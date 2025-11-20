Offenbar bereits ins Ausland verkauft Russland stellt modernisierten Kampfjet vor

Von t-online , nb Aktualisiert am 20.11.2025 - 15:06 Uhr

Der russische Kampfjet Sukhoi Su-57E: Der Rüstungskonzern Rostec stellte das Exportmodell bei der Dubai Airshow vor.

Auf der größten Luftfahrtveranstaltung im Nahen Osten erregt Russland mit einem modernisierten Kampfjet Aufsehen. Internationale Käufer sind wohl bereits gefunden worden.

Russlands staatlicher Rüstungskonzern Rostec hat auf der Luftfahrtmesse Dubai Airshow einen modernisierten Kampfjet vorgestellt. SU-57E heißt die Exportvariante der Sukhoi Su-57 Felon, die in Dubai zu sehen ist. Wie das Medium "The War Zone" unter Berufung auf den Geschäftsführer Sergey Chemezov berichtet, flossen in die Entwicklung vor allem Erfahrungen ein, die das russische Militär im Krieg gegen die Ukraine sammelte.

"Wir erhalten Feedback von unseren Piloten aus dem Kriegsgebiet und optimieren und passen unsere Ausrüstung entsprechend an", habe er erklärt. Wie viele der Kampfflugzeuge im russischen Angriffskrieg im Einsatz waren und welche Erfolge sie erzielten, ist nicht bekannt.

Dem Bericht von "The War Zone" zufolge sind zwei Exemplare des Kampfjets bereits an ausländische Kunden ausgeliefert worden. Auf Nachfrage des Mediums habe Chemezov keine Namen nennen wollen. "Ich kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass wir eine sehr große Nachfrage aus vielen Ländern nach diesem speziellen Flugzeug haben und hoffen, diese Nachfrage sogar noch ausweiten zu können", zitiert ihn das Medium.