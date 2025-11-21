Österreichischer Schmuckhersteller Swarovski liefert offenbar Zielfernrohre für Putins Armee
Vorwürfe gegen den österreichischen Familienbetrieb Swarovski: Russlands Armee setzt im Krieg gegen die Ukraine offenbar auf Zielfernrohre des Luxus-Herstellers.
Das österreichische Unternehmen Swarovski liefert offenbar weiterhin Zielfernrohre nach Russland. Nach Berichten der Onlineplattform "Meduza" werden die Objekte auch in der dortigen Armee eingesetzt. Bei dem Konzern handelt es sich um den Hersteller der berühmten Schmucksteine, daneben gibt es eine High-End-Optiksparte.
Das Waffenzubehör aus Österreich ist offiziell für Jäger gedacht. Die Zielfernrohre kosten im Handel bis zu 5.000 Dollar. "Aufgrund ihres Preises landen diese Zielfernrohre in der Regel bei russischen Eliteeinheiten", zitierte "Meduza" Iwan Stupak, Militäranalyst und ehemaligen Offizier des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU), unter Berufung auf Recherchen des Portals "iStories". So seien die Optiken von Swarovski auch für den Kampfeinsatz geeignet.
Laut dem Bericht liefert Swarovski die Zielfernrohre über Zwischenhändler in Dubai nach Russland. Das russische Unternehmen Center for Electronic Commerce (TsEK), das auch selbst Optiken für das russische Militär herstellt, vertreibt die Produkte dann auf dem russischen Markt. Auch auf Telegram-Kanälen wird das Waffenzubehör verkauft. Es sei aber schwierig, die Objekte an der Front nachzuverfolgen, fügte Stupak hinzu, da russische Soldaten ihre Gewehre oft in Tücher und Tarnmaterialien einwickeln.
Seit der Invasion im Februar 2022 wurden laut der Recherche mindestens 90 Zielfernrohre von Swarovski Optik nach Russland eingeführt, allein 57 Stück im Jahr 2023. Ihr Gesamtwert beträgt fast 21 Millionen Rubel, rund 227.300 Euro.
Aber auch Zielfernrohre der deutschen Hersteller Schmidt & Bender und Steiner sowie der österreichischen Marke Kahles wurden bereits in Russland entdeckt.
Österreich gilt offiziell als neutral im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Doch sorgte die unkritische Haltung des Landes zu Putin schon länger für Aufsehen. Zur Hochzeit der damaligen Wiener Außenministerin Karin Kneissl war Putin 2018 sogar persönlich aus Österreich angereist. Vom Import von russischem Gas war das Land erst zum 1. Januar 2025 ausgestiegen – fast drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Nun kommt der Vorwurf der Swarovski-Lieferungen an Putins Armee.
