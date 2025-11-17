Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Attacke trifft türkischen Tanker
Im ukrainischen Hafen Ismajil steht ein türkischer Frachter in Brand. Trump kündigt Sanktionen für den Handel mit Russland an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 17. November
Russische Attacke trifft türkischen Tanker in der Ukraine
Durch einen russischen Angriff auf den ukrainischen Donauhafen Ismajil ist ein Brand auf einem türkischen Tankschiff für Flüssigerdgas (LNG) ausgebrochen. Das ukrainische Ministerium für regionale Entwicklung in Kiew teilte mit, die Pumpvorrichtung auf dem Tanker sei getroffen worden. Die 16 Mann starke Crew der "Orinda" wurde nach türkischen Medienberichten von Bord gebracht.
Katastrophenschützer seien unter anderem mit Robotern zur Brandbekämpfung im Einsatz, teilte das Ministerium mit. Eine Notwendigkeit zur Evakuierung der Bevölkerung im Umkreis des Hafens gebe es nicht. Am rumänischen Donauufer nur wenige Hundert Meter entfernt wurden aber wegen der Explosionsgefahr die Dörfer Plauru und Ceatalchioi geräumt, wie dortige Medien berichteten.
Die ukrainischen Häfen an der Donau sind wichtig für den Export von Getreide und die Einfuhr von Energie. Sie werden deshalb immer wieder zum Ziel russischer Luftangriffe. Teile russischer Drohnen stürzen wiederholt auch im EU- und Nato-Nachbarstaat Rumänien ab. Dort läuft über den Hafen Constanta der Nachschub mit Militärgütern für die Ukraine.
Kreml: Hoffen auf baldigen neuen Putin-Trump-Gipfel
Der Kreml hat die grundsätzliche Bereitschaft zu einem neuen Gipfel von Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump signalisiert. Russland hoffe, dass ein solcher Gipfel stattfinden könne, sobald die nötigen Vorbereitungen dafür getroffen seien, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Derzeit könne man aber kaum vorhersagen, wann die Bedingungen für ein Treffen gegeben seien. "Aber wir sind natürlich alle daran interessiert, dass diese Bedingungen eher früher als später eintreten."
Beide Seiten seien sich einig, dass ein Gipfel tiefgreifende Vorbereitungen erfordere, um produktiv zu sein. Putin und Trump kamen zuletzt im August in Alaska zusammen. Ein für Oktober geplanter Gipfel in Budapest wurde von Trump kurzfristig abgesagt, weil er sich davon nicht viel versprach.
Russland setzt ehemaligen Ministerpräsidenten auf Terror-Liste
Die russische Finanzaufsicht hat den ehemaligen Regierungschef Michail Kassjanow sowie den führenden Ökonomen Sergej Guriew auf die Terrorliste gesetzt. Kassjanow war unter Kremlchef Putin Ministerpräsident und wurde im Februar 2004 entlassen. 2022 kritisierte er die Invasion der Ukraine. Ein Jahr später wurde der zum Oppositionellen gewandelte Kassjanow von Behörden als ausländischer Agent eingestuft. Mittlerweile lebt Kassjanow im Exil. Auch Guriew lebt im Ausland, er ist Dekan der London Business School.
Kreml: Gespräche über weiteren Gefangenenaustausch
Nach Angaben des Kreml laufen Gespräche mit der Ukraine über einen möglichen weiteren Austausch von Kriegsgefangenen. Russland nennt jedoch keine Einzelheiten. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 haben beide Seiten mehrfach Gefangene ausgetauscht.
Ukraine: Ex-Präsident Poroschenko fordert Rücktritt der Regierung
Wegen des Korruptionsskandals in der Ukraine hat Ex-Präsident Petro Poroschenko weitere Rücktritte gefordert. "Es muss dieses gesamte korrupte Kabinett in voller Besetzung zurücktreten", sagte der Oppositionspolitiker in einer Videoansprache. Der Rücktritt von nur zwei Ministern sei eine Farce. Im bisher bekannten Teil mitgeschnittener Gespräche seien bereits fünf Regierungsvertreter aufgetaucht.
Poroschenko forderte eine neue Regierungskoalition. "Die neue Koalition, die alle patriotischen politischen Kräfte vereinen wird, muss eine Regierung der nationalen Rettung aus Fachleuten mit einwandfreiem Ruf bilden", sagte der Ex-Präsident, dessen Amtszeit zwischen 2014 und 2019 ebenso von Korruptionsskandalen überschattet gewesen ist. Ziel sei es, das Vertrauen der Gesellschaft in die Regierung wiederherzustellen und Destabilisierung der politischen Lage angesichts der Probleme an der Front im Krieg gegen den Angreifer Russland zu verhindern.
Einigung über Nutzung russischer Vermögen: Deutscher Europaminister "zuversichtlich"
In der Debatte um die Verwendung von in Europa eingefrorenen russischen Vermögen für Kredite an die Ukraine rechnet der deutsche Europastaatsminister Gunther Krichbaum mit einer Lösung beim nächsten EU-Gipfel im Dezember. Er sei "zuversichtlich", dass es gelingen werde, "eine Klärung herbeizuführen", sagte Krichbaum am Montag am Rande eines Treffens der Europaminister in Brüssel mit Blick auf die Bedenken Belgiens.
Die EU-Länder diskutieren seit Wochen über die Möglichkeiten zur weiteren Unterstützung der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich Ende Oktober nicht auf ein eindeutiges Ja zum Kommissionsvorschlag durchringen können, in Belgien eingefrorene russische Zentralbank-Gelder für sogenannte Reparationsdarlehen für Kiew zu nutzen. Vor allem Belgien zögert mit seiner Zustimmung, weil es rechtliche Konsequenzen und russische Vergeltung fürchtet.
Krichbaum sagte, den Bedenken Belgiens "muss man auch nachgehen, dem muss man auf den Grund gehen, das muss man klären". Zu eventuellen Fortschritten bei den Verhandlungen äußerte er sich nicht. "Die Gespräche laufen", sagte der Staatsminister lediglich. Es gelte, beim EU-Gipfeltreffen im Dezember "eine Lösung zu finden".
Interfax: Betrieb an russischem Ölhafen läuft nach Angriff wieder
Der russische Schwarzmeerhafen Noworossijsk hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax den Öl-Umschlag wieder aufgenommen. Alle Vorgänge zur Annahme und zum Weitertransport von kasachischem Öl laufen demnach wieder. Der Betrieb war nach einem ukrainischen Angriff für zwei Tage ausgesetzt worden.
Selenskyj und Macron unterzeichnen "historisches" Abkommen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Präsident Emmanuel Macron haben ein nach eigenen Angaben "historisches" Abkommen unterzeichnet. Dabei handelt es sich um eine Absichtserklärung über den Erwerb französischer Verteidigungsgüter durch die Ukraine, die auch einen Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets vorsieht, wie Selenskyj dem französischen Sender LCI sagte. Lesen Sie hier mehr dazu.
Hier lesen Sie ältere Nachrichten zum Krieg in der Ukraine.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters