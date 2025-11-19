Selenskyj will Gespräche Ein Akt der Verzweiflung?

Von t-online , wan Aktualisiert am 19.11.2025 - 07:25 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wolodymyr Selenskyj in Spanien: Er will wieder diplomatische Initiativen anstoßen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Alberto Gardin/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Ukraine möchte wieder Gespräche mit Russland führen. Fraglich ist, ob es dabei um mehr geht als Kriegsgefangene.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den diplomatischen Prozess zur Beendigung des Krieges mit Russland "reaktivieren". Es sei wichtig, hierfür Unterstützung zu haben, sagt er auf einer Pressekonferenz in Madrid an der Seite des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez.

Er habe vor, mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan darüber zu beraten, wie es einen gerechten Frieden geben könne, sagt Selenskyj später. Das türkische Außenministerium teilte mit, dass Selenskyj am Mittwoch in Ankara erwartet wird. Berichte, wonach an den Beratungen auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff teilnehmen soll, wurden vom Außenministerium in Ankara zurückgewiesen: Erdoğan werde nur mit Selenskyj sprechen. Im Frühjahr 2022 und Anfang dieses Jahres war die Türkei Gastgeber für Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands, die jedoch nicht zu einem Ende der Kämpfe führten.

Ukraine: Gespräche wegen "harter Haltung Moskaus" ausgesetzt

Der ukrainische Staatschef sagte indes nicht, ob er direkte ukrainisch-russische Gespräche anstrebt. Als einziges Detail nannte er: "Wir arbeiten auch daran, den Austausch von Kriegsgefangenen wieder aufzunehmen und unsere Kriegsgefangenen nach Hause zu holen." Von einer Einigung, jeweils 1.200 Gefangene auszutauschen, hatte vorher schon der ukrainische Ex-Verteidigungsminister Rustem Umerow gesprochen.

Der ukrainische Vize-Außenminister Serhij Kyslyzja sagte vergangene Woche, dass Kiew die Gespräche derzeit wegen der harten Haltung Moskaus als ausgesetzt betrachte. Die russische Führung rückt bislang nicht von ihren Maximalforderungen ab, die auf eine Unterwerfung der Ukraine hinauslaufen. Peskow sagte, es habe aus Kiew keine Information über eine mögliche Fortsetzung der Verhandlungen gegeben.

Selenskyj kämpft auch innenpolitisch

Selenskyj steht unter Zugzwang. Russische Truppen rücken auf die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk vor, die komplette Einnahme dürfte nicht mehr zu verhindern sein. Um das Fortschreiten wenigstens zu verlangsamen, muss Kiew Soldaten von anderen, wichtigen Frontabschnitten abziehen. An der gesamten Front hat die ukrainische Armee in den vergangenen Monaten kaum mehr von Russland besetzte Gebiete zurückerobert. Die Frontlinie ist weitgehend eingefroren. Zwar treffen ukrainische Drohnen und Raketen immer wieder russische Öldepots und Raffinerien und richten mehr oder minder großen Schaden an. Aber das hat Putin nicht zu einem Kurswechsel veranlasst. Der Kremlchef hält an seinem Vorhaben fest, sich mindestens den Donbass einzuverleiben.

Todeszone nun auf ukrainischer Seite