Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainischer Verteidigungsminister empfängt US-Militärdelegation

Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal (Archivbild): Der Besuch der US-Militärs wird als Taktik Washingtons gewertet. (Quelle: IMAGO/Bahmut Pavlo/Ukrinform/Abaca/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Polen reagiert mit härte auf den Anschlag auf eine Bahnstrecke. Die Ukraine beklagt viele Opfer russischer Angriffe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 19. November

Ukrainischer Verteidigungsminister empfängt US-Militärdelegation

Eine US-Militärdelegation führt Gespräche in Kiew inmitten von Nachrichten über einen neuen amerikanisch-russischen Plan für ein Ende des über dreieinhalbjährigen Kriegs. Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal berichtete von einem Treffen mit Daniel Driscoll, dem für das Heer zuständigen Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium.

Die Ukraine sei für die USA ein verlässlicher Partner, sagte Schmyhal der Delegation nach eigenen Angaben. Er habe den Gästen neue Entwicklungen der ukrainischen Drohnentechnik vorgestellt, wie er auf Telegram schrieb.

Neben dem Zivilbeamten Driscoll gehören der Delegation nach US-Medienberichten drei Generäle und andere Offiziere an. Sie sollen auch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen, der am Mittwochabend von einer mehrtägigen Auslandsreise in die Ukraine zurückkehrte. Der Besuch der Pentagon-Delegation wird als Taktik der USA gedeutet, das Gespräch mit Kiew auf militärische Fragen zu verlagern. Dort sieht es derzeit nicht gut aus für die ukrainische Armee, sie muss an vielen Stellen vor russischen Dauerangriffen zurückweichen.

Insider: Trumps Ukraine-Gesandter Kellogg will im Januar gehen

Der Ukraine-Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Keith Kellogg, will Insidern zufolge sein Amt im Januar niederlegen. Dies will die Nachrichtenagentur Reuters von vier Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen, erfahren haben. Sondergesandte müssen vom Senat bestätigt werden, um länger als 360 Tage im Amt zu bleiben. Kellogg gilt als wichtiger Fürsprecher der Ukraine in der Trump-Regierung.

Selenskyj will sich nicht zum US-Friedensplan äußern