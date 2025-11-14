Krieg in der Ukraine Jetzt will Putin Rache
Russland greift als Vergeltung für Angriffe auf russische Ölinfrastruktur gezielt das ukrainische Energiesystem an. Millionen Menschen sitzen im Winter im Dunkeln, frieren, fürchten um ihr Leben.
Die Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt, doch in Kiew, Charkiw, Dnipro oder Poltawa bleibt die Heizung aus. Kein Strom, kein Warmwasser, in vielen Häusern nicht einmal Licht. Russland hat in den vergangenen Tagen die massivsten Luftangriffe seit Beginn des Kriegs gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine gestartet – und das gezielt. Der Schaden ist gewaltig. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer blicken dem härtesten Winter seit der Invasion entgegen.
Denn die jüngsten Angriffe sind die schwersten seit Kriegsbeginn und sie treffen ein Land, das seit fast vier Jahren unter Dauerstress lebt. Zwar haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer mit Kälte und fehlender Elektrizität zu leben gelernt, trotzdem droht durch die Häufigkeit der Angriffe im Land eine humanitäre Katastrophe.
Putins Plan dahinter scheint klar: Mit gezielten Angriffen auf Heizung, Strom und Wasser soll die Moral der ukrainischen Bevölkerung gebrochen werden. Es ist ein strategischer Versuch, das Land in die Knie zu zwingen – nicht auf dem Schlachtfeld, sondern durch zivilen Kollaps. Die neue Angriffswelle verfolgt auch einen psychologischen Zweck: Angst, Hilflosigkeit und Frustration sollen Raum greifen.
Aber Russland möchte auch Rache. Mit Drohnen und Marschflugkörpern trifft die Ukraine immer wieder Ölanlagen in Russland, zuletzt den strategisch wichtigen Schwarzmeerhafen Noworossijsk. Diese Angriffe treffen wiederum Russland und insbesondere Putins Kriegskasse schwer.
Schwere Angriffe auf Kiew
Die Dimension der jüngsten Angriffe auf die Ukraine ist erschütternd. 430 russische Drohnen und 19 Raketen prasselten über Nacht auf das Land nieder. Besonders hart traf es erneut Kiew: Dort starben mindestens vier Menschen, 30 weitere wurden verletzt, einige davon schwer. Auch die aserbaidschanische Botschaft wurde von Trümmern beschädigt, das Fernwärmenetz teilweise zerstört, zahlreiche Brände und Explosionen erschütterten Wohnhäuser. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach auf Telegram von einem "massiven Angriff".
Die ukrainische Flugabwehr ist mit der Vielzahl der Angriffe überfordert. Für ihre Attacken setzt die russische Armee verhältnismäßig oft auf Iskander-Raketen. Diese können von der Ukraine lediglich mit Patriot-Flugabwehrsystemen angefangen werden – und das auch nur mit spezieller Munition. Das Problem: Die Ukraine bekam aus dem Westen weder genug Systeme noch genug Munition.
Deshalb muss Kiew sehr hart priorisieren, welche Anlagen und Infrastruktur verteidigt werden und wo man Lücken in der Verteidigung zulassen muss.
Die russischen Angriffe treffen nicht nur Kiew. Auch die Lage im Süden des Landes ist prekär. In Tschornomorsk bei Odessa schlugen Raketen auf einem Markt ein. Zwei Menschen starben, sieben weitere wurden verletzt. Insgesamt starben bei dieser neuen Angriffswelle mindestens sechs Menschen im ganzen Land. Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf X von einem "hinterhältigen Beschuss" und erklärte, der Angriff habe das Ziel gehabt, "Menschen und ziviler Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen".
Putins skrupellose Strategie
Putin führt einen Krieg gegen die Lebensadern der Ukraine – diese Taktik ist eigentlich nicht neu. Auch in den vergangenen Jahren gab es vor allem im Winter und Herbst massive russische Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur. Besonders schwer wog der Angriff auf drei große Wärmekraftwerke des Energieversorgers Centrenergo: Trypillja, Smiwiska und Wuhlehirsk. Sie wurden fast vollständig zerstört. Diese Kombikraftwerke lieferten nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Ihre Zerstörung hat katastrophale Folgen für die betroffenen Regionen Kiew, Donezk und Charkiw.
Die ukrainischen Stromversorger hätten laut eigenen Angaben landesweite Stromabschaltungen von bis zu 16 Stunden täglich angekündigt. In Charkiw fielen in mehr als 100.000 Haushalten Strom, Wasser und Heizung aus. Das nationale Stromnetz steht kurz vor dem Kollaps. Teile der Bahn müssen notdürftig mit Diesellokomotiven betrieben werden. Pumpstationen, Aufzüge, Krankenhäuser – nichts funktioniert mehr verlässlich.
Zudem hätten russische Drohnen laut ukrainischen Behörden Transformatoren getroffen, die die Atomkraftwerke in Riwne und Chmelnyzkyj mit externer Stromversorgung sichern sollten. Das erhöhe die Sorge um die nukleare Sicherheit, heißt es aus Kiew.
In diesem Jahr haben die Angriffe auf ukrainische Infrastruktur noch einmal deutlich zugenommen, und die Verteidiger kommen auch mit westlicher Unterstützung bei den Reparaturarbeiten nicht hinterher. Experten schätzen, dass der Kreml mit den massiven Bombardements eine erneute Offensive im Frühjahr vorbereiten möchte.
Bisher hat Putins Strategie nicht zu einer Demoralisierung der ukrainischen Bevölkerung geführt. Die Menschen halten durch – oft ohne Licht, Heizung, Wasser. Doch wie lange noch? Beobachter warnten, mit jedem weiteren Tag ohne Strom steige die Wahrscheinlichkeit einer neuen "Winterflucht". Hunderttausende könnten erneut Zuflucht in der EU suchen – eine zusätzliche Belastung für die ohnehin angespannte humanitäre Lage.
Ukrainische Schläge treffen Russland hart
Aber die Angriffe sind auch als Racheakt Russlands zu werten. Denn auch eine ukrainische Strategie zeigt aktuell große Wirkung: gezielte Attacken auf Russlands Ölindustrie. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf den Hafen von Noworossijsk wurden am Donnerstag zwei Ölanleger getroffen, ebenso ein ziviler Öltanker unter der Flagge von Sierra Leone. Das Ölterminal, Küstenanlagen sowie vier Mehrfamilienhäuser und zwei Privathäuser wurden laut russischen Behörden beschädigt. Drei Crewmitglieder erlitten Verletzungen. Der Betrieb kam zum Erliegen.
In der Stadt wurde laut Bürgermeister Andrej Krawtschenko der Ausnahmezustand verhängt, Notunterkünfte wurden eingerichtet. In sozialen Medien kursierten Videos von Explosionen und Bränden. Der Angriff auf Noworossijsk zeigt: Die Ukraine attackiert gezielt einen wirtschaftlichen Nerv Russlands. Die Ölindustrie ist für den Kreml zur Finanzierung des Kriegs zentral.
Die Folgen treffen Putin und seine Wirtschaft schwer. Laut internationalen Energiemarktanalysen ist die russische Ölproduktion seit Jahresbeginn 2025 mehrfach unter Druck geraten, weil ukrainische Drohnenangriffe zentrale Raffinerien und Transportinfrastruktur lahmgelegt haben. Besonders empfindlich: Mehrere Anlagen in den Regionen Belgorod, Krasnodar und Noworossijsk mussten ihren Betrieb teilweise oder vollständig einstellen. In der Folge sanken die russischen Exportmengen zeitweise um bis zu zehn Prozent, berichten Analysten.
Auch die globalen Rohölpreise reagierten mit Ausschlägen – weniger wegen realer Knappheit, sondern wegen wachsender Zweifel an der Verlässlichkeit russischer Lieferstrukturen. Diese Entwicklung schränkt Moskaus finanziellen Spielraum deutlich ein – ausgerechnet jetzt, wo Russland seine Militärausgaben massiv erhöht.
Mehr Flugabwehr, mehr Sanktionen
Präsident Selenskyj erklärte, die Gegenschläge auf Russland würden "immer zielgenauer und erfolgreicher". Und ergänzte: "Und das ist unsere völlig gerechte Antwort auf Russlands andauernden Terror."
Aber es sind nicht die einzigen Maßnahmen, die mit Blick auf die russischen Angriffe auf Infrastruktur die Ukraine unterstützen könnten.
Selenskyj forderte außerdem härtere Sanktionen gegen Russland und eine deutliche Verstärkung der Flugabwehr. Die Ukraine brauche zusätzliche Systeme und mehr Abfangraketen, um die Angriffe abwehren zu können. Ohne besseren Schutz aus der Luft werde es kaum möglich sein, die Energieversorgung über den Winter aufrechtzuerhalten.
Die internationale Unterstützung wird damit erneut zum entscheidenden Faktor. Dabei besteht weiterhin die Sorge, dass US-Präsident Donald Trump das Interesse am Krieg in der Ukraine verliert, da seine Einwirkungsversuche auf Wladimir Putin bislang kaum erfolgreich waren. Das wäre für die Ukraine eine fatale Entwicklung, besonders mit Blick auf den bevorstehenden Kriegswinter.
