Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: Haben einen der Butscha-Schlächter identifiziert
Die Ukraine nennt einen Verdächtigen für die Gräuel von Butscha. Polen reagiert mit Härte auf den Anschlag auf eine Bahnstrecke. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Ukraine: Haben einen der Butscha-Schlächter identifiziert
- Ukrainischer Verteidigungsminister empfängt US-Militärdelegation
- Russland: Es gibt keine neuen Entwicklungen bei Friedensbemühungen
- Großbritannien sieht Putin in der Verantwortung für Beendigung des Krieges
- Insider: US-Friedensplan sieht für Ukraine Gebietsverzicht vor
- Polen schließt letztes russisches Konsulat
Donnerstag, 20. November
Ukraine: Haben einen der Butscha-Schlächter identifiziert
Die Ukraine hat erstmals einen russischen Kommandeur als Verdächtigen für einige der Tötungen im Kiewer Vorort Butscha im Jahr 2022 identifiziert. Der Zugführer der 76. Luftlandedivision sei für 17 Tötungen und vier Fälle von Misshandlungen verantwortlich, die von Truppen unter seinem Kommando begangen wurden, teilte die internationale Rechtsstiftung Global Rights Compliance am Mittwoch unter Berufung auf ukrainische Ermittlungsunterlagen mit. Dies sei ein entscheidender Schritt zur Aufklärung der Befehlskette hinter den Massenhinrichtungen von Zivilisten, erklärte der stellvertretende ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Leschtschenko.
Den Ermittlungen zufolge habe der Kommandeur seinen Truppen befohlen, Personen zu jagen und zu töten, die als Unterstützer der ukrainischen Streitkräfte galten. Nach den Tötungen habe er angeordnet, einige Leichen zu verbrennen, um die Verbrechen zu verschleiern. Der Mann befinde sich nicht in ukrainischer Gewahrsam. Bei der Rückeroberung Butschas Ende März 2022 nach einmonatiger russischer Besatzung hatten ukrainische Truppen Leichen auf den Straßen gefunden. Mehr als 450 Tote wurden aus Massengräbern geborgen, Hunderte weitere Menschen starben in der Region.
Mittwoch, 19. November
Ukrainischer Verteidigungsminister empfängt US-Militärdelegation
Eine US-Militärdelegation führt Gespräche in Kiew inmitten von Nachrichten über einen neuen amerikanisch-russischen Plan für ein Ende des über dreieinhalbjährigen Kriegs. Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal berichtete von einem Treffen mit Daniel Driscoll, dem für das Heer zuständigen Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium.
Die Ukraine sei für die USA ein verlässlicher Partner, sagte Schmyhal der Delegation nach eigenen Angaben. Er habe den Gästen neue Entwicklungen der ukrainischen Drohnentechnik vorgestellt, wie er auf Telegram schrieb.
Neben dem Zivilbeamten Driscoll gehören der Delegation nach US-Medienberichten drei Generäle und andere Offiziere an. Sie sollen auch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen, der am Mittwochabend von einer mehrtägigen Auslandsreise in die Ukraine zurückkehrte. Der Besuch der Pentagon-Delegation wird als Taktik der USA gedeutet, das Gespräch mit Kiew auf militärische Fragen zu verlagern. Dort sieht es derzeit nicht gut aus für die ukrainische Armee, sie muss an vielen Stellen vor russischen Dauerangriffen zurückweichen.
Insider: Trumps Ukraine-Gesandter Kellogg will im Januar gehen
Der Ukraine-Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Keith Kellogg, will Insidern zufolge sein Amt im Januar niederlegen. Dies will die Nachrichtenagentur Reuters von vier Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen, erfahren haben. Sondergesandte müssen vom Senat bestätigt werden, um länger als 360 Tage im Amt zu bleiben. Kellogg gilt als wichtiger Fürsprecher der Ukraine in der Trump-Regierung.
Selenskyj will sich nicht zum US-Friedensplan äußern
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt zunächst nicht zu Berichten über einen Friedensplan der USA Stellung. Stattdessen pocht er bei einem Staatsbesuch in der Türkei auf eine starke Führungsrolle der USA zur Beendigung des Krieges. Eine effektive amerikanische Führung sei entscheidend, um das Blutvergießen zu beenden, schreibt Selenskyj nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara auf Telegram. Nur die USA und US-Präsident Donald Trump hätten "ausreichende Stärke, damit der Krieg endlich zu einem Ende kommt".
Russland: Es gibt keine neuen Entwicklungen bei Friedensbemühungen
Der Kreml sieht mit Blick auf Berichte über einen US-Friedensplan für die Ukraine keine neuen Entwicklungen. Die Kontakte mit den USA liefen zwar weiter, sagt Sprecher Dmitri Peskow. Seit dem Gipfeltreffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump im August gebe es jedoch nichts Neues zu verkünden. Zuvor hatten Medien über einen US-Plan berichtet, demzufolge die Regierung in Kiew Gebiete abtreten solle.
Großbritannien sieht Putin in der Verantwortung für Beendigung des Krieges
Nach Bekanntwerden von Berichten über einen US-Friedensplan erklärt Großbritannien, es teile das Ziel von US-Präsident Donald Trump, den Krieg zu beenden. Russland könne diesen morgen beenden, indem es seine Truppen abziehe, sagt ein Sprecher des Außenministeriums in London und nahm damit die russische Seite in die Pflicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, die USA drängten die Ukraine zur Annahme eines Friedensplans, der Gebietsabtretungen und einen Verzicht auf einige Waffen vorsehe.
Insider: US-Friedensplan sieht für Ukraine Gebietsverzicht vor
Die USA drängen die Ukraine einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge zur Annahme eines von der Regierung in Washington vorangetriebenen Friedensplans, der Gebietsabtretungen vorsieht. Zudem solle die Regierung in Kiew auf bestimmte Waffen verzichten und die Armee verkleinern, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen. Washington wolle, dass die ukrainische Regierung die Kernpunkte des von den USA ausgearbeiteten Entwurfs akzeptiere.
Polen schließt letztes russisches Konsulat
Polen will nach einem Sabotageakt auf einer wichtigen Bahnstrecke das letzte russische Generalkonsulat im Land schließen. Zudem würden bis zu 10.000 Soldaten zum Schutz der Infrastruktur eingesetzt, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Der polnische Generalstabschef Wieslaw Kukula warnte, die bevorstehenden langen Winternächte und die Weihnachtszeit könnten von Polens Feinden als Gelegenheit für weitere Sabotageakte angesehen werden. Ministerpräsident Donald Tusk kündigte eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine an, um Kollaborateure zu identifizieren. Er habe darüber mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen.
Polen macht den russischen Geheimdienst für eine Explosion auf der Bahnstrecke von Warschau nach Lublin am Wochenende verantwortlich. Nun werde die Genehmigung für das russische Generalkonsulat in Danzig entzogen, die letzte derartige Vertretung Russlands in Polen. Die Regierung in Warschau hatte russische Konsulate in Krakau und Posen mit Hinweis auf Sabotageakte geschlossen. Sikorski kündigte zudem an, er werde andere EU-Staaten bitten, die Reisefreiheit für russische Diplomaten im Schengen-Raum einzuschränken.
Die Regierung in Moskau bedauerte die Entscheidung. Die Schließung des Konsulats "widerspreche dem gesunden Menschenverstand", sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Die Beziehungen zu Polen hätten sich in jeder Hinsicht verschlechtert. Die jüngsten Entwicklungen zeigten den Wunsch der polnischen Regierung, die diplomatischen Beziehungen auf null zu reduzieren. Russland kündigte als Reaktion an, die diplomatische und konsularische Präsenz Polens im Land ebenfalls zu reduzieren und warf der Regierung in Warschau Russlandfeindlichkeit vor.
Merz verurteilt russische Angriffe: "Reiner Terrorkrieg"
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die massive Verschärfung russischer Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine scharf verurteilt. "Das hat mit militärischen Zielen gar nichts mehr zu tun. Das ist ein reiner Terrorkrieg gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Berlin.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters