putins Truppen folgen einem genauen Plan

Klares Ziel der russischen Angriffsbemühungen ist es, die Kleinstadt Huljajpole von Osten her zu erobern, so die Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Dabei folgen Putins Truppen einer erprobten Taktik: Sie ermöglichen Vorstöße durch Infiltration. In einem aktuellen Lagebericht erklärt das ISW, wie die russische Armee genau vorgeht.

In einem ersten Schritt schwächen russische Truppen die ukrainische Armee durch langwierige Luftangriffe auf ukrainische Drohnenpiloten und lokale Nachschublinien. So wird die Angriffsfähigkeit geschwächt und Fronttruppen können nicht mehr ausreichend versorgt werden.

Anschließend identifizieren Russlands Streitkräfte entstandene Schwachstellen und nutzen sie aus. Russische Massenangriffe, auf kleinere Gruppen verteilt, können die ukrainischen Truppen nicht mehr abwehren. So erzielt Russland wiederum schnelle Vorstöße und zwingt die ukrainischen Streitkräfte zum Rückzug. Dem ISW zufolge führen Putins Truppen seit Monaten Luftangriffe auf ukrainische Bodenverbindungen in Richtung Huljajpole durch – also auf Autobahnen, Straßen und Eisenbahnlinien.

In Pokrowsk zeigt die Taktik Wirkung