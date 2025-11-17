So viel Geld sollten Sie ansparen

Einigung zwischen Selenskyj und Macron "Historisches" Abkommen: bis zu 100 Kampfjets für die Ukraine

Von afp , t-online Aktualisiert am 17.11.2025

Wolodymyr Selenskyj (l.) und Emmanuel Macron: Beide haben ein Abkommen unterzeichnet. (Quelle: IMAGO/Blondet Eliot/ABACA/imago)

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Frankreich zeigt erste Ergebnisse: Mit Staatschef Macron unterzeichnete er ein entscheidendes Abkommen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Präsident Emmanuel Macron haben ein nach eigenen Angaben "historisches" Abkommen unterzeichnet. Dabei handelt es sich um eine Absichtserklärung über den Erwerb französischer Verteidigungsgüter durch die Ukraine, die auch einen Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets vorsieht, wie Selenskyj dem französischen Sender LCI sagte.

Laut dem Élysée-Palast ist das Abkommen auf einen Zeitraum von etwa zehn Jahren ausgelegt. Es soll neben den Kampfjets auch das Luftverteidigungssystem der neuen Generation SAMP-T, Radarsysteme und Drohnen umfassen. Die Aktien des Rafale-Herstellers Dassault stiegen daraufhin um fünf Prozent.

Kauf von bis zu 100 Rafale-Kampfjets für Ukraine

Selenskyj hält sich unter anderem in Frankreich auf, um Rüstungsgeschäfte abzuschließen. Damit soll die langfristige Fähigkeit seiner Armee zur Abwehr der russischen Invasion gestärkt werden. Macron nahm seinen ukrainischen Kollegen am Montag zu dessen neunten Frankreich-Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 auf dem Luftwaffenstützpunkt Villacoublay nahe Paris in Empfang.

Dort nahmen die beiden Staatschefs die französischen Rafale-Kampfflugzeuge, das Luftabwehrsystem SAMP-T sowie mehrere Drohnensysteme in Augenschein.

Kampfjets für die Ukraine: Unterstützung der "Koalition der Willigen"

Zusammen wollen sie den Generalstab der bislang nur auf dem Papier existierenden "multinationalen Ukraine-Truppe" treffen. Frankreich und Großbritannien hatten sich für die Entsendung internationaler Soldaten eingesetzt, die im Fall einer Waffenruhe in der Ukraine präsent sein sollen.

Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind die führenden Kräfte in der rund 30 vorwiegend europäische Staaten umfassenden sogenannten "Koalition der Willigen" zur Koordinierung der Unterstützung für die Ukraine.