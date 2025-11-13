t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine-Krieg: Südfront unter Druck – Russlands Taktik geht auf

Ukrainische Truppen unter Druck
Putins Taktik geht auf

Von Nilofar Breuer
Aktualisiert am 13.11.2025 - 13:33 UhrLesedauer: 3 Min.
imago images 0838701651Vergrößern des Bildes
Russlands Präsident Wladimir Putin: Seine Truppen setzen die Ukraine an der Südfront unter Druck. (Quelle: IMAGO/Vladimir Gerdo/imago)
News folgen

Die ukrainische Südfront gerät ins Wanken. Grund dafür ist eine erprobte Taktik, die Putins Truppen nun erneut anwenden. So gehen die russischen Soldaten konkret vor.

Verkohlte, von Kugeln durchsiebte Fahrzeuge liegen umgestürzt auf den Straßen, hinter zerstörten Gebäudemauern ragen ramponierte Haushaltsgeräte hervor. In der ukrainischen Stadt Huljajpole im südlichen Gebiet Saporischschja zeugen Trümmer und Ruinen von der Zerstörung nach fast vier Jahren Krieg – und in jüngster Zeit sind die dortigen Kämpfe intensiver denn je.

Am Mittwoch erklärte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Olexandr Syrskyj, die Lage bei Huljajpole habe sich erheblich verschlimmert. Auch die Heeresgruppe Süd teilte mit, an den Frontabschnitten Olexandriwka und Huljajpole würden "seit mehreren Tagen intensive Kämpfe toben".

Das südliche operative Kommando der Ukraine berichtete am Mittwoch, dass russische Streitkräfte alle vorhandenen Waffenarten einsetzen, um ukrainische Verteidigungsstellungen zu zerstören und die ukrainischen Truppen zurückzudrängen. Zudem nutzen sie offenbar die schlechten Wetterbedingungen aus, um zwischen den ukrainischen Stellungen vorzudringen – mit Erfolg: Nordöstlich der Kleinstadt Huljajpole zog sich die ukrainische Armee aus Nowouspeniwske und Nowe zurück. Schwer umkämpft seien außerdem die Orte Jablukowe, Riwnopillja und Solodke.

Ukraine-Krieg - HuljajpoleVergrößern des Bildes
Huljajpole im Gebiet Saporischschja: In der zerstörten Stadt liefern sich ukrainische und russische Truppen heftige Kämpfe. (Quelle: David Young/dpa/dpa-bilder)

Der Rückzugsbefehl sei nach der "faktischen Zerstörung aller Unterstände und Befestigungen" nach intensivem Artilleriebeschuss erfolgt, so die Heeresgruppe Süd. Dabei seien etwa 2.000 Geschosse auf ukrainische Stellungen niedergegangen. Den ukrainischen Angaben nach ist damit ein Rückzug um etwa zehn Kilometer erfolgt.

Putins Truppen folgen einem genauen Plan

Klares Ziel der russischen Angriffsbemühungen ist es, die Kleinstadt Huljajpole von Osten her zu erobern, so die Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Dabei folgen Putins Truppen einer erprobten Taktik: Sie ermöglichen Vorstöße durch Infiltration. In einem aktuellen Lagebericht erklärt das ISW, wie die russische Armee genau vorgeht.

In einem ersten Schritt schwächen russische Truppen die ukrainische Armee durch langwierige Luftangriffe auf ukrainische Drohnenpiloten und lokale Nachschublinien. So wird die Angriffsfähigkeit geschwächt und Fronttruppen können nicht mehr ausreichend versorgt werden.

Anschließend identifizieren Russlands Streitkräfte entstandene Schwachstellen und nutzen sie aus. Russische Massenangriffe, auf kleinere Gruppen verteilt, können die ukrainischen Truppen nicht mehr abwehren. So erzielt Russland wiederum schnelle Vorstöße und zwingt die ukrainischen Streitkräfte zum Rückzug. Dem ISW zufolge führen Putins Truppen seit Monaten Luftangriffe auf ukrainische Bodenverbindungen in Richtung Huljajpole durch – also auf Autobahnen, Straßen und Eisenbahnlinien.

In Pokrowsk zeigt die Taktik Wirkung

Dieses Vorgehen gleicht wiederum der Taktik, die russische Streitkräfte seit dem Frühjahr 2025 gegen die rund 100 Kilometer nordöstlich gelegene Stadt Pokrowsk anwenden. Damit bereiteten sie jene Angriffe vor, mit denen sie die weitgehend zerstörte Stadt erobern wollen. Und laut ISW steht Russlands Armee kurz davor, dass ihr das auch gelingt. Eine Einnahme von Pokrowsk entspräche dem größten militärischen Erfolg russischer Truppen in der Ukraine seit Anfang 2024.

Da Pokrowsk ein wichtiger Knotenpunkt ist, ist ein dortiger Sieg für Russland strategisch bedeutsam, um die gesamte Region Donezk einzunehmen. Die Stadt würde als Ausgangspunkt dienen, um weiter in Richtung Norden auf Kramatorsk und Slowjansk, die beiden größten verbliebenen ukrainisch kontrollierten Städte in Donezk, vorzustoßen. Russische Medien sprechen deshalb auch von Pokrowsk als dem "Tor zu Donezk".

imago images 0838975182Vergrößern des Bildes
Zerstörung in Kramatorsk: Die Stadt ist bereits ständigen russischen Angriffen ausgesetzt. (Quelle: IMAGO/State Emergency Service of Ukraine / Handout/imago)

Gravierender Soldatenmangel schwächt die ukrainische Armee

Sowohl in Huljajpole als auch in Pokrowsk dürfte auch der gravierende Soldatenmangel auf ukrainischer Seite die Erfolge von Putins Truppen begünstigen. Im Oktober wurde mit über 20.000 bei der Staatsanwaltschaft registrierten Fällen ein neuer Rekordwert bei Fahnenflucht und unerlaubtem Fernbleiben von der Truppe festgestellt. Die Dunkelziffer soll um einiges höher liegen.

Gleichzeitig tauchen in sozialen Netzwerken täglich neue Aufnahmen von Zwangsrekrutierungen im ukrainischen Hinterland auf. Diese scheitern oft am Widerstand der Betroffenen und der Solidarisierung von zufälligen Passanten.

Die ukrainischen Streitkräfte haben früheren offiziellen Auskünften zufolge gut eine Million Mann unter Waffen. Nur etwas mehr als 200.000 sollen entlang der über 1.200 Kilometer langen Frontlinie im Einsatz sein. Auf russischer Seite sind hingegen nach Angaben aus Moskau und Kiew in der Ukraine zwischen 600.000 und 700.000 Soldaten eingesetzt. Wie viele unmittelbar an der Front kämpfen, ist dabei unbekannt. Der Kreml konnte bisher jedoch auch aufgrund hoher Geldzahlungen eine Generalmobilmachung ähnlich wie beim ukrainischen Kriegsgegner vermeiden.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom