Nach Veröffentlichung "Kapitulation": So reagiert die Ukraine auf den Friedensplan
Der 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump für ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine ist auf dem Tisch. Die ukrainische Regierung ist zurückhaltend.
Die Reaktionen über den 28-Punkt-Friedensplan fallen in der Ukraine verhalten bis äußerst kritisch aus. Regierungsvertreter wollen das Papier zumindest prüfen, die Presse urteilt teilweise drastischer.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab sich nach dem Treffen mit US-Verteidigungsstaatssekretär Dan Drisoll in Kiew diplomatisch und lobte zunächst die Anstrengungen Washingtons. Von "Möglichkeiten für einen Frieden", sprach Selenskyj in der Nacht zu Freitag auf der Plattform X. "Frieden ist notwendig, und wir schätzen die Bemühungen von Präsident Trump und seinem Team zur Wiederherstellung der Sicherheit in Europa", erklärte Selenskyj weiter.
Er ging dann aber doch auf Distanz zum Friedensplan des US-Präsidenten: "Die Ukraine verteidigt Leben und Unabhängigkeit dank des Mutes ihres Volkes, ihrer nationalen Einheit und der Unterstützung ihrer Partner. Wir arbeiten daran, dass alle drei Elemente ausreichend gestärkt werden. Ruhm der Ukraine!", so Selenskyj. Mehr Widerstand geht erstmal nicht.
Zuvor war Trumps 28-Punkte-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine durchgesickert. Unter anderem sollte Russland die vollständige Kontrolle über die Ukraine erhalten, die Stärke der ukrainischen Armee wird auf 600.000 begrenzt und das Land soll auf die Nato-Mitgliedschaft verzichten. Im Gegensatz ist allgemein von "Sicherheitsgarantien" für die Ukraine die Rede.
"Wir prüfen sorgfältig alle Vorschläge unserer Partner und erwarten eine ebenso respektvolle Haltung gegenüber der Position der Ukraine", erklärte Rustem Umerow, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine. Die Arbeit an den Vorschlägen werde auf technischer Ebene mit den US-Partnern fortgesetzt, ließ er verlauten.
Die unveränderlichen Prinzipien seien "Souveränität, die Sicherheit der Menschen und ein gerechter Frieden", erklärte Umerow am Freitag. Nach Angaben eines ranghohen US-Regierungsvertreters wurde der Plan auch mit Umerow ausgearbeitet. Umerow habe dem Großteil des Plans nach mehreren Änderungen zugestimmt und ihn Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgelegt
Nach Informationen der "New York Times" wurde die Ukraine über den Vorstoß "informiert", aber inhaltlich nicht in die Initiative miteinbezogen. Ein hochrangiger ukrainischer Beamter erklärte, die Bedingungen des Plans seien für Kiew inakzeptabel, so der Beamte.
Presse spricht von "Kapitulation"
Trumps Vorstoß trifft die Ukraine nicht nur unvorbereitet, sondern auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Selenskyjs Regierung wird von einem Korruptionsskandal erschüttert. An der Front machen die Truppen des russischen Staatschefs Wladimir Putin Fortschritte – nicht nur in der hart umkämpften Ortschaft Pokrowsk.
Konstantin Jelissejew, ehemaliger außenpolitischer Berater Selenskyjs und mittlerweile dessen Kritiker, analysierte in der "New York Times": "Die Position der Ukraine ist derzeit nicht stark, und das wird nicht nur im Land selbst, sondern auch von unseren Partnern, darunter den Vereinigten Staaten, und natürlich vom Aggressor so gesehen."
Die eher regierungsnahe ukrainische Zeitung "Kyiv Post" sprach von einem hohen Preis, wähnte im Gegenzug aber eine "Nato-artigen Sicherheitsgarantie" für das Land nach Vorbild der Beistandspflicht der Allianz. Die "Kyiv Post" sah Trump unter Zugzwang und notierte: "Diese Sicherheitsgarantie wäre das weitreichendste Engagement der USA gegenüber der Ukraine unter Trump und könnte Kritik von seinen America-First-Anhängern hervorrufen, die eine Verwicklung des US-Militärs in künftige Konflikte ablehnen."
Die regierungskritische Plattform "Kyiv Independent" urteilte harscher. "Der Friedensplan treibt das Land in die Kapitulation", schrieb das Portal.
In einem Kommentar setzte sich Redakteurin Kate Tsurkan mit dem Vorschlag aus dem Trump-Plan durch, in der Ukraine Russisch als Amtssprache einzuführen. Tsurkans Urteil: "In einem Klima ständiger Bedrohung kann ich die russische Sprache im Kontext eines umfassenden Krieges nicht länger als neutral betrachten. Sie ist eine Waffe der Soft Power, eine Vorhut des Einflusses, die lange vor den Panzern anrückt."
