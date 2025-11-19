Selenskyj will Gespräche Ein Akt der Verzweiflung?
Die Ukraine will wieder mit Russland reden. Fraglich ist, ob es dabei um mehr geht als Kriegsgefangene.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den diplomatischen Prozess zur Beendigung des Krieges mit Russland "reaktivieren". Es sei wichtig, hierfür Unterstützung zu haben, sagt er auf einer Pressekonferenz in Madrid an der Seite des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez.
Er habe vor, mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan darüber zu beraten, wie es einen gerechten Frieden geben könne, sagt Selenskyj später. Aus dem türkischen Außenministerium verlautet, dass Selenskyj am Mittwoch in Ankara erwartet wird. Berichte, wonach an den Beratungen auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff teilnehmen soll, werden im Außenministerium in Ankara zurückgewiesen. Erdoğan werde nur mit Selenskyj sprechen. Im Frühjahr 2022 und Anfang dieses Jahres war die Türkei Gastgeber für Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands, die jedoch nicht zu einem Ende der Kämpfe führten.
Ukraine: Gespräche wegen "harter Haltung Moskaus" ausgesetzt
Der ukrainische Staatschef sagte indes nicht, ob er damit direkte ukrainisch-russische Gespräche meint. Als einziges Detail nannte er: "Wir arbeiten auch daran, den Austausch von Kriegsgefangenen wieder aufzunehmen und unsere Kriegsgefangenen nach Hause zu holen." Von einer Einigung, jeweils 1.200 Gefangene auszutauschen, hatte vorher schon der ukrainische Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow gesprochen.
Der ukrainische Vize-Außenminister Serhij Kyslyzja sagte vergangene Woche, dass Kiew die Gespräche derzeit wegen der harten Haltung Moskaus als ausgesetzt betrachte. Die russische Führung rückt bislang nicht von ihren Maximalforderungen ab, die auf eine Unterwerfung der Ukraine hinauslaufen. Peskow sagte, es habe aus Kiew keine Information über eine mögliche Fortsetzung der Verhandlungen gegeben.
Selenskyj kämpft auch innenpolitisch
Selenskyj steht unter Zugzwang. Russische Truppen rücken auf die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk vor, die komplette Einnahme dürfte nicht mehr zu verhindern sein. Um das Fortschreiten wenigstens zu verlangsamen, muss Kiew Soldaten von anderen, wichtigen Frontabschnitten abziehen. An der gesamten Front hat die ukrainische Armee in den vergangenen Monaten kaum mehr von Russland besetzte Gebiete zurückerobert. Die Frontlinie ist weitgehend eingefroren. Zwar treffen ukrainische Drohnen und Raketen immer wieder russische Öldepots und Raffinerien und richten mehr oder minder großen Schaden an. Aber das hat Putin nicht zu einem Umdenken veranlasst. Der Kremlchef hält an seinem Kurs fest, sich mindestens den Donbass einzuverleiben.
Todeszone nun auf ukrainischer Seite
Wie schwer es die ukrainischen Einheiten haben, schilderte vor wenigen Tagen der Militäranalyst Franz-Stefan Gad im Interview mit t-online. "Die Todeszone verschiebt sich immer weiter hinter die ukrainischen Linien. Als solche wird das Gebiet bezeichnet, in dem Drohnen nahezu andauernd im Einsatz sind und gegnerische Ziele angreifen. Bis zum Jahresbeginn lag diese noch eher auf russischer Seite der Front. Mittlerweile aber hat sie sich auf zwischen 30 und 40 Kilometer hinter die ukrainischen Stellungen verschoben", berichtete er nach einem Besuch in der Ukraine.
Gleichzeitig hat Selenskyj auch innenpolitisch zu kämpfen. Ein Korruptionsskandal erschütterte das Land. Die ukrainischen Behörden hatten Aufzeichnungen von Gesprächen über korrupte Geschäfte im Umfeld des staatlichen Atomkonzerns Energoatom veröffentlicht. Die bisher bekannte Schadenssumme beläuft sich auf umgerechnet über 85 Millionen Euro. Mit Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk reichten zwei Regierungsmitglieder ihren Rücktritt ein. Der Selenskyj-Vertraute Tymur Minditsch und andere Verdächtige flüchteten aus dem Land.
Und schließlich haben die russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur erhebliche Auswirkungen. In mehreren Regionen gab es Blackouts, Kraftwerke mussten repariert werden, Fabriken stehen still. "Mit dem nahenden Winter steigen die Bedürfnisse der Ukraine weiter an. In einigen Regionen dauern geplante Stromausfälle bereits bis zu 12 Stunden pro Tag. Die Moral ist schlecht, da sich die Ukrainer an dunkle Häuser und Straßen gewöhnen müssen. Jeder massive Angriff Russlands bringt das Land einer weiteren humanitären Katastrophe näher", schreibt der "Kiew Independent".
Finnischer Präsident glaubt nicht an Waffenruhe in diesem Jahr
Nach einem Treffen zwischen dem russischen Machthaber Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump in Alaska im August hatte es zunächst Hoffnung auf einen Beginn eines Friedensprozess gegeben. Doch das Treffen brachte keine konkreten Ergebnisse. Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen Trump und Putin deutlich abgekühlt. Moskau besteht nach wie vor darauf, die besetzten Gebiete weiter unter Kontrolle haben zu dürfen – was die Ukraine ablehnt.
Zuletzt hat sich der finnische Präsident Alexander Stubb skeptisch gezeigt, was die Chancen für eine Waffenruhe angeht. Ein Waffenstillstand in der Ukraine ist vor dem Frühjahr unwahrscheinlich, und die europäischen Verbündeten müssen trotz eines Korruptionsskandals, der Kiew erschüttert hat, ihre Unterstützung aufrechterhalten, sagte der finnische Präsident Alexander Stubb gegenüber der Associated Press. Europa werde unterdessen "Sisu" brauchen, ein finnisches Wort, das Ausdauer, Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen bedeutet, um die Wintermonate zu überstehen.
