So viel Geld sollten Sie ansparen

Bis zu 100 Kampfjets für die Ukraine Selenskyj und Macron unterzeichnen "historisches" Abkommen

Von afp , t-online Aktualisiert am 17.11.2025 - 11:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Frankreich zeigt erste Ergebnisse: Mit Staatschef Macron unterzeichnete er ein entscheidendes Abkommen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Präsident Emmanuel Macron haben ein nach eigenen Angaben "historisches" Abkommen unterzeichnet. Dabei handelt es sich um eine Absichtserklärung über den Erwerb französischer Verteidigungsgüter durch die Ukraine, die auch einen Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets vorsieht, wie Selenskyj dem französischen Sender LCI sagte.

Laut dem Élysée-Palast ist das Abkommen auf einen Zeitraum von etwa zehn Jahren ausgelegt. Es soll neben den Kampfjets auch das Luftverteidigungssystem der neuen Generation SAMP-T, Radarsysteme und Drohnen umfassen. Die Aktien des Rafale-Herstellers Dassault stiegen daraufhin um fünf Prozent.

Selenskyj ist aktuell unter anderem für Rüstungsgeschäfte in Frankreich. Damit soll die langfristige Fähigkeit seiner Armee zur Abwehr der russischen Invasion gestärkt werden. Macron nahm seinen ukrainischen Kollegen am Montag auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Paris in Empfang.