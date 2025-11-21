Österreichischer Schmuckhersteller Swarovski liefert offenbar Zielfernrohre für Putins Armee

Von t-online 21.11.2025 - 07:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Waldimir Putin mit einem Fernglas (Archivbild): Soldaten seines Militärs sollen sich bei ihrer Ausrüstung laut Medienberichten auf Luxusware aus dem Westen stützen. (Quelle: Sergei Savostyanov via www.imago-images.de/imago)

Vorwürfe gegen den österreichischen Familienbetrieb Swarovski: Russlands Armee setzt im Krieg gegen die Ukraine offenbar auf Zielfernrohre des Luxus-Herstellers.

Das österreichische Unternehmen Swarovski liefert offenbar weiterhin Zielfernrohre nach Russland. Nach Berichten der Onlineplattform "Meduza" werden die Objekte auch in der dortigen Armee eingesetzt. Bei dem Konzern handelt es sich um den Hersteller der berühmten Schmucksteine, daneben gibt es eine High-End-Optiksparte.

Das Waffenzubehör aus Österreich ist offiziell für Jäger gedacht. Die Zielfernrohre kosten im Handel bis zu 5.000 Dollar. "Aufgrund ihres Preises landen diese Zielfernrohre in der Regel bei russischen Eliteeinheiten", zitierte "Meduza" Iwan Stupak, Militäranalyst und ehemaligen Offizier des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU), unter Berufung auf Recherchen des Portals "iStories". So seien die Optiken von Swarovski auch für den Kampfeinsatz geeignet.

Laut dem Bericht liefert Swarovski die Zielfernrohre über Zwischenhändler in Dubai nach Russland. Das russische Unternehmen Center for Electronic Commerce (TsEK), das auch selbst Optiken für das russische Militär herstellt, vertreibt die Produkte dann auf dem russischen Markt. Auch auf Telegram-Kanälen wird das Waffenzubehör verkauft. Es sei aber schwierig, die Objekte an der Front nachzuverfolgen, fügte Stupak hinzu, da russische Soldaten ihre Gewehre oft in Tücher und Tarnmaterialien einwickeln.

Seit der Invasion im Februar 2022 wurden laut der Recherche mindestens 90 Zielfernrohre von Swarovski Optik nach Russland eingeführt, allein 57 Stück im Jahr 2023. Ihr Gesamtwert beträgt fast 21 Millionen Rubel, rund 227.300 Euro.

Aber auch Zielfernrohre der deutschen Hersteller Schmidt & Bender und Steiner sowie der österreichischen Marke Kahles wurden bereits in Russland entdeckt.