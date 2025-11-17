Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach russischem Angriff: Zahl der Todesopfer erhöht sich weiter

Ein brennendes Gebäude in der ukrainischen Stadt Ternopil. Die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter. (Quelle: IMAGO/State Emergency Service of Ukraine/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Die Ukraine beklagt viele Opfer russischer Angriffe. Polens Luftabwehr befindet sich im höchsten Bereitschaftszustand. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 19. November

Nach russischem Angriff: Zahl der Todesopfer erhöht sich weiter

Nach einem schweren russischen Luftangriff auf die Stadt Ternopil im Westen der Ukraine hat sich nach Behördenangaben die Zahl der Todesopfer auf mindestens 25 Menschen erhöht. Es gebe nach den Angriffen auf Wohnviertel in der Stadt auch mindestens 73 Verletzte, darunter 15 Kinder, wie der Zivilschutzdienst bei Telegram mitteilte. Es seien zwei neunstöckige Gebäude getroffen und beschädigt worden.

Rettungskräfte holten Menschen aus den zerstörten Wohnungen, hatte Innenminister Ihor Klymenko zuvor mitgeteilt. Auf Bildern des Innenministeriums waren schwere Verwüstungen der Gebäude zu sehen. In der Nacht hatte es auch massive russische Angriffe im Gebiet um Charkiw gegeben. Dabei gab es ebenfalls mehr als 30 Verletzte.

Die ukrainische Flugabwehr zählte 442 Angriffe mit russischen Drohnen und mehr als 40 Attacken mit Marschflugkörpern. Das Land wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Korruptionsaffäre: Parlament in Kiew entlässt zwei Minister

Nach einem Korruptionsskandal im Energiesektor und damit einhergehenden Rücktrittsgesuchen hat das ukrainische Parlament Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk entlassen. Für die Absetzung der beiden stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit. Zuvor hatte die oppositionelle Fraktion Europäische Solidarität um Ex-Präsident Petro Poroschenko mit der Forderung nach einem kompletten Regierungsrücktritt das Rednerpult blockiert.

Erst nachdem Vizeregierungschef Taras Katschka sich Fragen der Abgeordneten gestellt hatte, kamen die Abstimmungen zustande. Haluschtschenko und Hryntschuk kamen selbst nicht in die Oberste Rada, das Parlament. Zuvor hatten beide nach einer Aufforderung durch Präsident Wolodymyr Selenskyj ihren Rücktritt eingereicht.

USA und Russland arbeiten wohl an Geheimplan

Die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine sind zum Stillstand gekommen. Anscheinend haben jetzt neue begonnen – jedoch ohne Kiew oder Europa. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mindestens neun Tote nach russischem Luftangriff in Ukraine