Außenexperte rügt Europäer Ischinger über Friedensplan: "Wir sind selbst Schuld"

Der außenpolitische Fachmann Wolfgang Ischinger ist entsetzt über die Reaktion der EU auf Trumps Ukraine-Plan. Er macht einen eigenen Vorschlag für das weitere Vorgehen.

Der frühere Top-Diplomat und langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Taktik der EU bei den Reaktionen auf Trumps Friedensplan scharf kritisiert. Die Europäer würden von den USA und Russland erneut ignoriert, "weil wir noch immer so tun, als ginge es hier um Zollverhandlungen, nicht um Krieg und Frieden", sagte Ischinger dem Magazin "Stern". Zuvor hatte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eine Beteiligung der Europäer an den Verhandlungen angemahnt. Ähnlich reagierte Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU).

Ischinger mahnte im "Stern" ein abgestimmtes Vorgehen der Europäer an. "In der jetzigen Situation wäre es sinnvoll, einen europäischen Prinzipienkatalog zu erstellen und mit den Amerikanern zu teilen", erklärte er.

"Öffentliche Saalschlacht vor Augen Moskaus"

Scharf kritisierte der Außenpolitik-Experte das EU-Vorgehen im Streit um ein Weiterreichen des auf Konten in der EU eingefrorenen russischen Staatsvermögens als Hilfskredit für die Ukraine. "Die Europäer sollten sagen: So, jetzt machen wir die Tür zu und hämmern eine Lösung aus zwischen den 27 Mitgliedsstaaten, bei der auch der letzte Einwand des belgischen Ministerpräsidenten ausgeräumt wird. Und dann wird Russland mitgeteilt: Wenn ihr bis übermorgen nicht folgende Gegenleistung erfüllt, dann hat die Ukraine 140 Milliarden neues Kapital."

Belgiens Regierung lehnt das Weiterreichen des beim Dienstleister Euroclear in Brüssel gebunkerten russischen Gelds an Kiew ab. Es fürchtet, auch andere Staaten könnten dann Geld aus Belgien abziehen und fordert Milliarden-Garantien von der EU.

Ischinger mahnte im "Stern" ein entschiedeneres Vorgehen der EU-Kommission von Ursula von der Leyen an. Er sagte zu einem schnellen Weiterreichen des russischen Gelds an Kiew: "Würden wir es so machen, würde in Moskau so mancher sagen: ‚Okay, vielleicht sollten wir doch mal in Brüssel, Berlin, Paris oder London anrufen.‘" Stattdessen betrieben die Europäer aber eine "öffentliche Saalschlacht vor den Augen sämtlicher russischer Analysten".