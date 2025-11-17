Newsblog zum Ukraine-Krieg 18.000 ausländische Söldner in Putins Armee – Ukraine nennt Zahlen
Die Ukraine zählt 18.000 Söldner auf russischer Seite. Wladimir Putin will nicht von seinen Zielen abrücken. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 21. November
Russische Rakete: Zahl der Toten in Ternopil steigt auf 31
In der westukrainischen Großstadt Ternopil ist die Zahl der Toten nach einem russischen Raketenangriff am Mittwoch auf 31 gestiegen. Es seien die Leichen einer Mutter und ihrer zwei kleinen Kinder aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen worden, meldete der ukrainische öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Berufung auf Polizeiangaben. Insgesamt werden demnach in zwei zerstörten Wohnhäusern noch 16 Menschen vermisst. Über 90 waren verletzt worden.
Parallel dazu erhoben ukrainische Medien den Vorwurf, der Abgeordnete Olexander Fedijenko habe bereits im Sommer in einem Video von einer Ausstellung für militärische Kommunikationstechnik die benachbarte Radiofabrik "Orion" als Hersteller erwähnt. Damit sei sie zum Ziel des Raketenangriffs geworden. Fedijenko, der Mitglied des Ausschusses für Nationale Sicherheit ist, wies die Vorwürfe zurück. "Ich habe nichts Geheimes oder Verstecktes veröffentlicht. Ich hatte dafür eine Erlaubnis", sagte der Vertreter der Präsidentenpartei "Diener des Volkes" im Fernsehen.
Ukraine: 18.000 Söldner kämpfen in Putins Armee
Nach Angaben des ukrainischen Militärs kämpfen auf der russischen Seite mehr als 18.000 Soldaten aus 128 Ländern im Angriffskrieg des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Diese Zahlen nannte laut einem Bericht des Portal "Defense Post" der ukrainische Brigade-General Dmitro Usow. Nach dessen Angaben sind das Motiv-Motiv für Putins Söldner "finanzielle Gründe".
Nach ukrainischen Angaben sinkt aber die Bereitschaft, sich aus anderen Ländern für Putins Angriffskrieg zu registrieren. So waren aus Nepal zeitweise tausend Söldner in der russischen Armee im Einsatz, derzeit sei es noch einer.
Insgesamt zählte das ukrainische Militär rund 3.400 Gefallene unter Putins Söldnern. Russlands Einsatz, sich für die fremden Soldaten einzusetzen, ist laut ukrainischen Angaben gering. Lediglich bei Kriegsgefangenen aus Nordkorea bemühe sich die russische Seite um einen Austausch, so Usow.
Merz sagt für Ukraine-Gespräche Termin ab
Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor dem Hintergrund der Entwicklungen beim Ukraine-Krieg einen Termin in einer Berliner Grundschule abgesagt. Der CDU-Chef habe wegen interner Gespräche und geplanter Telefonate zur Lage in der Ukraine Kanzleramtschef Thorsten Frei gebeten, den Termin an seiner Stelle wahrzunehmen, hieß es in Regierungskreisen. Lesen Sie hier mehr dazu.
Ukraine-Krieg: EU kündigt Beratungen zu US-Friedensplan an
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Beratungen zu dem neuen US-Friedensplan für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine angekündigt. "Wir werden die Lage sowohl mit den europäischen Staats- und Regierungschefs als auch mit den Führungspersönlichkeiten hier am Rande des G20-Gipfels erörtern", sagte die deutsche Spitzenpolitikerin bei einer Pressekonferenz in Johannesburg. Sie werde außerdem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kontaktieren. Zentral sei weiterhin, dass nichts ohne die Ukraine entschieden werde.
Zu den Inhalten des neuen Plans äußerte sich von der Leyen nicht. Nach Angaben von EU-Ratspräsident António Costa wurde er der EU bislang auch nicht offiziell kommuniziert
"Kapitulation": So reagiert die Ukraine auf den Friedensplan
Der 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump für ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine ist auf dem Tisch. Die ukrainische Regierung ist zurückhaltend. Lesen Sie hier mehr dazu.
Ischinger über Friedensplan: "Wir sind selbst Schuld"
Der frühere Top-Diplomat und langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Taktik der EU bei den Reaktionen auf Trumps Friedensplan scharf kritisiert. Die Europäer würden von den USA und Russland erneut ignoriert, "weil wir noch immer so tun, als ginge es hier um Zollverhandlungen, nicht um Krieg und Frieden", sagte Ischinger dem Magazin "Stern". Zuvor hatte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eine Beteiligung der Europäer an den Verhandlungen angemahnt. Ähnlich reagierte Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU). Lesen Sie hier mehr dazu.
Ukrainische Diplomatinnen schließen Grenzänderungen aus
Vor dem Hintergrund eines von Washington in Kiew vorgelegten Friedensplans hat die ukrainische Botschafterin in den USA, Olha Stefanischyna, Grenzverschiebungen kategorisch ausgeschlossen. "Die territoriale Integrität der Ukraine und eine Änderung der ukrainischen Grenzen sind keine Themen, die zur Diskussion stehen sollten", sagte die Diplomatin in einer Diskussionsrunde in Washington. Kiew vertrete weiter die Position, den russisch-ukrainischen Krieg an der aktuellen Frontlinie zu stoppen. "Es mag detailliertere Gespräche darüber geben, wo genau diese Linie verläuft, aber das ist derzeit Teil dieses Dialogs", sagte Stefanischyna.
Trumps Plan für die Ukraine: Ein Deal, der Europa erzittern lässt
Ein Friedensplan, der die Ukraine schrumpft, Putin belohnt und Europa schwächt: Trumps 28 Punkte für ein Kriegsende klingen nach einer geopolitischen Zäsur. Die könnten die ganze Weltordnung verändern. Lesen Sie hier mehr dazu.
EU nennt Bedingungen für Ukraine-Friedensplan
Die Europäische Union knüpft ihre Unterstützung für einen Friedensplan für die Ukraine an Bedingungen. Ein solcher Plan müsse einen dauerhaften und gerechten Frieden bringen und sowohl die Ukraine als auch die EU einbeziehen, sagt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in Brüssel. Jeder Plan könne nur funktionieren, wenn die Ukraine und die Europäer an Bord seien, erklärt sie mit Blick auf einen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgelegten US-Vorschlag.
Umerow: US-Vorschläge werden sorgfältig geprüft
Die Ukraine prüft den Vorschlag der USA für eine Beendigung des Krieges, erwartet aber auch Respekt für ihre Position. "Wir prüfen sorgfältig alle Vorschläge unserer Partner und erwarten eine ebenso respektvolle Haltung gegenüber der Position der Ukraine", sagt Rustem Umerow, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine. Die Arbeit an den Vorschlägen werde auf technischer Ebene mit den US-Partnern fortgesetzt.
Swarovski liefert offenbar Zielfernrohre für Putins Armee
Das österreichische Unternehmen Swarovski liefert offenbar weiterhin Zielfernrohre nach Russland. Nach Berichten der Onlineplattform "Meduza" werden die Objekte auch in der dortigen Armee eingesetzt. Bei dem Konzern handelt es sich um den Hersteller der berühmten Schmucksteine, daneben gibt es eine High-End-Optiksparte. Lesen Sie hier mehr dazu.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters