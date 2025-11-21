Putin zeigt sich in Militärkleidung

Von t-online , bb 21.11.2025 - 04:33 Uhr Lesedauer: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus: Ein Plan für die Ukraine, der an den Gaza-Deal erinnert. (Quelle: Jonathan Ernst)

Trumps bislang geheimer Friedensplan für die Ukraine liegt auf dem Tisch. Er fordert drastische Zugeständnisse: Gebiet abtreten, Armee schrumpfen, Nato-Beitritt aufgeben. Hier lesen Sie die 28 Punkte.

Das US-Onlineportal "Axios" hat Trumps 28-Punkte-Plan für einen Frieden in der Ukraine nach eigenen Angaben einsehen können und am Donnerstag veröffentlicht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bestätigt, den Plan erhalten zu haben. Er kündigte an, mit seinem Team daran zu arbeiten. Die meisten von den USA vorgelegten Punkte entsprechen den Forderungen Moskaus.

1. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt.

2. Ein umfassendes Nichtangriffsabkommen zwischen Russland, der Ukraine und Europa wird geschlossen. Alle Unklarheiten der vergangenen 30 Jahre gelten als geklärt.

3. Russland verpflichtet sich, keine Nachbarländer zu überfallen, und die Nato verpflichtet sich, nicht weiter zu expandieren.

4. Ein Dialog zwischen Russland und der Nato unter Vermittlung der USA soll alle Sicherheitsfragen klären, Voraussetzungen für Deeskalation schaffen, die globale Sicherheit gewährleisten und Chancen für Kooperation und wirtschaftliche Entwicklung erhöhen.

5. Die Ukraine erhält verlässliche Sicherheitsgarantien.



Anmerkung von Axios: Ein US-Beamter sagte, dies wäre erstmals eine explizite US-Sicherheitsgarantie für die Ukraine, wenngleich unklar bleibt, was sie genau umfasst.

6. Die Größe der ukrainischen Streitkräfte wird auf 600.000 Soldaten begrenzt.



Anmerkung von Axios: Aktuell hat die Ukraine 800.000–850.000 Soldaten.

7. Die Ukraine verankert in ihrer Verfassung, dass sie nicht der Nato beitreten wird; die Nato wiederum nimmt in ihre Statuten auf, dass die Ukraine niemals aufgenommen wird.

8. Die Nato stationiert keine Truppen in der Ukraine.

9. Europäische Kampfjets werden in Polen stationiert.

10. Die US-Garantie:

Die USA erhalten eine Kompensation für ihre Garantie.

Greift die Ukraine Russland an, verliert sie die Garantie.

Greift Russland die Ukraine an, gibt es neben einer "entscheidenden koordinierten militärischen Reaktion" wieder weltweite Sanktionen, die Anerkennung neuen Territoriums wird aufgehoben und alle Vorteile des Deals widerrufen.

Startet die Ukraine unbegründet einen Raketenangriff auf Moskau oder St. Petersburg, wird die Garantie ungültig.

11. Die Ukraine ist für eine EU-Mitgliedschaft qualifiziert und erhält kurzfristig bevorzugten Zugang zum EU-Markt.

12. Ein umfassendes globales Wiederaufbaupaket für die Ukraine wird geschnürt, darunter:

Ein ukrainischer Entwicklungsfonds für wachstumsstarke Industrien, einschließlich Technologie, Rechenzentren, KI.

Gemeinsamer Ausbau und Betrieb der ukrainischen Gasinfrastruktur.

Wiederaufbau kriegszerstörter Gebiete.

Infrastrukturentwicklung.

Rohstoff- und Mineralienförderung.

Ein spezielles Finanzierungsprogramm der Weltbank.

13. Russland wird wieder in die Weltwirtschaft integriert:

Sanktionen werden schrittweise und einzeln verhandelt und aufgehoben.

Langfristige wirtschaftliche Kooperation USA–Russland in Bereichen wie Energie, KI, seltene Erden, Arktis-Projekte.

Rückkehr Russlands in die G8.

14. Verwendung eingefrorener Gelder:

100 Mrd. Dollar eingefrorener russischer Vermögenswerte fließen in US-geführte Ukraine-Wiederaufbauprojekte.

Die USA erhalten 50 % der Profite.