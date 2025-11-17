Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland übergibt 1.000 Leichen an Ukraine
Die Ukraine erhält 1.000 Leichen aus Russland. Der Friedensplan der USA und Russland löst unterschiedliche Reaktionen aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 20. November
Wie der Friedensplan der USA und Russland zustande kam
Internationale Medien berichten über einen angeblichen neuen Friedensplan für die Ukraine. Die Entstehung des Papiers ist pikant.
Ukraine: Russland übergibt Leichen von 1.000 Soldaten
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben 1.000 Leichen aus Russland erhalten, bei denen es sich russischen Angaben zufolge um die sterblichen Überreste gefallener ukrainischer Soldaten handelt. Ermittler und Experten sollen nun alle notwendigen Untersuchungen vornehmen und die Leichen identifizieren, wie das Kiewer Koordinationszentrum für Kriegsgefangene mitteilt.
Seit Beginn des Krieges haben beide Seiten wiederholt die sterblichen Überreste von Soldaten ausgetauscht. Die Ukraine hat Russland zuvor jedoch vorgeworfen, Leichen in ungeordneter Weise zurückzugeben und teilweise tote russische Soldaten zu übergeben. Moskau hat dies zurückgewiesen.
So reagieren EU-Politiker auf den Friedensplan
Die USA und Russland haben wohl einen Plan erarbeitet, mit dem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden soll. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.
Russland stellt neuen Kampfjet vor
Russlands staatlicher Rüstungskonzern Rostec hat auf der Luftfahrtmesse Dubai Airshow einen neuen Kampfjet vorgestellt. SU-57E heißt die Exportvariante der Sukhoi Su-57 Felon, die in Dubai zu sehen ist. Erste Käufer im Ausland hat der Konzern wohl bereits gefunden.
Insider offenbart Russlands Manipulation im Ukraine-Krieg
Putins Militär belügt sich wohl selbst mit angeblichen Erfolgen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das legt der Bericht eines ehemaligen Militärkartografen nahe. Lesen Sie hier mehr dazu.
22 Ukrainer nach russischem Luftangriff noch vermisst
Nach den schweren russischen Luftangriffen am Vortag suchen Rettungstrupps in der westukrainischen Stadt Ternopil immer noch nach möglichen Überlebenden. 22 Menschen würden noch vermisst, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Rund 230 Rettungshelfer seien im Einsatz, teilweise könnten sie wegen der Einsturzgefahr nur mit Händen den Schutt wegräumen. Nach jetzigem Stand sei bekannt, dass es 26 Tote gebe, darunter drei Kinder, aktualisierte Selenskyj die Opferzahlen. Zuvor war von 25 Toten die Rede.
Russland hatte bei einem der schwersten Luftangriffe seit Wochen in der Nacht zum Mittwoch Dutzende Raketen und Marschflugkörper und knapp 500 Drohnen auf die Ukraine gefeuert. In Ternopil wurden zwei neunstöckige Wohnhäuser schwer beschädigt. Das eingeschlagene Geschoss wurde von der ukrainischen Luftwaffe als Marschflugkörper vom Typ Ch-101 identifiziert. Er sei von einem strategischen Bomber über russischem Gebiet gestartet worden.
Ungarn fordert Stopp von EU-Hilfen für Ukraine wegen Korruption
Die Europäische Union sollte nach Ansicht des ungarischen Außenministers Peter Szijjarto jegliche Finanzhilfen an die Ukraine wegen der jüngsten Korruptionsaffäre des Landes einstellen. "Es gibt eine Kriegs-Mafia, ein korruptes System in der Ukraine", sagte Szijjarto in Brüssel. Es sei "verrückt", dass die Präsidentin der Europäischen Kommission weitere 100 Milliarden Euro in die Ukraine schicken wolle, anstatt die Zahlungen zu stoppen.
Szijjarto bezog sich mit seinen Äußerungen auf die Ermittlungen des ukrainischen Nationalen Antikorruptionsbüros, demzufolge es um ein mutmaßliches Schmiergeldsystem im Volumen von rund 87 Millionen Euro geht, in das hochrangige Beamte des Energiesektors verwickelt sein sollen. Szijjarto fügt hinzu, dass die Aussicht für die Ukraine nicht positiv sei, alles andere sei eine Illusion. Sein Land werde deshalb die Friedensinitiativen von US-Präsident Donald Trump unterstützen.
Wadephul: Ukraine und Europa bei Friedenslösung einbeziehen
Bundesaußenminister Johann Wadephul begrüßt jede Initiative, die zu einer Waffenruhe in der Ukraine und anschließenden Friedensverhandlungen führen könnte. Voraussetzung dafür sei aber die Einbeziehung der Regierung in Kiew und auch der Europäer insgesamt, sagte Wadephul bei seiner Ankunft zu einem Ministertreffen in Brüssel mit Blick auf den jüngsten US-Vorstoß. Erste Voraussetzung sei aber, dass Russland seinen aggressiven Krieg beende. "Nur so kann ein belastberer Frieden erreicht werden."
Kanzleramtschef kritisiert angeblichen Ukraine-Plan der USA
Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat den angeblichen US-Friedensplan für die Ukraine kritisiert. "Es mutet etwas an, als ob (Russlands Präsident Wladimir) Putin damit Kriegsziele erreichen könnte, die er auf dem Schlachtfeld nicht erreicht hat. Und das wäre sicherlich ein Ergebnis, das nicht akzeptabel wäre", sagte Frei in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv.
Kallas: Friedensplan für die Ukraine kann es nur mit Europa und Kiew geben
Angesichts eines neuen US-Friedensplans für die Ukraine hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas die Beteiligung Kiews und Brüssels angemahnt. "Damit jedweder Friedensplan funktioniert, müssen die Ukrainer und die Europäer an Bord sein", sagte Kallas am Donnerstag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel zu Journalisten. Die Europäer begrüßten "jede Bemühung" für einen "langfristigen Frieden", betonte sie.
In dem Konflikt gebe es "einen Angreifer und ein Opfer", sagte Kallas mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.
Ukraine: Haben einen der Butscha-Schlächter identifiziert
Die Ukraine hat erstmals einen russischen Kommandeur als Verdächtigen für einige der Tötungen im Kiewer Vorort Butscha im Jahr 2022 identifiziert. Der Zugführer der 76. Luftlandedivision sei für 17 Tötungen und vier Fälle von Misshandlungen verantwortlich, die von Truppen unter seinem Kommando begangen wurden, teilte die internationale Rechtsstiftung Global Rights Compliance am Mittwoch unter Berufung auf ukrainische Ermittlungsunterlagen mit. Dies sei ein entscheidender Schritt zur Aufklärung der Befehlskette hinter den Massenhinrichtungen von Zivilisten, erklärte der stellvertretende ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Leschtschenko.
