Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine greift Russland mit ATACMS-Raketen an

ATACMS-Raketen aus den USA (Archivbild): Die Ukraine greift damit auch Ziele im russischen Hinterland an. (Quelle: U.S. Army / Avalon/imago-images-bilder)

Die ukrainische Armee greift Ziele im russischen Hinterland an. Selenskyj reist in die Türkei, um Friedensgespräche voranzutreiben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 18. November

Ukraine greift Russland mit ATACMS-Raketen an

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben militärische Ziele in Russland mit ATACMS-Raketen angegriffen. Der Generalstab in Kiew bezeichnet dies als eine "bedeutende Entwicklung". "Der Einsatz von Langstreckenwaffen, einschließlich Systemen wie ATACMS, wird fortgesetzt", heißt es in einer Erklärung.

Bei den ATACMS handelt es sich um von den USA gelieferte Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Die US-Regierung unter Präsident Biden hatte sich lange gesträubt, Kiew die Raketen zu liefern. Einige Exemplare soll die Ukraine im Sommer 2024 erhalten haben. Unklar ist, ob die US-Regierung von Donald Trump der Ukraine weitere ATACMS geliefert hat.

Inzwischen greift die ukrainische Armee Ziele in Russland immer häufiger mit Langstreckenwaffen aus heimischer Produktion an, zum Beispiel mit dem selbst entwickelten Marschflugkörper Flamingo. Zudem verfügt die Ukraine über eine breite Palette an Langstreckendrohnen. Diese sind aber weniger effektiv als Raketen, da sie langsamer fliegen und weniger Sprengstoff ins Ziel tragen können.

Rafale-Verkauf an Ukraine: Moskau wirft Paris Kriegstreiberei vor

Russland hat den geplanten Verkauf französischer Rafale-Kampfjets an die Ukraine scharf kritisiert und Frankreich Kriegstreiberei vorgeworfen. "Paris trägt nicht zum Frieden bei, sondern schürt militaristische und kriegsfördernde Gefühle", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau auf eine Frage der Nachrichtenagentur AFP. "Egal, welche Flugzeuge an das Kiewer Regime verkauft werden, dies wird die Situation an der Front nicht ändern und die Dynamik nicht beeinflussen", fügte Peskow hinzu.

Klingbeil: Haben mit China keinen Konsens zum Ukraine-Krieg

Deutschland und China ziehen in der Russland-Politik nicht an einem Strang. Vize-Kanzler Lars Klingbeil sagt in Peking, er habe sich mit der chinesischen Regierung über den russischen Angriff auf die Ukraine ausgetauscht. "Man kommt dort nicht zwingend zu einer gemeinsamen Position." Er habe die Erwartung deutlich gemacht, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend machen müsse, um den Krieg zu stoppen.

