Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach russischem Angriff: Zahl der Todesopfer erhöht sich weiter
Die Ukraine beklagt viele Opfer russischer Angriffe. Polens Luftabwehr befindet sich im höchsten Bereitschaftszustand. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Nach russischem Angriff: Zahl der Todesopfer erhöht sich weiter
- Mindestens neun Tote nach russischem Luftangriff in Ukraine
- Polen lässt Kampfjets aufsteigen
- Ukraine greift Russland mit ATACMS-Raketen an
- Selenskyj möchte Friedensgespräche " wiederbeleben"
- 17-Jährige stirbt bei russischem Raketenangriff
- Russische Attacke trifft türkischen Tanker in der Ukraine
Mittwoch, 19. November
Nach russischem Angriff: Zahl der Todesopfer erhöht sich weiter
Nach einem schweren russischen Luftangriff auf die Stadt Ternopil im Westen der Ukraine hat sich nach Behördenangaben die Zahl der Todesopfer auf mindestens 25 Menschen erhöht. Es gebe nach den Angriffen auf Wohnviertel in der Stadt auch mindestens 73 Verletzte, darunter 15 Kinder, wie der Zivilschutzdienst bei Telegram mitteilte. Es seien zwei neunstöckige Gebäude getroffen und beschädigt worden.
Rettungskräfte holten Menschen aus den zerstörten Wohnungen, hatte Innenminister Ihor Klymenko zuvor mitgeteilt. Auf Bildern des Innenministeriums waren schwere Verwüstungen der Gebäude zu sehen. In der Nacht hatte es auch massive russische Angriffe im Gebiet um Charkiw gegeben. Dabei gab es ebenfalls mehr als 30 Verletzte.
Die ukrainische Flugabwehr zählte 442 Angriffe mit russischen Drohnen und mehr als 40 Attacken mit Marschflugkörpern. Das Land wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.
Korruptionsaffäre: Parlament in Kiew entlässt zwei Minister
Nach einem Korruptionsskandal im Energiesektor und damit einhergehenden Rücktrittsgesuchen hat das ukrainische Parlament Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk entlassen. Für die Absetzung der beiden stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit. Zuvor hatte die oppositionelle Fraktion Europäische Solidarität um Ex-Präsident Petro Poroschenko mit der Forderung nach einem kompletten Regierungsrücktritt das Rednerpult blockiert.
Erst nachdem Vizeregierungschef Taras Katschka sich Fragen der Abgeordneten gestellt hatte, kamen die Abstimmungen zustande. Haluschtschenko und Hryntschuk kamen selbst nicht in die Oberste Rada, das Parlament. Zuvor hatten beide nach einer Aufforderung durch Präsident Wolodymyr Selenskyj ihren Rücktritt eingereicht.
USA und Russland arbeiten wohl an Geheimplan
Die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine sind zum Stillstand gekommen. Anscheinend haben jetzt neue begonnen – jedoch ohne Kiew oder Europa. Mehr dazu lesen Sie hier.
Mindestens neun Tote nach russischem Luftangriff in Ukraine
Bei einem russischen Angriff im Westen der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj neun Menschen getötet worden. "Stand jetzt wurden Dutzende Menschen verletzt und traurigerweise neun Menschen getötet", erklärte Selenskyj am Mittwoch in Onlinediensten zu dem Angriff auf die Stadt Ternopil. Demnach wurden mehrere neunstöckige Wohngebäude getroffen.
Zuvor hatten die ukrainischen Behörden mindestens 36 Verletzte bei einem russischen Drohnenangriff im Osten des Landes gemeldet. In der Westukraine galt Luftalarm. In mehreren Regionen kam es infolge der Angriffe erneut zu Stromausfällen, wie das ukrainische Energieministerium meldete.
Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 hat Russland das Nachbarland nahezu täglich mit Raketen und Drohnen attackiert. Zuletzt verstärkten die russischen Streitkräfte inmitten des nahenden Winters ihre Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur.
Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Nach russischen Luftangriffen auf den Westen der Ukraine lässt Polen zur Sicherung seines Luftraums erneut Kampfjets aufsteigen. Auch bodengestützte Luftabwehr- und Radarüberwachungssysteme seien in den höchsten Bereitschaftszustand versetzt worden, teilt das Militär des Nato-Mitgliedstaates mit.
Die Flughäfen Rzeszów und Lublin im Südosten Polens wurden vorübergehend geschlossen, um dem Militär im Luftraum Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, wie die polnische Flugsicherungsbehörde mitteilte. In der Ukraine herrscht derweil nahezu im ganzen Land Luftalarm. Polen hat wegen russischer Angriffe auf die Westukraine bereits wiederholt Kampfjets zum Schutz des eigenen Luftraums eingesetzt.
Insider: Russland verramscht LNG-Gas an China
Der russische Gaskonzern Novatek verkauft einem Bericht zufolge Flüssigerdgas (LNG) aus seinem sanktionierten Projekt Arctic LNG 2 zu stark reduzierten Preisen an chinesische Abnehmer. Die Abschläge betragen demnach 30 bis 40 Prozent, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit den Verkäufen umgeht Russland die westlichen Sanktionen, die den Geldfluss aus Energiegeschäften für den Kreml unterbinden sollen.
Seit August habe es insgesamt 14 Lieferungen gegeben. Die erste Lieferung sei am 28. August zu einem Preis erfolgt, der drei bis vier Dollar unter dem asiatischen Referenzpreis von rund elf Dollar pro "million British thermal units" (mmBtu) (britische Wärmeeinheit) gelegen habe. Damit würden die Ladungen für 28 bis 32 Millionen Dollar verkauft, deutlich unter ihrem Marktwert von über 44 Millionen Dollar. Die Lieferungen erfolgen den Angaben zufolge an das Beihai-LNG-Terminal in Südchina, das vom staatlichen Infrastrukturmonopolisten PipeChina betrieben wird.
Spanien gibt Ukraine 300 Millionen Euro für Ausrüstung
Spanien wird der Ukraine ein neues Hilfspaket im Wert von 615 Millionen Euro für ihren Verteidigungskrieg gegen Russland zur Verfügung stellen. Rund 300 Millionen Euro des Pakets seien für "neue Verteidigungsausrüstung" vorgesehen, sagte der spanische Regierungschef Pedro Sánchez am Dienstag bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Madrid. "Euer Kampf ist unserer", sagte der spanische Regierungschef. Der "Neo-Imperialismus" des russischen Präsidenten Wladimir Putin versuche, "das Projekt Europa und alles, wofür es steht", zu schwächen, betonte Sánchez.
Viele Verletzte bei Angriff auf Charkiw
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw sind Berichten zufolge mehr als 30 Menschen verletzt worden. Die Attacke habe die Stadt in der Nacht getroffen, mehrere Gebäude beschädigt und Brände ausgelöst, teilten der Bürgermeister Ihor Terechow und die regionale Militärverwaltung laut ukrainischen Medien mit. Ein neunstöckiges Wohnhaus wurde nach einem Treffer evakuiert.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters