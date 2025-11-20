Russisch-amerikanischer "Friedensplan" Das wäre eine Kapitulation der Ukraine
Russland und die USA sollen im Geheimen einen Friedensplan für die Ukraine erarbeitet haben – wohl ohne Kiew. Die Forderungen sind weitreichend. Einen Frieden würde dieser Plan jedoch nicht bringen.
Noch am Montag feierte Donald Trump nach eigener Aussage einen "Moment von wahrhaft historischem Ausmaß". Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Absicherung seines 20-Punkte-Friedensplans für Gaza verabschiedet. Die Zustimmung gilt als Durchbruch, denn normalerweise stehen sich in dem Gremium mit Blick auf den Nahostkonflikt verhärtete Fronten gegenüber. Doch dieses Mal enthielten sich selbst Russland und China und machten so den Weg frei.
Angesichts dessen scheint Trump nun auch andernorts Tatsachen schaffen zu wollen. Wie US-Medien berichteten, soll der 79-Jährige Anfang der Woche einen Plan für Frieden zwischen Russland und der Ukraine abgenickt haben. Dieser beinhaltet gleich 28 Punkte – und dürfte der Ukraine überhaupt nicht schmecken. Denn offenbar enthält der Plan vor allem Zugeständnisse an Moskau, nicht aber andersherum. Er wäre also kein Kompromiss, sondern ein erzwungener Frieden – kurzum: eine Kapitulation der Ukraine vor dem Aggressor.
Kolportierter Plan wiederholt die Maximalforderungen des Kreml
Der Kern des Plans ist den Berichten zufolge eindeutig: Die Ukraine soll Russland den gesamten Donbass überlassen, darunter sogar Gebiete, die sie bis heute erfolgreich verteidigt. Zusätzlich soll Kiew seine Armee drastisch verkleinern und auf zentrale Waffensysteme verzichten – in einem Moment, in dem das Land weiterhin täglich angegriffen wird. Ob und welche Sicherheitsgarantien es geben könnte, ist zudem unklar. Dies entspricht exakt den bereits bekannten Maximalforderungen des Kreml.
Aus ukrainischer Sicht sind diese Forderungen nicht annehmbar. Eine Aufgabe des Donbass? Das wäre ein Verrat an den Soldaten, die dort seit 2014 kämpfen, und ihren Familien. Wie soll eine demokratische Regierung ihren Bürgern erklären, dass Gebiete, die mit ukrainischem Blut verteidigt wurden, nun per Federstrich abgegeben werden? Noch dazu sind Gebietsabtretungen laut Verfassung ohne ein vorheriges landesweites Referendum nicht erlaubt.
Auch eine weitgehende Demilitarisierung und ein Verzicht auf bestimmte Waffen könnte die Ukraine kaum mittragen. Für ein Land, das seit 2014 wiederholt erlebt, wie Russland Waffenruhen nutzt, um den nächsten Schlag vorzubereiten, bringt dieser Vorschlag keine Sicherheit, sondern birgt ein unkalkulierbares Risiko. Er wäre nichts anderes als strategischer Selbstmord.
Die Ukraine und Europa bleiben wohl außen vor
Erschwerend kommt hinzu, dass die Ukraine wenig bis gar nicht in die Entwicklung des Plans involviert gewesen sein soll. Demnach haben vor allem Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und für Russland der Chef des staatlichen Anlagefonds Kirill Dmitrijew Ende Oktober verhandelt. Witkoff informierte wohl den ukrainischen Sicherheitsratschef Rustem Umerow erst Anfang der Woche und dies nur mündlich.
Ob dem Ukrainer der komplette Plan vorlag oder er Einwände gegen einzelne Punkte erheben konnte, ist bislang unklar. Zumindest dürfte ein solches Vorgehen der USA das Misstrauen der Ukrainer vertiefen, das seit Trumps Amtsantritt gegenüber Washington immer deutlicher wird. Echte Unterstützung hat das angegriffene Land seitdem nur wenig erlebt, stattdessen einen US-amerikanischen Kurs, der zwischen Kreml und Kiew hin- und herpendelte. Oder es musste gar schwere Demütigungen wie im Februar im Weißen Haus hinnehmen.
Der kolportierte Plan dürfte zudem die Europäer alarmieren, die ebenso wenig in seine Ausarbeitung eingebunden gewesen sein sollen. Stattdessen unterrichteten die USA ihre europäischen Partner offenbar erst später. Doch die Sicherheit des Kontinents ist eng mit dem Schicksal der Ukraine verknüpft. Auch für Europa wäre der Plan daher inakzeptabel.
Wollen Russland und die USA eine ukrainische Schwächephase ausnutzen?
Natürlich ist die Ukraine auch erschöpft – militärisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Der große Korruptionsskandal rund um Präsident Selenskyjs enges Umfeld kostet aktuell viel Vertrauen und erhöht den Druck auf den Staatschef zusätzlich. Doch aus ukrainischer Sicht würde dieser Plan bedeuten: Die USA und Russland versuchen, eine Phase der Schwäche zu nutzen, um etwas durchzusetzen, was das Land unter normalen Umständen niemals akzeptieren könnte. Und das, obwohl Russland aktuell eigene Probleme an der Front hat.
Selenskyj hat bisher nicht direkt auf die Berichte reagiert, beschwor jedoch Trump, sich für einen gerechten Frieden einzusetzen. "Nur Präsident Trump und die USA haben genügend Kraft, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt", schrieb er in sozialen Netzwerken. Noch hofft er also, dass Washington sich letztlich doch für Kiew einsetzt.
Denn diesen bislang inoffiziellen, vermeintlichen Friedensplan könnte der ukrainische Präsident nicht unterschreiben. Ein Frieden, der auf erzwungenen Zugeständnissen basiert, wäre keiner. Er würde das Land innerlich destabilisieren, die Gesellschaft spalten und Russland Zeit verschaffen, sich neu zu sammeln. Dieser Plan würde den Krieg nicht beenden. Er würde den nächsten Krieg vorbereiten.
