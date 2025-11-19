28 Punkte Neue Details zu Trumps Friedensplan für die Ukraine

Von t-online 19.11.2025 - 21:26 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump und Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus vergangenen Monat (Archivbild): Der Plan sieht unter anderem vor, dass die Ukraine Russisch als Amtssprache einführen soll. (Quelle: IMAGO/Ukraine Presidency via Bestimage/imago-images-bilder)

Die US-Regierung plant, Russland weitreichende territoriale Zugeständnisse in der Ukraine als Friedenslösung anzubieten. Dies stößt jedoch auf Widerstand seitens Kiews.

Die USA haben der Ukraine weitreichende territoriale Zugeständnisse an Russland im Gegenzug für Sicherheitsgarantien vorgeschlagen. Die US-Regierung hat nach Angaben des US-Portals "Axios "einen Vorschlag zur Beendigung des Ukraine-Kriegs unterbreitet, der Russland die Kontrolle über Teile der Ostukraine einräumen würde, auch über diejenigen, die es bislang nicht beherrscht.

Laut dem Bericht von "Axios "beruht der Plan auf einem 28-Punkte-Papier, das die Trump-Regierung zusammen mit russischen Beamten erstellt hat. Es sieht vor, dass Russland faktisch die vollständige Kontrolle über die Regionen Luhansk und Donezk erhalten soll – auch über Gebiete, die weiterhin unter ukrainischer Kontrolle stehen. Im Gegenzug soll die Ukraine von den USA und anderen Staaten Sicherheitsgarantien gegen künftige russische Angriffe erhalten.

Ein ranghoher US-Beamter mit direkter Kenntnis des Plans sagte dem Portal zufolge, das Weiße Haus halte ein solches Zugeständnis für realistisch, da die Ukraine das betreffende Gebiet bei einem fortgesetzten Krieg ohnehin verlieren könnte. Daher sei es aus US-Sicht im Interesse Kiews, einer Vereinbarung frühzeitig zuzustimmen.

Donbas-Region soll entmilitarisierte Zone werden

Die kompliziertesten Streitpunkte der bisherigen Gespräche seien laut "Axios" die territorialen Grenzverläufe nach einem möglichen Friedensschluss und die Frage, wie sichergestellt werden könne, dass Russland den Krieg nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnimmt.

Im Detail sieht das Papier dem Bericht zufolge vor, dass in den Donbas-Regionen entmilitarisierte Zonen entstehen, in denen Russland zwar die Kontrolle übernähme, aber keine Truppen stationieren dürfte. In den ebenfalls umkämpften Gebieten Cherson und Saporischschja soll die aktuelle Frontlinie weitgehend eingefroren werden, wobei Russland bereit wäre, kleinere Gebietsanteile wieder an die Ukraine abzugeben – abhängig vom weiteren Verlauf der Verhandlungen.

Russisch soll Amtssprache werden

Demnach sieht der Vorschlag auch vor, dass die USA sowie andere Staaten die Annexion der Krim und der Donbas-Region durch Russland völkerrechtlich anerkennen. Die Ukraine selbst solle dazu nicht gezwungen werden.

Laut eines Berichts der Nachrichtenagentur AFP sieht der US-Plan darüber hinaus eine Begrenzung der ukrainischen Streitkräfte auf 400.000 Soldaten vor. Auch soll die Reichweite ihrer Waffensysteme beschränkt werden. Im Gegenzug sei ein verstärkter militärischer Schutz durch die USA vorgesehen.

Laut einem Bericht der "Financial Times" sieht der Plan auch vor, dass die Ukraine Russisch als Amtssprache einführt und die russisch-orthodoxe Kirche im Land anerkennt.

