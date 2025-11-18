Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die ukrainische Armee verstärkt im Krieg gegen Russland ihre Verteidigung in der umkämpften Stadt Pokrowsk. Doch dafür muss die Ukraine Truppen von anderen Frontabschnitten abziehen – und der Kreml nutzt diese Schwäche.

Sie kamen im Nebel. Die russische Armee nutzte das Herbstwetter aus, um mit Motorrädern und zivilen Fahrzeugen in die ukrainische Stadt Pokrowsk einzudringen. In den vergangenen Kriegsjahren galt die Schlammzeit im Herbst als Phase des Stillstands, weil das Wetter motorisierte Vorstöße an der Front oft unmöglich machte. Doch eines hat sich geändert: Beide Seiten benutzen weniger Panzer, weil diese von Drohnenschwärmen schnell ausgeschaltet werden. Stattdessen rücken die russischen Soldaten im Nebel vor, um sich vor den Drohnen zu schützen.

Schwere Kämpfe toben aktuell besonders im Raum Pokrowsk. Die Lage in der Bergbaustadt mit ehemals 60.000 Einwohnern ist unklar. Nur eines steht fest: Noch immer ist es den Truppen von Wladimir Putin nicht gelungen, Pokrowsk einzunehmen. Zwar operieren russische Einheiten im gesamten Stadtgebiet, aber die Ukraine eben auch, und die Verteidiger sollen weiter das Zentrum der Stadt halten. In jedem Fall tobt ein blutiger Häuserkampf.

Videos von Aufklärungsdrohnen, die ukrainische und russische Militärblogger in sozialen Netzwerken teilen, offenbaren einen Teil der Realität in Pokrowsk und der benachbarten Stadt Myrnohrad. Es ist ein Inferno. Die russische Artillerie beschießt die urbanen Zentren, Kampfflugzeuge lassen Gleitbomben auf ukrainische Stellungen fallen. Diese Bilder zeigen: Für die Verteidiger muss die Lage am Boden ein Albtraum sein.

Aber das ist nicht das einzige Problem. Auch wenn Russland die Städte nicht eingekesselt hat, sind die ukrainischen Nachschubwege unter russischem Beschuss. Militäranalysten bezweifeln, dass es für die Ukraine militärisch noch lange Sinn ergibt, Pokrowsk zu verteidigen. Aber der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj folgt auch einer politischen Logik, die jedoch zunehmend gefährlich für die Soldaten in Pokrowsk und Myrnohrad werden könnte.

Selenskyj ist unter Druck

Dass die Lage für die Ukraine an dem Frontabschnitt prekär ist, das gibt auch Kiew zu. So hat ein russischer Angriff auf Pokrowsk im Schutz des Nebels nach Angaben der dort eingesetzten Verteidiger vergangene Woche teilweise Erfolg gehabt. Das 7. Luftlandekorps der ukrainischen Armee teilte mit, es sei zwar gelungen, einige der eingesetzten leichten Fahrzeuge zu zerstören. Trotzdem seien Feinde in die Stadt eingedrungen, nach denen gesucht werde, um sie auszuschalten.