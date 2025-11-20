Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russland und die USA sollen im Geheimen einen Friedensplan für die Ukraine erarbeitet haben – wohl ohne Kiew. Die Forderungen sind weitreichend. Einen Frieden würde dieser Plan jedoch nicht bringen.

Noch am Montag feierte Donald Trump nach eigener Aussage einen "Moment von wahrhaft historischem Ausmaß". Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Absicherung seines 20-Punkte-Friedensplans für Gaza verabschiedet. Die Zustimmung gilt als Durchbruch, denn normalerweise stehen sich in dem Gremium mit Blick auf den Nahostkonflikt verhärtete Fronten gegenüber. Doch dieses Mal enthielten sich selbst Russland und China und machten so den Weg frei.

Angesichts dessen scheint Trump nun auch andernorts Tatsachen schaffen zu wollen. Wie US-Medien berichteten, soll der 79-Jährige Anfang der Woche einen Plan für Frieden zwischen Russland und der Ukraine abgenickt haben. Dieser beinhaltet gleich 28 Punkte – und dürfte der Ukraine überhaupt nicht schmecken. Denn offenbar enthält der Plan vor allem Zugeständnisse an Moskau, nicht aber andersherum. Er wäre also kein Kompromiss, sondern ein erzwungener Frieden – kurzum: eine Kapitulation der Ukraine vor dem Aggressor.

Kolportierter Plan wiederholt die Maximalforderungen des Kreml

Der Kern des Plans ist den Berichten zufolge eindeutig: Die Ukraine soll Russland den gesamten Donbass überlassen, darunter sogar Gebiete, die sie bis heute erfolgreich verteidigt. Zusätzlich soll Kiew seine Armee drastisch verkleinern und auf zentrale Waffensysteme verzichten – in einem Moment, in dem das Land weiterhin täglich angegriffen wird. Ob und welche Sicherheitsgarantien es geben könnte, ist zudem unklar. Dies entspricht exakt den bereits bekannten Maximalforderungen des Kreml.

Aus ukrainischer Sicht sind diese Forderungen nicht annehmbar. Eine Aufgabe des Donbass? Das wäre ein Verrat an den Soldaten, die dort seit 2014 kämpfen, und ihren Familien. Wie soll eine demokratische Regierung ihren Bürgern erklären, dass Gebiete, die mit ukrainischem Blut verteidigt wurden, nun per Federstrich abgegeben werden? Noch dazu sind Gebietsabtretungen laut Verfassung ohne ein vorheriges landesweites Referendum nicht erlaubt.

Auch eine weitgehende Demilitarisierung und ein Verzicht auf bestimmte Waffen könnte die Ukraine kaum mittragen. Für ein Land, das seit 2014 wiederholt erlebt, wie Russland Waffenruhen nutzt, um den nächsten Schlag vorzubereiten, bringt dieser Vorschlag keine Sicherheit, sondern birgt ein unkalkulierbares Risiko. Er wäre nichts anderes als strategischer Selbstmord.

Die Ukraine und Europa bleiben wohl außen vor