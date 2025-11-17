Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Attacke trifft türkischen Tanker

Player wird geladen Im Video: Flammen schlagen meterhoch in den Himmel – unweit von der EU-Grenze. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Im ukrainischen Hafen Ismajil steht ein türkischer Frachter in Brand. Trump kündigt Sanktionen für den Handel mit Russland an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 17. November

Russische Attacke trifft türkischen Tanker in der Ukraine

Durch einen russischen Angriff auf den ukrainischen Donauhafen Ismajil ist ein Brand auf einem türkischen Tankschiff für Flüssigerdgas (LNG) ausgebrochen. Das ukrainische Ministerium für regionale Entwicklung in Kiew teilte mit, die Pumpvorrichtung auf dem Tanker sei getroffen worden. Die 16 Mann starke Crew der "Orinda" wurde nach türkischen Medienberichten von Bord gebracht.

Katastrophenschützer seien unter anderem mit Robotern zur Brandbekämpfung im Einsatz, teilte das Ministerium mit. Eine Notwendigkeit zur Evakuierung der Bevölkerung im Umkreis des Hafens gebe es nicht. Am rumänischen Donauufer nur wenige Hundert Meter entfernt wurden aber wegen der Explosionsgefahr die Dörfer Plauru und Ceatalchioi geräumt, wie dortige Medien berichteten.

Die ukrainischen Häfen an der Donau sind wichtig für den Export von Getreide und die Einfuhr von Energie. Sie werden deshalb immer wieder zum Ziel russischer Luftangriffe. Teile russischer Drohnen stürzen wiederholt auch im EU- und Nato-Nachbarstaat Rumänien ab. Dort läuft über den Hafen Constanta der Nachschub mit Militärgütern für die Ukraine.

Kreml: Hoffen auf baldigen neuen Putin-Trump-Gipfel

Der Kreml hat die grundsätzliche Bereitschaft zu einem neuen Gipfel von Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump signalisiert. Russland hoffe, dass ein solcher Gipfel stattfinden könne, sobald die nötigen Vorbereitungen dafür getroffen seien, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Derzeit könne man aber kaum vorhersagen, wann die Bedingungen für ein Treffen gegeben seien. "Aber wir sind natürlich alle daran interessiert, dass diese Bedingungen eher früher als später eintreten."

Beide Seiten seien sich einig, dass ein Gipfel tiefgreifende Vorbereitungen erfordere, um produktiv zu sein. Putin und Trump kamen zuletzt im August in Alaska zusammen. Ein für Oktober geplanter Gipfel in Budapest wurde von Trump kurzfristig abgesagt, weil er sich davon nicht viel versprach.

Russland setzt ehemaligen Ministerpräsidenten auf Terror-Liste