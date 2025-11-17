Ukraine-Krieg: EU kündigt Beratungen zu US-Friedensplan an

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Beratungen zu dem neuen US-Friedensplan für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine angekündigt. "Wir werden die Lage sowohl mit den europäischen Staats- und Regierungschefs als auch mit den Führungspersönlichkeiten hier am Rande des G20-Gipfels erörtern", sagte die deutsche Spitzenpolitikerin bei einer Pressekonferenz in Johannesburg. Sie werde außerdem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kontaktieren. Zentral sei weiterhin, dass nichts ohne die Ukraine entschieden werde.

Zu den Inhalten des neuen Plans äußerte sich von der Leyen nicht. Nach Angaben von EU-Ratspräsident António Costa wurde er der EU bislang auch nicht offiziell kommuniziert

Ischinger über Friedensplan: "Wir sind selbst Schuld"

Der frühere Top-Diplomat und langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Taktik der EU bei den Reaktionen auf Trumps Friedensplan scharf kritisiert. Die Europäer würden von den USA und Russland erneut ignoriert, "weil wir noch immer so tun, als ginge es hier um Zollverhandlungen, nicht um Krieg und Frieden", sagte Ischinger dem Magazin "Stern". Zuvor hatte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eine Beteiligung der Europäer an den Verhandlungen angemahnt. Ähnlich reagierte Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU). Lesen Sie hier mehr dazu.

Ukrainische Diplomatinnen schließen Grenzänderungen aus

Vor dem Hintergrund eines von Washington in Kiew vorgelegten Friedensplans hat die ukrainische Botschafterin in den USA, Olha Stefanischyna, Grenzverschiebungen kategorisch ausgeschlossen. "Die territoriale Integrität der Ukraine und eine Änderung der ukrainischen Grenzen sind keine Themen, die zur Diskussion stehen sollten", sagte die Diplomatin in einer Diskussionsrunde in Washington. Kiew vertrete weiter die Position, den russisch-ukrainischen Krieg an der aktuellen Frontlinie zu stoppen. "Es mag detailliertere Gespräche darüber geben, wo genau diese Linie verläuft, aber das ist derzeit Teil dieses Dialogs", sagte Stefanischyna.