Reaktionen auf Friedensplan "Verstörend" und "nicht akzeptabel"

Von reuters , dpa 20.11.2025 - 11:46 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Trump und Selenskyj (Archivbild): Der ukrainische Präsident appeliert an den US-Amerikaner. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Die USA und Russland haben wohl einen Plan erarbeitet, mit dem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden soll. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

Die Ukraine gerät durch einen angeblich von der US-Führung mit Moskau im Geheimen ausgehandelten Friedensplan unter Druck. International schwanken die Meinungen zu den geplanten Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland.

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) kritisierte: "Es mutet etwas an, als ob Putin damit Kriegsziele erreichen könnte, die er auf dem Schlachtfeld nicht erreicht hat. Und das wäre sicherlich ein Ergebnis, das nicht akzeptabel wäre", sagte Frei in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. "Die ersten Nachrichten, die man dazu sieht, die sind durchaus verstörend."

Außenminister Johann Wadephul begrüßte hingegen jede Initiative, die zu einer Waffenruhe in der Ukraine und anschließenden Friedensverhandlungen führen könnte. Voraussetzung dafür sei aber die Einbeziehung der Regierung in Kiew und auch der Europäer insgesamt, sagt Wadephul bei seiner Ankunft zu einem Ministertreffen in Brüssel mit Blick auf den jüngsten US-Vorstoß.

Selenskyj wendet sich an Trump

Ähnliches fordert die EU. "Damit ein Plan funktioniert, braucht es die Ukrainer und Europäer an Bord", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Polens Regierung zeigte sich kritischer. Außenminister Radosław Sikorski sagte vor dem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel: Europa erwarte, bei jedem Friedensplan konsultiert zu werden, da die europäische Sicherheit auf dem Spiel stehe. Zudem dürfe die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine nicht eingeschränkt werden. "Ich hoffe, nicht dem Opfer werden Beschränkungen bei seiner Verteidigungsfähigkeit auferlegt, sondern dem Aggressor."

Eine direkte Reaktion der Ukraine auf den amerikanisch-russischen Plan gab es bisher nicht. Präsident Wolodymyr Selenskyj beschwor jedoch Trump, sich für einen gerechten Frieden einzusetzen. "Nur Präsident Trump und die USA haben genügend Kraft, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt", schrieb er in sozialen Netzwerken.

Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab. US-Außenminister Marco Rubio erklärte auf der Plattform X, Washington werde "weiterhin eine Liste potenzieller Ideen zur Beendigung dieses Krieges entwickeln, die auf den Beiträgen beider Seiten dieses Konflikts basieren". Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in einer ersten Reaktion lediglich, es gebe in der Sache nichts Neues zu verkünden. Er lehnte eine Stellungnahme dazu ab, ob Präsident Wladimir Putin über die Einzelheiten des gemeldeten Plans informiert wurde.