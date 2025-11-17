Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine greift Russland mit ATACMS-Raketen an
Die ukrainische Armee greift Ziele im russischen Hinterland an. Selenskyj reist in die Türkei, um Friedensgespräche voranzutreiben. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Ukraine greift Russland mit ATACMS-Raketen an
- Selenskyj will Friedensgespräche "wiederbeleben"
- 17-Jährige stirbt bei russischem Raketenangriff
- Russische Attacke trifft türkischen Tanker in der Ukraine
- Kreml: Hoffen auf baldigen Putin-Trump-Gipfel
- Ukraine: Ex-Präsident Poroschenko fordert Rücktritt der Regierung
Dienstag, 18. November
Ukraine greift Russland mit ATACMS-Raketen an
Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben militärische Ziele in Russland mit ATACMS-Raketen angegriffen. Der Generalstab in Kiew bezeichnet dies als eine "bedeutende Entwicklung". "Der Einsatz von Langstreckenwaffen, einschließlich Systemen wie ATACMS, wird fortgesetzt", heißt es in einer Erklärung.
Bei den ATACMS handelt es sich um von den USA gelieferte Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Die US-Regierung unter Präsident Biden hatte sich lange gesträubt, Kiew die Raketen zu liefern. Einige Exemplare soll die Ukraine im Sommer 2024 erhalten haben. Unklar ist, ob die US-Regierung von Donald Trump der Ukraine weitere ATACMS geliefert hat.
Inzwischen greift die ukrainische Armee Ziele in Russland immer häufiger mit Langstreckenwaffen aus heimischer Produktion an, zum Beispiel mit dem selbst entwickelten Marschflugkörper Flamingo. Zudem verfügt die Ukraine über eine breite Palette an Langstreckendrohnen. Diese sind aber weniger effektiv als Raketen, da sie langsamer fliegen und weniger Sprengstoff ins Ziel tragen können.
Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor
Russland hat den geplanten Verkauf französischer Rafale-Kampfjets an die Ukraine scharf kritisiert und Frankreich Kriegstreiberei vorgeworfen. "Paris trägt nicht zum Frieden bei, sondern schürt militaristische und kriegsfördernde Gefühle", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau auf eine Frage der Nachrichtenagentur AFP. "Egal, welche Flugzeuge an das Kiewer Regime verkauft werden, dies wird die Situation an der Front nicht ändern und die Dynamik nicht beeinflussen", fügte Peskow hinzu.
Klingbeil: Haben mit China keinen Konsens zum Ukraine-Krieg
Deutschland und China ziehen in der Russland-Politik nicht an einem Strang. Vize-Kanzler Lars Klingbeil sagt in Peking, er habe sich mit der chinesischen Regierung über den russischen Angriff auf die Ukraine ausgetauscht. "Man kommt dort nicht zwingend zu einer gemeinsamen Position." Er habe die Erwartung deutlich gemacht, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend machen müsse, um den Krieg zu stoppen.
Besatzer: Ukraine beschießt Stromnetz im Gebiet Donezk
Ukrainische Drohnenangriffe sollen nach Angaben der Besatzungsverwaltung große Schäden am Stromnetz im russisch besetzten Teil des Gebiets Donezk verursacht haben. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef Denis Puschilin teilte auf Telegram mit, dass etwa 65 Prozent der Verbraucher ohne Strom seien. In der Folge seien in vielen Ortschaften auch Fernwärme und Wasser ausgefallen. Schulen und Kindergärten sollten nur dort öffnen, wo geheizt werde.
Der ukrainische Angriff in der Nacht auf Dienstag traf Puschilins Angaben zufolge die Wärmekraftwerke von Sujiwka und Starobeschewe. Schon in der Nacht zuvor soll es Attacken gegeben haben: Am Montag sollen im russisch besetzten Teil des Gebiets Donezk etwa 500.000 Menschen vorübergehend ohne Strom gewesen sein. Die ukrainische Seite äußerte sich nicht zu den Angriffen.
Insider: Auch US-Gesandter nimmt an Gesprächen in Istanbul teil
An den geplanten Gesprächen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in der Türkei soll auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff teilnehmen. Dies verlautete aus türkischen Regierungskreisen. Selenskyj hatte zuvor angekündigt, nach seinem Besuch in Spanien am Dienstag in die Türkei zu reisen.
Selenskyj will Friedensgespräche "wiederbeleben"
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich mit einem Besuch in der Türkei um die Wiederbelebung der Friedensgespräche mit Russland bemühen. Selenskyj werde am Mittwoch in Ankara vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan empfangen, sagte ein ukrainischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Ziel sei es, die USA wieder in die Friedensbemühungen einzubinden. Der Kreml erklärte, es werde kein russischer Regierungsvertreter in die Türkei reisen.
Die Ukraine bemühe sich darum, "die Verhandlungen wiederzubeleben, und wir haben Lösungen entwickelt, die wir unseren Partnern vorschlagen werden", schrieb Selenskyj in Onlinenetzwerken. Ein weiteres Ziel sei es, den Austausch von Kriegsgefangenen wieder aufzunehmen. Die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung, die auch von US-Präsident Donald Trump vorangetrieben wurden, blieben bislang erfolglos.
Wadephul mahnt von Serbien pro-ukrainischen Kurs an
Bundesaußenminister Johann Wadephul fordert von Serbien ein klares Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Dies sei auch eine Voraussetzung dafür, dass das Westbalkanland in die Europäische Union aufgenommen werden könne, sagte Wadephul nach einem Treffen mit dem serbischen Außenminister Marko Duric am Dienstag in Belgrad.
Duric bekannte sich zu einem klar europäischen Kurs. "Serbien wünscht sich, möglichst bald ein EU-Mitglied zu werden." Die EU-Mitgliedschaft sei für Serbien ein "strategisches Ziel". Wadephul begrüßte dies. "Ich halte das für glaubwürdig und unterstütze das nachdrücklich", sagte der Minister, mahnte von der Regierung in Belgrad aber zudem weitere Reformen an.
Selenskyj trifft in Spanien König und Regierungschef
Wolodymyr Selenskyj hat sich zum Auftakt eines Besuchs in Spanien mit Parlamentspräsidentin Francina Armengol und Senatspräsident Pedro Rollán getroffen. Nach dem Besuch des Madrider "Congreso de los Diputados" und einem anschließenden Treffen mit Vertretern der spanischen Rüstungsindustrie wird der Präsident der Ukraine zunächst von König Felipe VI. und am späten Nachmittag auch von Ministerpräsident Pedro Sánchez empfangen.
Eine Unterzeichnung von Abkommen ist im Rahmen des dritten Spanien-Besuchs von Selenskyj nicht vorgesehen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs werde es aber "eine Gelegenheit sein, Spaniens Verpflichtung gegenüber der Ukraine in allen Bereichen zu bekräftigen", teilte die Regierung in Madrid mit. Nach dem Treffen zwischen Sánchez und Selenskyj steht am frühen Abend eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Programm.
Ukrainischer Sender: Gebäude bei russischem Angriff beschädigt
In Dnipro ist das Gebäude des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne bei einem russischen Drohnenangriff beschädigt worden. Es sei ein Feuer ausgebrochen, Fenster und Türen seien zerborsten und das Dach des Gebäudes, in dem auch der Radiosender Dnipro seinen Sitz hat, sei beschädigt worden, teilt Suspilne auf Telegram mit. Der Sender veröffentlichte ein Foto, das ein klaffendes Loch in den Betonböden eines Gebäudes zeigt, durch das freiliegende Metallarmierungsstäbe, herabhängende Drähte und eingestürzte Deckenplatten sichtbar sind. Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich keine Mitarbeiter in dem Gebäude aufgehalten.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters