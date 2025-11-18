Krieg in der Ukraine Die Schlinge zieht sich zu
Die ukrainische Armee verstärkt im Krieg gegen Russland ihre Verteidigung in der umkämpften Stadt Pokrowsk. Doch dafür muss die Ukraine Truppen von anderen Frontabschnitten abziehen – und der Kreml nutzt diese Schwäche.
Sie kamen im Nebel. Die russische Armee nutzte das Herbstwetter aus, um mit Motorrädern und zivilen Fahrzeugen in die ukrainische Stadt Pokrowsk einzudringen. In den vergangenen Kriegsjahren galt die Schlammzeit im Herbst als Phase des Stillstands, weil das Wetter motorisierte Vorstöße an der Front oft unmöglich machte. Doch eines hat sich geändert: Beide Seiten benutzen weniger Panzer, weil diese von Drohnenschwärmen schnell ausgeschaltet werden. Stattdessen rücken die russischen Soldaten im Nebel vor, um sich vor den Drohnen zu schützen.
Schwere Kämpfe toben aktuell besonders im Raum Pokrowsk. Die Lage in der Bergbaustadt mit ehemals 60.000 Einwohnern ist unklar. Nur eines steht fest: Noch immer ist es den Truppen von Wladimir Putin nicht gelungen, Pokrowsk einzunehmen. Zwar operieren russische Einheiten im gesamten Stadtgebiet, aber die Ukraine eben auch, und die Verteidiger sollen weiter das Zentrum der Stadt halten. In jedem Fall tobt ein blutiger Häuserkampf.
Videos von Aufklärungsdrohnen, die ukrainische und russische Militärblogger in sozialen Netzwerken teilen, offenbaren einen Teil der Realität in Pokrowsk und der benachbarten Stadt Myrnohrad. Es ist ein Inferno. Die russische Artillerie beschießt die urbanen Zentren, Kampfflugzeuge lassen Gleitbomben auf ukrainische Stellungen fallen. Diese Bilder zeigen: Für die Verteidiger muss die Lage am Boden ein Albtraum sein.
Aber das ist nicht das einzige Problem. Auch wenn Russland die Städte nicht eingekesselt hat, sind die ukrainischen Nachschubwege unter russischem Beschuss. Militäranalysten bezweifeln, dass es für die Ukraine militärisch noch lange Sinn ergibt, Pokrowsk zu verteidigen. Aber der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj folgt auch einer politischen Logik, die jedoch zunehmend gefährlich für die Soldaten in Pokrowsk und Myrnohrad werden könnte.
Selenskyj ist unter Druck
Dass die Lage für die Ukraine an dem Frontabschnitt prekär ist, das gibt auch Kiew zu. So hat ein russischer Angriff auf Pokrowsk im Schutz des Nebels nach Angaben der dort eingesetzten Verteidiger vergangene Woche teilweise Erfolg gehabt. Das 7. Luftlandekorps der ukrainischen Armee teilte mit, es sei zwar gelungen, einige der eingesetzten leichten Fahrzeuge zu zerstören. Trotzdem seien Feinde in die Stadt eingedrungen, nach denen gesucht werde, um sie auszuschalten.
Die Darstellungen der Kriegsparteien gehen ansonsten weit auseinander. Die Ukraine spricht von Hunderten Russen in der Stadt. Beobachter gehen von deutlich höheren Zahlen und einer weitgehenden russischen Kontrolle über die Stadt aus. Derweil ist unklar, mit wie vielen Kräften die Ukraine die Stadt weiterhin hält. Als gesichert gilt lediglich, dass die Russen in der Überzahl sind, aber dass Putins Truppen bei ihren Angriffen massive Verluste erleiden.
Das ist ein Kalkül der ukrainischen Militärführung. Sie nutzt die urbanen Verteidigungsstellungen aus, um der russischen Armee möglichst hohe Verluste zuzufügen. Denn eines liegt auf der Hand: Die Schlacht um Pokrowsk wird den Krieg nicht entscheiden. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Ukrainer sich irgendwann an Verteidigungslinien weiter westlich zurückziehen werden. Je länger ukrainische Soldaten Pokrowsk halten, desto mehr Zeit hat die Ukraine für den Ausbau der Verteidigungsanlagen.
Die ukrainische Führung betonte mehrfach, dass in Pokrowsk das Verhältnis zwischen Verlusten der Ukraine und Russland besonders gut für die Verteidiger sei. Auch deshalb gab Kiew am Dienstag bekannt, dass die ukrainische Führung weitere Soldaten zur Verteidigung in die Stadt entsenden möchte. Das hat auch politische Gründe. Pokrowsk gilt als Symbol für den Widerstand der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Das Land verlöre dann nach fast vier Jahren Kampf ein weiteres großes Stück im Westen des Gebiets Donezk.
Innenpolitisch steht die ukrainische Regierung von Selenskyj aktuell wegen eines Korruptionsskandals in der Kritik, ein Verlust von Pokrowsk wäre auch ein Schlag für die Kriegsmoral. Außenpolitisch wollte Kiew mit der Verteidigung der Stadt auch den USA und den Europäern zeigen, dass die milliardenschweren Waffenlieferungen dem Land helfen, sein Gebiet zu verteidigen.
Ergibt die Verteidigung von Pokrowsk noch Sinn?
Dementsprechend sind die politischen Gründe für die Ukraine zahlreich, Pokrowsk zu verteidigen. Militärisch hat die Stadt dagegen für die ukrainische Armee ihre strategische Bedeutung längst verloren, weil sie nicht mehr als logistische Drehscheibe fungiert. Lediglich Russland könnte Pokrowsk als Logistikpunkt benutzen, wenn Putins Truppen die Stadt erobern und teilweise wieder aufbauen sollten.
Zwar kamen die russischen Angreifer in der vergangenen Woche im Südosten kaum noch voran. Aber für die Ukraine ist die Verteidigung von Pokrowsk letztlich mit großen Risiken verbunden.
Einerseits droht laut Militäranalysten wahrscheinlich Tausenden ukrainischen Soldaten in Pokrowsk und Myrnohrad die Einkesselung. Die Ukraine leidet unter Personalproblemen, muss deswegen besonders Acht auf die Sicherheit ihrer Kräfte geben. Deshalb darf Selenskyj nicht den Punkt verpassen, an dem eine Evakuierung der Städte nicht mehr oder nur unter sehr hohen Verlusten möglich ist.
Darüber hinaus zeigt sich schon jetzt, dass die ukrainische Armee andere Frontabschnitte vernachlässigen muss. So will Russland nach eigenen Angaben bei seinem Vormarsch in der südostukrainischen Region Saporischschja die beiden Ortschaften Mala Tokmatschka und Riwnopillja eingenommen haben. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Damit gerieten die südlichen Städte Huljajpole und Orichiw in Gefahr, Ziel russischer Zangenangriffe zu werden. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.
Ziel des russischen Vorstoßes ist es, die Kontrolle über die gesamte Region Saporischschja zu erlangen. Ferner will Moskau den gesamten Donbass, zu dem Donezk und Luhansk gehören, sowie die gesamte Region Cherson kontrollieren. Russland hat alle vier ukrainischen Regionen bereits im September 2022 völkerrechtswidrig annektiert.
Russland will Front überdehnen
Die ukrainische Armee steht also vor der Herausforderung, die Verteidigung in der Region Donezk zu verstärken und gleichzeitig den Rest der Front unter dem intensiven Artillerie- und Drohnenbeschuss hochmobiler russischer Einheiten stabil zu halten. Ukrainischen Soldaten und Kommandeuren zufolge reichen die eigenen Truppen nicht aus, um alle Verteidigungsstellungen zu halten.
Seit dem Vordringen in die Region Dnipropetrowsk Ende Juni seien die russischen Streitkräfte dort und in der benachbarten Region Saporischschja an einer relativ breiten Front um mindestens 30 Kilometer vorgerückt, hieß es unter Berufung auf pro-ukrainische Analysten. Putin verfolgt das Ziel, eine Überdehnung der aufgrund von Soldatenmangel ohnehin ausgedünnten ukrainischen Linien zu erreichen.
Mit der angewendeten Nadelstichtaktik soll dann letztendlich ein Frontdurchbruch erzielt und wieder in einen Bewegungskrieg übergegangen werden. Momentan scheint diese Strategie zumindest punktuell erfolgreich zu sein.
Letztlich setzen beide Seiten in dem Abnutzungskrieg weiterhin auf eine Erschöpfung des Gegners. Doch stehen die ukrainischen Chancen auf einen Erfolg ungleich schlechter als die der russischen Seite. Hauptproblem für Kiew ist, motivierte Soldaten für die Fortsetzung der Kampfhandlungen zu finden. Im Oktober wurden dabei von der Staatsanwaltschaft über 21.000 Fälle von Fahnenflüchtigen und unerlaubten Entfernungen von der Truppe dokumentiert.
Auch technisch gerät die ukrainische Seite weiter ins Hintertreffen. Der russischen Armee gelingt es immer öfter, mit ihren Drohnen die Lufthoheit auch kilometerweit hinter der Frontlinie zu erringen, wodurch der Nachschub für die ukrainischen Einheiten immens erschwert wird. Das alles sind in diesem langen Krieg nur Momentaufnahmen. Aber sie zeigen: Die Ukraine braucht wieder mehr Engagement des Westens, um abseits der Angriffe auf die Ölindustrie in Russland Putin auch an der Front wieder unter Druck setzen zu können.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und rtr