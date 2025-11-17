Insider: Trumps Ukraine-Gesandter Kellogg will im Januar gehen

Der Ukraine-Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Keith Kellogg, will Insidern zufolge sein Amt im Januar niederlegen. Dies will die Nachrichtenagentur Reuters von vier Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen, erfahren haben. Sondergesandte müssen vom Senat bestätigt werden, um länger als 360 Tage im Amt zu bleiben. Kellogg gilt als wichtiger Fürsprecher der Ukraine in der Trump-Regierung.

Selenskyj will sich nicht zum US-Friedensplan äußern

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt zunächst nicht zu Berichten über einen Friedensplan der USA Stellung. Stattdessen pocht er bei einem Staatsbesuch in der Türkei auf eine starke Führungsrolle der USA zur Beendigung des Krieges. Eine effektive amerikanische Führung sei entscheidend, um das Blutvergießen zu beenden, schreibt Selenskyj nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara auf Telegram. Nur die USA und US-Präsident Donald Trump hätten "ausreichende Stärke, damit der Krieg endlich zu einem Ende kommt".

Russland: Es gibt keine neuen Entwicklungen bei Friedensbemühungen

Der Kreml sieht mit Blick auf Berichte über einen US-Friedensplan für die Ukraine keine neuen Entwicklungen. Die Kontakte mit den USA liefen zwar weiter, sagt Sprecher Dmitri Peskow. Seit dem Gipfeltreffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump im August gebe es jedoch nichts Neues zu verkünden. Zuvor hatten Medien über einen US-Plan berichtet, demzufolge die Regierung in Kiew Gebiete abtreten solle.

Großbritannien sieht Putin in der Verantwortung für Beendigung des Krieges

Nach Bekanntwerden von Berichten über einen US-Friedensplan erklärt Großbritannien, es teile das Ziel von US-Präsident Donald Trump, den Krieg zu beenden. Russland könne diesen morgen beenden, indem es seine Truppen abziehe, sagt ein Sprecher des Außenministeriums in London und nahm damit die russische Seite in die Pflicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, die USA drängten die Ukraine zur Annahme eines Friedensplans, der Gebietsabtretungen und einen Verzicht auf einige Waffen vorsehe.

Insider: US-Friedensplan sieht für Ukraine Gebietsverzicht vor

Polen schließt letztes russisches Konsulat

Polen will nach einem Sabotageakt auf einer wichtigen Bahnstrecke das letzte russische Generalkonsulat im Land schließen. Zudem würden bis zu 10.000 Soldaten zum Schutz der Infrastruktur eingesetzt, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Der polnische Generalstabschef Wieslaw Kukula warnte, die bevorstehenden langen Winternächte und die Weihnachtszeit könnten von Polens Feinden als Gelegenheit für weitere Sabotageakte angesehen werden. Ministerpräsident Donald Tusk kündigte eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine an, um Kollaborateure zu identifizieren. Er habe darüber mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen.