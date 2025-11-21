Nach Veröffentlichung "Kapitulation": So reagiert die Ukraine auf den Friedensplan

Von t-online , pri Aktualisiert am 21.11.2025 - 10:38 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wolodymyr Selenskiy (Archivbild): Der ukrainische Präsident zeigt sich sehr zurückhaltend. (Quelle: Eduardo Parra/Europa Press/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump für ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine ist auf dem Tisch. Die ukrainische Regierung ist zurückhaltend.

Die Reaktionen über den 28-Punkt-Friedensplan fallen in der Ukraine verhalten bis äußerst kritisch aus. Regierungsvertreter wollen das Papier zumindest prüfen, die Presse urteilt teilweise drastischer.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab sich nach dem Treffen mit US-Verteidigungsstaatssekretär Dan Drisoll in Kiew diplomatisch und lobte zunächst die Anstrengungen Washingtons. Von "Möglichkeiten für einen Frieden", sprach Selenskyj in der Nacht zu Freitag auf der Plattform X. "Frieden ist notwendig, und wir schätzen die Bemühungen von Präsident Trump und seinem Team zur Wiederherstellung der Sicherheit in Europa", erklärte Selenskyj weiter.

Er ging dann aber doch auf Distanz zum Friedensplan des US-Präsidenten: "Die Ukraine verteidigt Leben und Unabhängigkeit dank des Mutes ihres Volkes, ihrer nationalen Einheit und der Unterstützung ihrer Partner. Wir arbeiten daran, dass alle drei Elemente ausreichend gestärkt werden. Ruhm der Ukraine!", so Selenskyj. Mehr Widerstand geht erstmal nicht.

Zuvor war Trumps 28-Punkte-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine durchgesickert. Unter anderem sollte Russland die vollständige Kontrolle über die Ukraine erhalten, die Stärke der ukrainischen Armee wird auf 600.000 begrenzt und das Land soll auf die Nato-Mitgliedschaft verzichten. Im Gegensatz ist allgemein von "Sicherheitsgarantien" für die Ukraine die Rede.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

"Wir prüfen sorgfältig alle Vorschläge unserer Partner und erwarten eine ebenso respektvolle Haltung gegenüber der Position der Ukraine", erklärte Rustem Umerow, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine. Die Arbeit an den Vorschlägen werde auf technischer Ebene mit den US-Partnern fortgesetzt, ließ er verlauten.

Die unveränderlichen Prinzipien seien "Souveränität, die Sicherheit der Menschen und ein gerechter Frieden", erklärte Umerow am Freitag. Nach Angaben eines ranghohen US-Regierungsvertreters wurde der Plan auch mit Umerow ausgearbeitet. Umerow habe dem Großteil des Plans nach mehreren Änderungen zugestimmt und ihn Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgelegt

Nach Informationen der "New York Times" wurde die Ukraine über den Vorstoß "informiert", aber inhaltlich nicht in die Initiative miteinbezogen. Ein hochrangiger ukrainischer Beamter erklärte, die Bedingungen des Plans seien für Kiew inakzeptabel, so der Beamte.

Presse spricht von "Kapitulation"