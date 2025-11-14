Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russland greift als Vergeltung für Angriffe auf russische Ölinfrastruktur gezielt das ukrainische Energiesystem an. Millionen Menschen sitzen im Winter im Dunkeln, frieren, fürchten um ihr Leben.

Die Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt, doch in Kiew, Charkiw, Dnipro oder Poltawa bleibt die Heizung aus. Kein Strom, kein Warmwasser, in vielen Häusern nicht einmal Licht. Russland hat in den vergangenen Tagen die massivsten Luftangriffe seit Beginn des Kriegs gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine gestartet – und das gezielt. Der Schaden ist gewaltig. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer blicken dem härtesten Winter seit der Invasion entgegen.

Denn die jüngsten Angriffe sind die schwersten seit Kriegsbeginn und sie treffen ein Land, das seit fast vier Jahren unter Dauerstress lebt. Zwar haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer mit Kälte und fehlender Elektrizität zu leben gelernt, trotzdem droht durch die Häufigkeit der Angriffe im Land eine humanitäre Katastrophe.

Putins Plan dahinter scheint klar: Mit gezielten Angriffen auf Heizung, Strom und Wasser soll die Moral der ukrainischen Bevölkerung gebrochen werden. Es ist ein strategischer Versuch, das Land in die Knie zu zwingen – nicht auf dem Schlachtfeld, sondern durch zivilen Kollaps. Die neue Angriffswelle verfolgt auch einen psychologischen Zweck: Angst, Hilflosigkeit und Frustration sollen Raum greifen.

Aber Russland möchte auch Rache. Mit Drohnen und Marschflugkörpern trifft die Ukraine immer wieder Ölanlagen in Russland, zuletzt den strategisch wichtigen Schwarzmeerhafen Noworossijsk. Diese Angriffe treffen wiederum Russland und insbesondere Putins Kriegskasse schwer.

Schwere Angriffe auf Kiew

Die Dimension der jüngsten Angriffe auf die Ukraine ist erschütternd. 430 russische Drohnen und 19 Raketen prasselten über Nacht auf das Land nieder. Besonders hart traf es erneut Kiew: Dort starben mindestens vier Menschen, 30 weitere wurden verletzt, einige davon schwer. Auch die aserbaidschanische Botschaft wurde von Trümmern beschädigt, das Fernwärmenetz teilweise zerstört, zahlreiche Brände und Explosionen erschütterten Wohnhäuser. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach auf Telegram von einem "massiven Angriff".