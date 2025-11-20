"Das ist Blödsinn" Insider offenbart Russlands Manipulation im Ukraine-Krieg

Von t-online , nb 20.11.2025 - 10:52 Uhr

Russische Soldaten rücken vor (Symbolbild): Die Armee des Kreml meldet wohl Geländegewinne, die nicht der Realität entsprechen. (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov)

Putins Militär belügt sich wohl selbst mit angeblichen Erfolgen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das legt der Bericht eines ehemaligen Militärkartografen nahe.

Die Angaben zu Geländegewinnen im Ukraine-Krieg gehen oftmals deutlich auseinander: Während Russland Erfolge auf dem Schlachtfeld meldet, bestreitet die Ukraine etwaige Vorstöße von Putins Armee. Der Bericht eines ehemaligen russischen Militärkartografen offenbart nun, wie es wohl dazu kommt.

Das russische Exilmedium "Meduza" hat die Erfahrungen des inzwischen geflohenen Mannes veröffentlicht, der in einem russischen Kommandoposten für die Bearbeitung von internem Kartenmaterial des Militärs zuständig war. Jetzt erzählt er unter dem Pseudonym Vyacheslav Boyarintsev, wie ihm befohlen wurde, jene Karten zu manipulieren.

Eigenen Angaben zufolge diente Boyarintsev bis vor wenigen Monaten in der ukrainischen Kleinstadt Awdijiwka. Seine konkrete Aufgabe bestand darin, die physischen sowie elektronischen Karten des ihm vorgesetzten Generals zu aktualisieren. Jeden Abend habe er die Veränderungen auf dem Schlachtfeld eingezeichnet.

Als Grundlage dienten ihm Berichte aus dem Kommandoposten, die anhand von Baumreihen dokumentierten, wie weit die eigenen Truppen vorgerückt waren. "Auf den Karten sind die Baumgrenzen in Quadrate unterteilt. Ich schattierte den Vormarsch ein – beispielsweise von Quadrat 16 bis Quadrat 18", zitiert "Meduza" den Deserteur. Während er selbst die Positionen der motorisierten Gewehr- und Panzerregimenter einzeichnete, fügten andere weitere Daten hinzu – unter anderem zu Angriffen mit Gleitbomben, Drohnen und Artillerie auf ukrainische Truppen.

"Jeder wusste, dass das absurd war"

Große Karten seien zweimal wöchentlich gedruckt worden, hinzu kamen täglich gedruckte kleinere Regimentskarten, die Angriffspläne der einzelnen Einheiten für den kommenden Tag abbildeten. "Die Karten zeigten, wie sich die Regimenter und ihre Untereinheiten bewegen würden, einschließlich ihrer Routen und Personalstärke", so Boyarintsev.

Boyarintsev zufolge erteilte das Kommando während einer Offensive völlig unrealistische Befehle. "Sie planten, dass die Soldaten in fünf Tagen 18 Kilometer vorrücken sollten, obwohl jeder wusste, dass das absurd war." Es sei gängige Praxis gewesen, Karten "auf Kredit" zu schattieren. So wurden geplante Vorstöße eingezeichnet, die letztlich als erreichte Erfolge interpretiert wurden.

"Die Regimenter melden, dass sie Orte wie Rusyn Yar oder Poltavka vollständig eingenommen haben. Ich schattiere diese Gebiete natürlich. Dann öffne ich am Abend das neueste Video von Michael Naki, schaue mir die DeepState-Karte an und sehe, dass ganz Rusyn Yar immer noch eine Grauzone ist."