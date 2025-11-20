Ukraine-Friedensplan durchgestochen "Er muss es von K. bekommen haben"

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (r.) und der Chef des staatlichen russischen Anlagefonds, Kirill Dmitrijew, bei einem Treffen in Sankt Petersburg im April (Archivbild).

Internationale Medien berichten über einen angeblichen neuen Friedensplan für die Ukraine. Diesen sollen die USA nur mit Russland ausgehandelt haben. Die Entstehung des Papiers ist pikant.

Vertreter der US-Regierung und des Kremls sollen in den vergangenen Wochen im Geheimen einen Friedensplan für die Ukraine erarbeitet haben. Der Rahmenentwurf enthält laut übereinstimmenden US-Medienberichten 28 Punkte, die der Ukraine einige Zugeständnisse an Russland abverlangen. So soll sich die ukrainische Armee etwa vollständig aus den Gebieten Donezk und Luhansk im Osten des Landes zurückziehen und die Zahl ihrer Soldaten halbieren.

Die Ukraine gerät nun weiter unter Druck. Denn zu den aktuellen Berichten kommt noch die für den Moment aus ukrainischer Sicht ungünstige militärische Lage im Donbass sowie ein Korruptionsskandal, der das Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj erschüttert. Als indirekte Reaktion auf den angeblichen neuen Friedensplan schrieb er in sozialen Netzwerken: "Nur Präsident Trump und die USA haben genügend Kraft, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt."

Berichte darüber, wie der neue Plan entstanden sein soll, werfen indes ein neues Schlaglicht darauf, welche Strategie die USA offenbar verfolgen, um ein Kriegsende herbeizuführen. Die Ukraine wird dabei vor scheinbar vollendete Tatsachen gestellt, ohne jemals an ersten Gesprächen beteiligt gewesen zu sein. Stattdessen verhandelten je ein Gesandter des Weißen Hauses und des Kremls die wichtigsten Punkte. Und Washington nutzt dabei wohl einen kürzlich geschlossenen Friedenspakt für den Nahen Osten als Schablone.

Diese Männer waren an den Verhandlungen beteiligt

Das Nachrichtenportal "Axios" in Washington berichtete, der Plan sei Ende Oktober von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff und dem Moskauer Vertreter Kirill Dmitrijew in Miami ausgehandelt worden. Beide Männer hatten sich in der Vergangenheit bereits mehrfach getroffen – sowohl in Washington als auch in Moskau.

Den Angaben nach soll Witkoff die Überlegungen dem Chef des ukrainischen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, zur Kenntnis gebracht haben. Dieser hatte sich Anfang der Woche mit Witkoff in der Stadt an der Südspitze des US-Bundesstaats Florida getroffen.