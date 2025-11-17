Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Russische Attacke fordert neun Tote

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert sich zu den Angriffen aus der Nacht. (Archivbild) (Quelle: Kirsty Wigglesworth/Pool AP/dpa/dpa-bilder)

Die Ukraine beklagt viele Opfer russischer Angriffe. Polens Luftabwehr befindet sich im höchsten Bereitschaftszustand. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 19. November

Mindestens neun Tote nach russischem Luftangriff in Ukraine

Bei einem russischen Angriff im Westen der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj neun Menschen getötet worden. "Stand jetzt wurden Dutzende Menschen verletzt und traurigerweise neun Menschen getötet", erklärte Selenskyj am Mittwoch in Onlinediensten zu dem Angriff auf die Stadt Ternopil. Demnach wurden mehrere neunstöckige Wohngebäude getroffen.

Zuvor hatten die ukrainischen Behörden mindestens 36 Verletzte bei einem russischen Drohnenangriff im Osten des Landes gemeldet. In der Westukraine galt Luftalarm. In mehreren Regionen kam es infolge der Angriffe erneut zu Stromausfällen, wie das ukrainische Energieministerium meldete.

Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 hat Russland das Nachbarland nahezu täglich mit Raketen und Drohnen attackiert. Zuletzt verstärkten die russischen Streitkräfte inmitten des nahenden Winters ihre Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur.

Polen lässt Kampfjets aufsteigen

Nach russischen Luftangriffen auf den Westen der Ukraine lässt Polen zur Sicherung seines Luftraums erneut Kampfjets aufsteigen. Auch bodengestützte Luftabwehr- und Radarüberwachungssysteme seien in den höchsten Bereitschaftszustand versetzt worden, teilt das Militär des Nato-Mitgliedstaates mit.

Die Flughäfen Rzeszów und Lublin im Südosten Polens wurden vorübergehend geschlossen, um dem Militär im Luftraum Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, wie die polnische Flugsicherungsbehörde mitteilte. In der Ukraine herrscht derweil nahezu im ganzen Land Luftalarm. Polen hat wegen russischer Angriffe auf die Westukraine bereits wiederholt Kampfjets zum Schutz des eigenen Luftraums eingesetzt.

Insider: Russland verramscht LNG-Gas an China

Der russische Gaskonzern Novatek verkauft einem Bericht zufolge Flüssigerdgas (LNG) aus seinem sanktionierten Projekt Arctic LNG 2 zu stark reduzierten Preisen an chinesische Abnehmer. Die Abschläge betragen demnach 30 bis 40 Prozent, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit den Verkäufen umgeht Russland die westlichen Sanktionen, die den Geldfluss aus Energiegeschäften für den Kreml unterbinden sollen.