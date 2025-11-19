28 Punkte Neue Details zu Trumps Friedensplan für die Ukraine
Die US-Regierung plant, Russland weitreichende territoriale Zugeständnisse in der Ukraine als Friedenslösung anzubieten. Dies stößt jedoch auf Widerstand seitens Kiews.
Die USA haben der Ukraine weitreichende territoriale Zugeständnisse an Russland im Gegenzug für Sicherheitsgarantien vorgeschlagen. Die US-Regierung hat nach Angaben des US-Portals "Axios "einen Vorschlag zur Beendigung des Ukraine-Kriegs unterbreitet, der Russland die Kontrolle über Teile der Ostukraine einräumen würde, auch über diejenigen, die es bislang nicht beherrscht.
Laut dem Bericht von "Axios "beruht der Plan auf einem 28-Punkte-Papier, das die Trump-Regierung zusammen mit russischen Beamten erstellt hat. Es sieht vor, dass Russland faktisch die vollständige Kontrolle über die Regionen Luhansk und Donezk erhalten soll – auch über Gebiete, die weiterhin unter ukrainischer Kontrolle stehen. Im Gegenzug soll die Ukraine von den USA und anderen Staaten Sicherheitsgarantien gegen künftige russische Angriffe erhalten.
Ein ranghoher US-Beamter mit direkter Kenntnis des Plans sagte dem Portal zufolge, das Weiße Haus halte ein solches Zugeständnis für realistisch, da die Ukraine das betreffende Gebiet bei einem fortgesetzten Krieg ohnehin verlieren könnte. Daher sei es aus US-Sicht im Interesse Kiews, einer Vereinbarung frühzeitig zuzustimmen.
Donbas-Region soll entmilitarisierte Zone werden
Die kompliziertesten Streitpunkte der bisherigen Gespräche seien laut "Axios" die territorialen Grenzverläufe nach einem möglichen Friedensschluss und die Frage, wie sichergestellt werden könne, dass Russland den Krieg nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnimmt.
Im Detail sieht das Papier dem Bericht zufolge vor, dass in den Donbas-Regionen entmilitarisierte Zonen entstehen, in denen Russland zwar die Kontrolle übernähme, aber keine Truppen stationieren dürfte. In den ebenfalls umkämpften Gebieten Cherson und Saporischschja soll die aktuelle Frontlinie weitgehend eingefroren werden, wobei Russland bereit wäre, kleinere Gebietsanteile wieder an die Ukraine abzugeben – abhängig vom weiteren Verlauf der Verhandlungen.
Russisch soll Amtssprache werden
Demnach sieht der Vorschlag auch vor, dass die USA sowie andere Staaten die Annexion der Krim und der Donbas-Region durch Russland völkerrechtlich anerkennen. Die Ukraine selbst solle dazu nicht gezwungen werden.
Laut eines Berichts der Nachrichtenagentur AFP sieht der US-Plan darüber hinaus eine Begrenzung der ukrainischen Streitkräfte auf 400.000 Soldaten vor. Auch soll die Reichweite ihrer Waffensysteme beschränkt werden. Im Gegenzug sei ein verstärkter militärischer Schutz durch die USA vorgesehen.
Laut einem Bericht der "Financial Times" sieht der Plan auch vor, dass die Ukraine Russisch als Amtssprache einführt und die russisch-orthodoxe Kirche im Land anerkennt.
Gespräch zwischen Wittkoff und ukrainischem Vertreter
An der Ausarbeitung des Friedensplans sollen auch Katar und die Türkei beteiligt gewesen sein. Die Ukraine als betroffene Partei jedoch nicht. Ein mit dem Prozess vertrauter Gesprächspartner sagte dem Portal: "Die Vermittlung Katars und der Türkei hat geholfen, den Krieg in Gaza zu beenden, und könnte auch beim Ukraine-Krieg eine Rolle spielen."
Ein hochrangiger katarischer Beamter habe am vergangenen Wochenende an einem Gespräch zwischen Trumps Vermittler Steve Witkoff und dem ukrainischen Sicherheitsberater Rustem Umerow teilgenommen. Ein ukrainischer Regierungsvertreter bestätigte laut "Axios "das Treffen. Ein schriftliches Dokument sei dabei nicht übergeben worden. Zudem habe der ukrainische Unterhändler den Plan nicht akzeptiert. Kiew lehne viele der vorgeschlagenen Punkte ab. Vor dem Treffen mit Umerow habe Witkoff bereits intensive Gespräche mit dem russischen Gesandten Kirill Dmitriew geführt.
"Wir warten jetzt ab. Der Ball liegt bei Selenskyj"
Ein geplanter Dreiergipfel in Ankara zwischen Selenskyj, dem türkischen Außenminister Hakan Fidan und US-Gesandtem Witkoff sei laut US-Angaben verschoben worden, nachdem Selenskyj sich von früheren Gesprächsergebnissen distanziert habe. Ein US-Beamter erklärte, Selenskyj habe stattdessen ein alternatives Friedenspapier mit europäischen Partnern vorgestellt, das Russland nicht akzeptieren werde.
Ukrainische Quellen nannten als Grund für die Verschiebung hingegen den Wunsch Selenskyjs, die Gespräche in einem erweiterten Format unter Einbeziehung europäischer Staaten zu führen. Ein weiterer US-Beamter verwies auf eine innenpolitische Krise in der Ukraine, in deren Mittelpunkt Korruptionsermittlungen gegen enge Vertraute Selenskyjs stünden.
Die US-Seite betonte gegenüber Axios, Trump habe Witkoff ausdrücklich autorisiert, eine Einigung mit Selenskyj in der Türkei anzustreben. Die Entscheidung, das Treffen abzusagen, sei im Einvernehmen mit Trump gefallen. Ein hochrangiger US-Vertreter sagte abschließend: "Wir warten jetzt ab. Der Ball liegt bei Selenskyj."
