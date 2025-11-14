"Noch nie zuvor gesehen" Tödliche Krankheit breitet sich in ukrainischen Schützengräben aus

Ein ukrainischer Soldat im Schützengraben im Raum Donezk (Archivbild). (Quelle: reuters)

Die Kämpfe in der Ukraine wecken Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg: In Schützengräben breitet sich offenbar der Gasbrand rapide aus. Eine Krankheit, die als ausgerottet galt.

Ukrainische Mediziner schlagen angesichts des Wiederauftretens von Gasbrand Alarm. Dabei handelt es sich um eine bakterielle Infektion, die während des Ersten Weltkriegs berüchtigt war und in Europa als weitgehend ausgerottet galt. Wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet, haben die Bedingungen der Kämpfe in ukrainischen Schützengräben zu einem Anstieg der Infektionsraten geführt. Die Krankheit zerstört Muskelgewebe rapide, die Sterberate ist enorm.

Russische Drohnenangriffe erschweren die Evakuierung verletzter Soldaten, die daher oft nicht rechtzeitig behandelt werden. "Wenn man ins Freie tritt, wird man von einer Drohne getötet. Das ist keine Übertreibung", zitiert die Zeitung den Mediziner Alex, der freiwillig in der Region Saporischschja in der südlichen Ukraine tätig ist. Sein Nachname wird nicht genannt.

Gasbrand entsteht hauptsächlich durch gasbildende Clostridium-Bakterien, die sich in sauerstoffarmem Gewebe vermehren. Ohne Behandlung liegt die Sterblichkeitsrate bei nahezu 100 Prozent, zitiert der "Telegraph" die Mikrobiologin Lindsey Edwards von King’s College London.

"Es kommen Menschen ins Krankenhaus, die seit einigen Wochen verletzt sind und einfach nur in unterirdischen Stabilisierungsstellen sitzen, wo sie so gut wie möglich am Leben gehalten werden", zitiert die Zeitung den Arzt weiter. Mit solchen "Stabilisierungsstellen" in der Ukraine sind medizinische Einrichtungen an der Front gemeint, die verwundeten Soldaten zeitnah versorgen sollen.

"Solche Verzögerungen bei Evakuierungen gab es in den vergangenen 50 Jahren noch nie – wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht sogar noch länger. Und wir beobachten Krankheitsbilder, die wir noch nie zuvor gesehen haben."

Komplizierte Behandlung

Die Behandlung von Gasbrand ist indes komplex. "Normalerweise umfasst die Behandlung von Gasbrand ein chirurgisches Débridement (Entfernung von infiziertem Gewebe, Anm. d. Red.) in Verbindung mit sehr hohen Dosen intravenös verabreichter Antibiotika", erklärt Mikrobiologin Edwards.

In der Ukraine ist jedoch aufgrund des begrenzten Zugangs zu Laboren sowohl die Entfernung des infizierten Gewebes als auch der gezielte Einsatz von Antibiotika unmittelbar nach einer Verletzung oftmals nicht möglich.

"Normalerweise würde man die Mikroben untersuchen, sie kultivieren und verschiedene Techniken anwenden, um festzustellen, ob eine Arzneimittelresistenz vorliegt", so Edwards. "Man würde auch testen, welche Antibiotika am wirksamsten sind. Natürlich ist all das in einem Feldlazarett mitten im Nirgendwo völlig irrelevant."

Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg

Gasbrand wird häufig mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung gebracht, weil die damaligen Kampfbedingungen, die Art der Verletzungen und die begrenzten medizinischen Möglichkeiten das Entstehen solcher Infektionen begünstigten. Die Soldaten kämpften in schlammigen Gräben und auf Feldern, die oft mit Dünger behandelt waren – ideale Voraussetzungen für das Vorkommen von Clostridium-Bakterien.